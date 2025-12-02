VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Kast y la prudencia: una virtud cardinal pendiente

    Cristóbal OsorioPor 
    Cristóbal Osorio
    Diego Martin

    “Yo soy católico, pero soy Presidente de la República de un Estado laico. No puedo imponer mis convicciones personales a mis ciudadanos”. Esta fue la respuesta que Valéry Giscard d’Estaing dio a Juan Pablo II en 1974 respecto de su postura cuando se discutía la despenalización del aborto en Francia.

    La convicción de Giscard d’Estaing por apuntar al interés general y la estatura presidencial es un faro que es de esperar vea José Antonio Kast. Si bien el candidato ha dicho con menos elegancia “yo no me meto en la cama de nadie” y que se centrará en las “urgencias” del país, hay dudas sobre su capacidad de tolerar la diversidad de Chile.

    Todo indica que el próximo 14 de diciembre Kast recibirá un respaldo amplio, pero debe entender eso -si sucede-, como un mandato por concretar seguridad, crecimiento y eficiencia burocrática, y no una “carta blanca” para una cruzada cultural. Su triunfo pírrico en el Consejo Constitucional, que concluyó con el segundo fracaso constitucional, debiese ser una enseñanza suficiente.

    Con todo, el peligro existe, en particular si es que la diferencia es muy amplia con Jeannette Jara, lo que puede llevar al republicano a cometer el mismo error de Sebastián Piñera, quien confundió una amplia victoria electoral con una victoria cultural, y emprendió acciones tales como Aula Segura, que se devolvió como la mecha estudiantil que prendió el Estallido Social.

    Chile es un país complejo y encarna una sociedad diversa, cuyo proceso político ha caminado hacia la desafección de los partidos y un antielitismo que marca una paleta de colores cada vez más populista e inmediatista, capaz de horadar la institucionalidad.

    Así el llamado a resolver una “emergencia nacional” para superar la crisis de seguridad y migratoria, marcará un romance breve. A los pocos meses la exigencia será más difícil; crear vasos comunicantes más profundos con chilenos y chilenas. Para lograrlo no solo hay que observar el “Chile tuneado” de Franco Parisi, sino que también el liderazgo de una mujer; Giorgia Meloni en Italia, quien entendió que para dar con el tono y la altura de su cargo debe volverse alguien razonable.

    Eso implica acopiar “prudencia”, la virtud cardinal de la fe católica que más se extraña hoy. Razón por la cual tal vez vale la pena volver sobre las encíclicas Pacem in Terris y Providentissimus Deus, que recomiendan apertura, en un espíritu que puede parecerse mucho a la la frase icónica y laica con que se inaugura la Universidad de Chile: “todas las verdades se tocan”.

    Además, la “moderación” ha sido una de las herramientas más caras de los presidentes chilenos. Después de todo, el actual presidencialismo contiene una paradoja; mientras más poder centraliza el Presidente como líder de una cultura política y jefe de Estado, Gobierno y coalición, más vulnerable se vuelve, dado que en su figura se centran todos los ataques.

    Así, Kast deberá cuidarse -si gana- de cierto “parlamentarismo de facto” que emerge en cuanto se debilita la figura presidencial, del cual podrá solo escapar si sigue cierta inteligencia política. Esto implica pasar con éxito su primer examen; el chequeo de su gabinete y segundo piso, cuyos miembros pueden caer como hojas de otoño si es que encarnan impresentables ideas y conflictos de intereses.

    Pero, la verdadera prueba de fuego será la de su ego. A ver si se resiste a una mentalidad de cruzada que lo puede llevar muy temprano a ser un pato de feria en un país con rifles y sin mucha paciencia.

    Por Cristóbal Osorio, profesor de derecho constitucional, Universidad de Chile.

