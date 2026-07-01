La crisis global de los medios

El sistema tradicional de medios que conocemos, televisión, diarios, radios e incluso sitios de noticias web, está en su hora más amarga. La desconfianza, la proliferación de plataformas digitales, la penetración de redes sociales y el uso de la IA han modificado los hábitos de consumo de las personas con respecto a las noticias. También han impactado su confianza e incluso su percepción sobre lo que es verdad y si creo o no en ella.

Hace unos días, el Instituto Reuters ha liberado su edición 15 del Informe de Noticias Digitales. Durante el estudio se encuestó a 100 mil personas para comprender cómo se consumen las noticias en diversos países. Se estudiaron cuatro mercados: Europa, América (Chile incluido), Asia Pacífico y África.

Un 54% de las personas encuestadas declaró que la vía principal de acceso a las noticias es a través de las redes sociales y plataformas de video, por sobre aplicaciones de los propios medios de comunicación y sitios web. Este cambio ocurre en todos los tramos de edad. Un 77 % de la población mundial consume noticias en video cada semana. Más personas ven noticias en video que noticias de televisión. El uso de chatbots con IA para informarse está creciendo rápidamente (10%). Su uso se concentra entre quienes tienen mayor interés en las noticias y utiliza la IA buscando profundizar.

La confianza global en las noticias ha disminuido y se encuentra en un 37% promedio. En Estados Unidos, solo una cuarta parte (25%) de las personas confía en las noticias. En Chile, desde 2020 ha bajado hasta un 34%. Si bien el periodismo es objeto de esta desconfianza mundial, a menudo suele ser objeto de ataques directos por parte de políticos influyentes, sobre todo cuando se les pregunta o confrontan sus dichos con los hechos.

La imparcialidad en la cobertura noticiosa sigue teniendo un alto apoyo entre las personas. Aunque desde 2020 ha disminuido, quienes afirman preferir la imparcialidad supera a quienes prefieren noticias que comparten su punto de vista. El informe dice que un 45% de los encuestados prefiere noticias que no toman partido, y un 46% cree que consumir noticias imparciales es lo mejor para la sociedad.

En Chile (con una muestra de 2.039 personas) un 45% declara evitar las noticias a menudo. Se confirma que la radio es el medio más confiable. Los periódicos impresos alcanzan el nivel de consumo más bajo desde 2017, y el consumo de noticias en la TV mantiene su descenso. YouTube ha crecido y se ha consolidado como plataforma con múltiples influencers, y con espacios para periodistas influyentes como Daniel Matamala y Mónica Rincón, reconocidos en este informe.

El panorama para el periodismo no es muy alentador. Sin embargo, su existencia es imprescindible para el buen funcionamiento de la democracia. Los hechos, las cosas que de verdad suceden, las cifras, testimonios, investigación y análisis de tendencias, que son parte del trabajo profesional de la prensa, están acomodándose a los nuevos tiempos y hábitos de consumo. Cuidar la reputación del trabajo periodístico parece un imperativo, independiente del formato donde se encuentren.

Por Paula Walker, Profesora Usach y profesora Magíster de Políticas Públicas, U. de Chile