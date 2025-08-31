SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Kast después del relámpago

Pablo OrtúzarPor 
Pablo Ortúzar
Kast propone reemplazar indemnización por años de servicio con cuentas individuales de ahorro que se pagan a todo evento. Foto: Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

La foto del momento indica que José Antonio Kast será el próximo Presidente de Chile. La candidatura de Jeannette Jara flota inerte sobre el tercio de apoyo oficialista, con su propio partido intentando hundirla. Evelyn Matthei, por su parte, buscando ser todo para todos, ha terminado sin una línea programática clara, en un descampado. Hoy todo candidato salva muebles, menos Kast.

Sin embargo, un triunfo holgado para el candidato de Republicanos bien puede ser un regalo envenenado. Su diseño de campaña, un “gobierno de emergencia” centrado en pocos temas de consenso, le ha permitido eludir los asuntos “valóricos” y avanzar ligero sobre territorios adversarios y enemigos. Ha sido una exitosa guerra relámpago, pero la pregunta es cómo podrá asegurar esas conquistas y sostener sus líneas de suministro una vez que se instale en La Moneda, si es que el escenario político se mantiene tal como en la última década.

Si todo sigue como ha sido, una victoria amplia haría que la presión desde sus propias filas por una agenda más ambiciosa, que entre en el pantanoso terreno de las disputas “valóricas” (y también identitarias, que no son lo mismo), solo aumente. Ya lo vivió en el segundo proceso constitucional. El vértigo y la tentación de la mayoría circunstancial. Luego tendrá el problema de necesitar a un Chile Vamos con el que las relaciones están muy deterioradas. ¿Cómo evitar que la centroderecha se sume simplemente al “otra cosa es con guitarra”?

Al frente, finalmente, tendrá una oposición parecida a la que enfrentó Sebastián Piñera en su segundo gobierno. Primero, porque si trataron a Piñera como si fuera Pinochet, qué le queda a Kast. El aparato de propaganda académica de la izquierda lleva dos años calentando motores con la cantinela de la “ultraderecha”, que justifica una oposición total. Luego, porque post Jara, al igual que post Guillier, quedarán todas las facciones de izquierda peleadas. Y repetirán la misma receta para limar asperezas: la oposición sacrificial total contra el gobierno. En otras palabras, una marejada interminable de victimizaciones, acusaciones e interpelaciones. Piel de cristal y puño de hierro. Y, por supuesto, solidaridad con todas las “luchas” que se activarán apenas Kast sea saludado por la Guardia de Palacio: profesores, pescadores, indígenas, ambientalistas, estudiantes, trabajadores portuarios, organizaciones de derechos humanos y un largo etcétera de orgánicas plañideras instrumentales que se hacen humo cuando gobierna la izquierda.

Otro amigo del blitzkrieg político, el Presidente Boric, una vez que se vio obligado a abandonar el proyecto de un gobierno izquierdista de transición constitucional vía decretos, optó por un diseño en el cual gobernó apoyado en la mitad de la izquierda y en la mitad de la derecha. Sabiendo que, debido a la fragmentación endémica existente en el sistema político y en el Congreso, era imposible descansar sólo en su base original, se lanzó a los mares de la ambigüedad, la traición ideológica y el cuidemos las peguitas. Militarizó con gusto La Araucanía. Aprobó una batería de leyes que había rechazado con vehemencia como legislador. Salvó a las AFP. Terminó abrazado de socialistas y pepedés. Así se mantuvo a flote.

¿Podría Kast hacer lo mismo? No parece tener el mismo margen de Boric, aunque enfrente problemas similares (y otros más). Su gobierno será una batalla de desgaste desde la primera hora. A su favor tendrá el agotamiento ciudadano con la situación actual, especialmente en el ámbito económico y criminal, pero deberá mostrar resultados rápidos para sostener ese apoyo. Contará, también, con una Contraloría seria y comprometida con la República, a diferencia de Piñera. Y si alguna diferencia pudiera inclinar la balanza a su favor, esa sería una mayoría parlamentaria más o menos operativa, que se demorara, bajo presión, en desmembrarse y dejarlo tirado. Se equivoca, entonces, el candidato de Republicanos al desestimar la relevancia de la lucha por el Congreso. Si gana ampliamente la presidencial, pero no obtiene un triunfo legislativo, tendrá, muy probablemente, cuatro años de pesadilla. Y Boric estará esperando de vuelta la banda tricolor al otro lado.

