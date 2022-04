La columna de Ornella Bono: No hay peor ciego que el no se quiere adaptar

Este 22 de abril la UF va a superar los $32 mil. Un aumento acelerado que llega junto con el alza en los precios de los combustibles y el impacto que eso conlleva en el valor de productos y servicios.

Ya no es responsabilidad sólo del Gerente de Administración y Finanzas velar por la liquidez de la empresa, sino de toda la alta administración, la cual debe anticiparse a los efectos de la mayor inflación y tomar acciones concretas.

Acaba de publicarse el estudio anual de The Association of Executive Search and Leadership Consultants (The AESC), realizado a más de mil altos ejecutivos (C-Level) en más de 28 países para entender como los líderes están concibiendo y percibiendo de manera colectiva las habilidades clave para abordar los desafíos críticos del negocio en este tiempo.

Los resultados reflejan un cambio de tendencia tan profundo como brusco: la adaptabilidad se ha convertido en la habilidad más valorada y requerida por ejecutivos hombres y mujeres al momento de decidir qué habilidades permitirán a las organizaciones avanzar y desarrollarse en este entorno post Covid, con un 48% de las menciones, seguida por la agilidad, con un 38%.

Adaptabilidad y agilidad, dos conceptos íntimamente ligados y simbióticos son catalogados como esenciales para avanzar en el entorno actual. En Chile, al menos desde octubre de 2019, los cambios no han cesado. En el mundo, lo mismo, producto de la pandemia y los conflictos socio políticos. En ese contexto: ¿Qué se mantiene estable? ¿Cómo construyo las proyecciones futuras de los negocios?

Se entiende por adaptarse la capacidad de una persona de modificar su comportamiento, hábitos, y ciertos paradigmas de acuerdo con los nuevos y desafiantes escenarios que se presentan.

Una persona siempre enfrenta desafíos adaptativos cuando asume un nuevo rol, más si es en la alta administración o en un directorio. Lo mismo ocurre cuando se instala un Gobierno y, de hecho, varios de los traspiés que hemos visto en los líderes de la nueva administración dicen relación con una falta de adaptabilidad.

Actualmente, todas las organizaciones (públicas, privadas y sociales) están íntimamente relacionadas e insertas en un mismo entramado, por lo cual debieran entender que adaptación + agilidad son habilidades críticas para generar valor sostenible, hoy y mañana.

