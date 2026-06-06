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    La incierta normalización de los mercados petroleros

    Joaquín Vial R-TPor 
    Joaquín Vial R-T
    petróleo

    Los mercados están reflejando confianza en la normalización de los mercados petroleros, posiblemente gradual y no muy rápida. El Índice Dow Jones ha subido un 20% desde comienzos de año, y la bolsa de Japón, país que no tiene una gota de petróleo, subió 28% en el mismo período. Los precios del petróleo propiamente tal y de sus derivados como el diésel y la gasolina, subieron mucho al comienzo del conflicto, pero se han estabilizado a niveles más bajos que los vistos en medio de los combates. En suma, los mercados nos están diciendo que este shock petrolero es complicado en el corto plazo, pero que no amenaza el desempeño de la economía mundial en plazos más largos.

    Sin embargo, voces de agencias internacionales que operan en los mercados de combustibles, así como altos ejecutivos de empresas petroleras (el presidente de Chevron el fin de semana pasado, por ejemplo) y analistas de renombre como Martin Wolf, editor económico del Financial Times, están diciendo que esta podría ser la crisis energética más grande de la historia. Esto no cuadra.

    Los temores de los analistas se fundan en que la situación actual del mercado petrolero y de los productos derivados (incluidos los fertilizantes) no es sostenible en el tiempo. Hasta ahora, el mercado no ha sufrido escasez de estos productos porque se han estado usando reservas almacenadas fuera de la zona afectada por la guerra, pero estos inventarios son limitados y disminuyen todas las semanas. Países exportadores de petróleo también podrían ser afectados por problemas con la producción de derivados en la zona de guerra, dado que importantes refinerías fueron dañadas seriamente por los ataques con misiles y drones iraníes, y tomará tiempo repararlas.

    Un acuerdo entre Irán y Estados Unidos que permita desbloquear el tránsito por el estrecho de Ormuz ayudaría a normalizar gradualmente el flujo de oferta en estos mercados. Pero ese sólo es un primer paso y aún es posible que ocurran episodios de escasez particulares, que mantendrán la tensión. También es muy posible que la calma sea frágil y tengamos ataques frecuentes contra buques. Irán sufre un grave debilitamiento institucional y hay grupos extremistas armados con misiles y drones cuyo control por las autoridades es, por lo menos, dudoso. Por otra parte, si Israel percibe que los acuerdos no aseguran la detención del programa nuclear iraní, también podríamos ver nuevos bombardeos.

    En resumen, la inestabilidad y el riesgo de nuevas interrupciones en los flujos de oferta de petróleo y derivados van a sostener la presión sobre los precios de estos productos por un buen tiempo.

    Mientras dure esta situación el problema se agrava, porque seguirán disminuyendo las reservas de petróleo, con lo que el riesgo de un quiebre de inventarios de productos clave va a ir aumentando y, con ello, la posibilidad de una recesión económica de alcance global.

    ¿Qué puede hacer Chile frente a esta situación, dado que el impacto posiblemente será grande?

    Ante la escasez, el precio va a ser más alto. El uso de coberturas podría ayudar a limitar el efecto de dichas alzas sobre el mercado local.

    También podría aumentar el precio de los fertilizantes (y de los explosivos usados en la minería) y aquí sí podría haber escasez, lo que afectaría producción, empleo, precios y exportaciones. Urge entonces que el gobierno y el sector privado trabajen para encontrar paliativos a esta situación.

    En el caso más extremo también habría efectos macroeconómicos: la economía mundial podría entrar en recesión y las economías vulnerables experimentarían un alza en el costo del crédito. Hoy sabemos que el Fisco chileno no tiene espacios relevantes para políticas contracíclicas, lo que refuerza la urgencia de restablecer la fortaleza de las finanzas públicas. En este contexto, además la capacidad de maniobra del Banco Central sería limitada.

    Puede ser que al final todo resulte bien y nada de esto ocurra, pero no estaría de más dedicar tiempo, energía y recursos para estar preparados ante la eventualidad de que los malos escenarios se concreten. Se ha hablado mucho de emergencias en los últimos meses, pero poco de la que podría provocar en Chile la continuación de las disrupciones de los mercados mundiales de hidrocarburos.

    Por Joaquín Vial R-T., Profesor adjunto Instituto de Economía UC e Investigador principal CLAPES UC

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