    Más sobre:EleccionesKastTemas valóricosJara

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Viene a dar un paso muy significativo”: Cataldo valora aprobación de ley que regula y prohíbe uso de celulares en las salas de clase

    Gobernador de Arica responde a Elizalde y asegura que cifras de flujos migratorios entregadas “son de salidas regulares”

    Dueños del terreno de la megatoma de San Antonio ya contrataron servicio para cercar y piden que se cumpla el desalojo

    “Si se le falta el respeto una candidata a la Presidencia, ¿qué queda para otra mujer?“: Jara refuerza cuestionamientos a Kast

    Medios de Bélgica aseguran que Mogherini y el exnúmero dos de Borrell fueron detenidos por supuesto fraude de fondos europeos

    El duro juicio de Quintana al gobierno de Boric: aseguró que la gestión es lo que más perjudica la candidatura de Jara

    Lo más leído

    1.
    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    2.
    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    3.
    Revelan nuevos detalles de llamado telefónico: Trump dio a Maduro una semana para dejar el poder

    Revelan nuevos detalles de llamado telefónico: Trump dio a Maduro una semana para dejar el poder

    4.
    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    5.
    Eduardo Vargas anota el gol que clasifica a Audax Italiano a la Sudamericana y deja a Colo Colo con un pie y medio afuera

    Eduardo Vargas anota el gol que clasifica a Audax Italiano a la Sudamericana y deja a Colo Colo con un pie y medio afuera

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Samsung revela el Galaxy Z TriFold: cómo es el teléfono que se pliega dos veces y se transforma en una tablet de 10 pulgadas

    Samsung revela el Galaxy Z TriFold: cómo es el teléfono que se pliega dos veces y se transforma en una tablet de 10 pulgadas

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver Fulham vs. Manchester City por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver Fulham vs. Manchester City por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Atlético de Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Atlético de Madrid en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver Fulham vs. Manchester City por la Premier League
    Chile

    Dónde y a qué hora ver Fulham vs. Manchester City por la Premier League

    “Viene a dar un paso muy significativo”: Cataldo valora aprobación de ley que regula y prohíbe uso de celulares en las salas de clase

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Atlético de Madrid en TV y streaming

    Caso Factop: Álvaro Jalaff presenta querella por estafa contra Daniel Sauer
    Negocios

    Caso Factop: Álvaro Jalaff presenta querella por estafa contra Daniel Sauer

    “Conveniente y atractiva”: La opinión de Francisca Ponce y sus hermanos de cara a la fusión de las cascadas de SQM

    Tribunal declara la quiebra de Sartor AGF y su controlador presenta querella por estafa contra interventor

    Samsung revela el Galaxy Z TriFold: cómo es el teléfono que se pliega dos veces y se transforma en una tablet de 10 pulgadas
    Tendencias

    Samsung revela el Galaxy Z TriFold: cómo es el teléfono que se pliega dos veces y se transforma en una tablet de 10 pulgadas

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    “Esenciales para la humanidad”: qué significa que la OMS reconozca los fármacos adelgazantes como Ozempic

    Millones, líos internos y una sorpresiva conferencia apuntando a Azul Azul: la U entra en guerra con Gustavo Álvarez
    El Deportivo

    Millones, líos internos y una sorpresiva conferencia apuntando a Azul Azul: la U entra en guerra con Gustavo Álvarez

    Tomás Asta-Buruaga revela negociaciones para renovar con la UC: “El club se acercó a hablar con mi representante”

    Un poquito de humo: la controvertida conducta en la que pillaron a Gustavo Costas en los penales entre Racing y Tigre

    AC Hotel Santiago Cenco Costanera presenta su fiesta de Año Nuevo 2026 con buffet premium y celebración en rooftop
    Finde

    AC Hotel Santiago Cenco Costanera presenta su fiesta de Año Nuevo 2026 con buffet premium y celebración en rooftop

    Orquesta Filarmónica de Santiago: esto debes saber de los conciertos por la gran celebración de sus 70 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    El drama en torno a la casa de Jorge Teillier en Lautaro: un patrimonio de Chile bajo amenaza
    Cultura y entretención

    El drama en torno a la casa de Jorge Teillier en Lautaro: un patrimonio de Chile bajo amenaza

    Scarlett Johansson insiste en defender a Woody Allen: “Es importante tener integridad y defender lo que uno cree”

    Casanova celebrará los 21 años de su primer disco en Sala Master

    Medios de Bélgica aseguran que Mogherini y el exnúmero dos de Borrell fueron detenidos por supuesto fraude de fondos europeos
    Mundo

    Medios de Bélgica aseguran que Mogherini y el exnúmero dos de Borrell fueron detenidos por supuesto fraude de fondos europeos

    Crisis en clan Bolsonaro: Disputa entre hijos del expresidente y su esposa complica a la derecha de cara a elecciones de 2026

    Zelenski acusa a Rusia de “usar la diplomacia” para “debilitar las sanciones” y “bloquear acciones colectivas”

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón