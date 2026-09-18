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    Bolivia y Chile: la responsabilidad de volver a encontrarnos

    Héctor Huanca GutierrezPor 
    Héctor Huanca Gutierrez

    Cada 18 de septiembre, Chile celebra sus Fiestas Patrias y, desde Bolivia, acompañamos esta fecha con un saludo al pueblo y al gobierno chilenos. Lo hacemos con respeto por su historia, con afecto hacia su gente y con la convicción de que nuestras fechas nacionales son una oportunidad para pensar en el futuro que queremos construir.

    El pasado 6 de agosto, Día Nacional de Bolivia, el Canciller Francisco Pérez Mackenna tuvo la gentileza de compartir públicamente una reflexión sobre los lazos de confianza que nuestros países vienen construyendo. Bolivia recibió ese gesto con aprecio. Hoy queremos corresponderlo con la misma claridad: ha llegado el momento de convertir esa confianza en resultados concretos.

    Bolivia y Chile comparten mucho más que una frontera. Compartimos familias, comercio, trabajo, recursos, oportunidades y una geografía que nos vincula inevitablemente. También compartimos una historia compleja, que ha dejado diferencias profundas y forma parte de nuestras identidades nacionales.

    Esa historia no debe ser negada ni reescrita. Bolivia no renuncia a su memoria histórica ni a su vocación marítima, convicciones que forman parte de nuestra identidad y de nuestros intereses nacionales. Pero reconocer aquello que nos diferencia no puede impedirnos trabajar en todo aquello que puede unirnos.

    Bolivia y Chile no eligieron ser vecinos, pero sí pueden elegir qué clase de vecinos quieren ser. Hoy tenemos la responsabilidad de hacerlo. La madurez de dos Estados no consiste en coincidir en todo, sino en ser capaces de administrar sus diferencias sin permitir que paralicen oportunidades para sus pueblos.

    Bajo el liderazgo de los presidentes Rodrigo Paz y José Antonio Kast, ambos países han comenzado a recorrer ese camino. No partimos de cero. Nuestras Cancillerías vienen construyendo una agenda orientada a convertir la confianza en cooperación y resultados concretos.

    Avanzamos en la modernización y ampliación del Acuerdo de Complementación Económica N°22 (ACE-22), en nuevas oportunidades comerciales y de inversión, en mejores condiciones de conectividad digital e integración energética, y en desarrollar nuevas posibilidades de cooperación en minería, salud y recursos hídricos. Asimismo, estamos trabajando en aumentar la eficiencia logística del comercio boliviano en territorio y puertos chilenos, mejores conexiones terrestres y ferroviarias que beneficiarán a Bolivia, al norte de Chile y a la integración regional.

    También enfrentamos amenazas que no reconocen fronteras. La delincuencia transnacional organizada exige respuestas coordinadas. Bolivia participa desde un principio en el Compromiso Regional de Santiago y nuestros organismos policiales avanzan en mecanismos permanentes de cooperación e intercambio de información.

    La relación bilateral también se construye entre nuestros pueblos. Cientos de miles de bolivianos viven y trabajan en Chile, mientras miles de chilenos mantienen vínculos económicos, profesionales y familiares con Bolivia. Esos lazos han avanzado muchas veces más rápido que nuestras relaciones políticas.

    Por eso, la eventual visita del Presidente José Antonio Kast a Bolivia tendrá una significación que transciende lo protocolar. De concretarse, será una poderosa señal política y gran paso en el proceso de recomposición diplomática, que ya está en curso.

    No aspiramos a una relación construida sobre el olvido. Aspiramos a algo más difícil y valioso: una relación capaz de mirar de frente su historia y, aun así, decidir responsablemente su futuro.

    Nuestra historia merece memoria; nuestras diferencias, respeto; y nuestros pueblos, resultados.

    Tenemos la oportunidad de demostrar que dos pueblos hermanos, unidos por una frontera y separados durante demasiado tiempo por sus diferencias, pueden construir una vecindad que no ignore el pasado, pero que tampoco permita que el pasado decida por completo aquello que podemos hacer hoy.

    En estas Fiestas Patrias, Bolivia expresa sus más sinceras felicitaciones a Chile y una convicción: ha llegado el tiempo de volver a encontrarnos.

    Por Héctor Huanca Gutiérrez, Ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia.

    Más sobre:BoliviaChileRelacionesCancillerKastRodrigo Paz

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