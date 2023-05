La economía sigue enferma

SEÑOR DIRECTOR:

Las actuales autoridades han sido promotoras de una mirada colectivista de la economía, donde el Estado tiene un rol muy importante, no solo como regulador, sino que también como participante activo y mayoritario de las actividades. Recientemente lo hemos visto respecto al anuncio para crear la empresa nacional del litio, pero ya lo veníamos observando también en otros aspectos. Es evidente que esta postura es muy anticuada, y probadamente fracasada en lo que a progreso se refiere, pero es la que siguen impulsando diversos actores relevantes en el poder político, incluyendo al Presidente.

Lamentablemente, esta mirada no se queda solo en una opinión ideológica, ya que tras de ella vienen todos los costos que golpean con fuerza a la economía. Los deprimentes indicadores coyunturales que nos muestran caídas de actividad, perspectivas de crecimiento mediocres, malos datos de empleo, o sectores muy poco dinámicos, son solo muestras de algo más fundamental, y es que el marco estructural que se busca instalar es muy dañino para que el país se desarrolle. La fiebre del paciente solo refleja la enfermedad, de la cual no se podrá salir mientras no se combatan los factores que la causan. Por el momento el doctor sigue recetando mal, y a estas alturas no queda claro si no conoce los remedios, o simplemente no quiere darlos porque son de un médico de la competencia.

Félix Berríos Theoduloz

Economista