Más sobre:Elección presidencialJosé Antonio KastPablo OrtúzarOpiniónLT Domingo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

PDI detiene a 12 personas que pertenecerían a banda criminal de Macul “Los Marambio”

Gerente de Smartfit ante el boom de los gimnasios en el país: “Podríamos crecer infinito”

Enap y McKinsey: La trama tras una millonaria asesoría bajo escrutinio

Jorge Desormeaux: “Vamos a tener menos paz social en un eventual gobierno de Kast que en un gobierno de Evelyn Matthei”

Nicolás Grau: “Las convicciones que tenemos son firmes, pero somos flexibles y pragmáticos”

Nona Fernández y su novela sobre el comandante Ramiro del FPMR: “¿Qué hacemos con la lucha armada? ¿Son héroes, villanos? El libro se hace esas preguntas”

Lo más leído

1.
Temblor hoy, sábado 30 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 30 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

2.
Realizaban reuniones en un búnker subterráneo: PDI desarticula clan familiar vinculado a diversos delitos en la RM

Realizaban reuniones en un búnker subterráneo: PDI desarticula clan familiar vinculado a diversos delitos en la RM

3.
“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

4.
Femicidio en Talca: víctima fue atacada mientras se encontraba en su lugar de trabajo

Femicidio en Talca: víctima fue atacada mientras se encontraba en su lugar de trabajo

5.
Pronostican tormentas eléctricas para cuatro regiones del país

Pronostican tormentas eléctricas para cuatro regiones del país

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Reforma previsional: cómo funciona el préstamo al Estado que está en la polémica presidencial y dónde se podrá revisar

Reforma previsional: cómo funciona el préstamo al Estado que está en la polémica presidencial y dónde se podrá revisar

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

Servicios

Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde y a qué hora ver a Brighton vs. Manchester City por la Premier League

Dónde y a qué hora ver a Brighton vs. Manchester City por la Premier League

Metro extiende su horario por concierto de Green Day en el Estadio Nacional

Metro extiende su horario por concierto de Green Day en el Estadio Nacional

PDI detiene a 12 personas que pertenecerían a banda criminal de Macul “Los Marambio”
Chile

PDI detiene a 12 personas que pertenecerían a banda criminal de Macul “Los Marambio”

Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde y a qué hora ver a Brighton vs. Manchester City por la Premier League

Gerente de Smartfit ante el boom de los gimnasios en el país: “Podríamos crecer infinito”
Negocios

Gerente de Smartfit ante el boom de los gimnasios en el país: “Podríamos crecer infinito”

Enap y McKinsey: La trama tras una millonaria asesoría bajo escrutinio

Jorge Desormeaux: “Vamos a tener menos paz social en un eventual gobierno de Kast que en un gobierno de Evelyn Matthei”

Pequeña, liviana y poderosa: así es la nueva Canon hecha para vloggers y redes sociales
Tendencias

Pequeña, liviana y poderosa: así es la nueva Canon hecha para vloggers y redes sociales

80 años después de su desaparición, encuentran un cuadro robado por nazis en una casa en Argentina

Quiénes son “los cazadores de gringos” que persiguen a prófugos de Estados Unidos que se esconden en México

Iquique consigue un agónico triunfo ante Limache para seguir soñando con la permanencia
El Deportivo

Iquique consigue un agónico triunfo ante Limache para seguir soñando con la permanencia

A fondo con Tiane Endler: “Llevamos tres años intentando ser madres; ha sido difícil, pero estamos con toda la fuerza”

El intenso debate entre Arturo Sanhueza y Waldo Ponce que revela las claves de un Superclásico caliente

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual
Finde

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 30 y 31 de agosto

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

He visto a todos caer: un relato de Jaime Bayly
Cultura y entretención

He visto a todos caer: un relato de Jaime Bayly

Dominga Sotomayor y su filme basado en el libro Limpia: “Lo que no quería hacer era una crítica a los cuicos”

Sabrina Carpenter y Chappell Roan: la vida paralela de las dos figuras de Lollapalooza Chile 2026

María Corina Machado: “Venezuela vive horas cruciales, donde algunos actores clave tendrán que tomar decisiones”
Mundo

María Corina Machado: “Venezuela vive horas cruciales, donde algunos actores clave tendrán que tomar decisiones”

Denuncian la muerte de segundo opositor al gobierno nicaragüense en una semana

Inundaciones dejan más de 1,4 millones de desplazados y 28 fallecidos en Pakistán

Familias distintas, un mismo gesto: acoger
Paula

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”