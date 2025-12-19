SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    La izquierda en un gobierno de derecha

    Aldo CasinelliPor 
    Aldo Casinelli
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Tras una derrota electoral de gran magnitud, la izquierda chilena enfrenta un nuevo ciclo político marcado por una disputa hegemónica aún no resuelta. No se trata solo de una discusión por liderazgos, sino de una confrontación más profunda, de carácter político y cultural, sobre cómo interpretar la derrota y cómo posicionarse frente a un gobierno de derecha.

    Si bien pudo pensarse que esta disputa había quedado zanjada con el triunfo de Gabriel Boric, lo cierto es que su administración evidenció rápidamente las tensiones internas del sector. Aunque el Presidente llegó al poder liderando una coalición encabezada por el Frente Amplio y el Partido Comunista, gran parte de la conducción política del gobierno recayó en figuras vinculadas a la ex Concertación y a la tradición socialdemócrata. Esa convivencia forzada dejó abiertas preguntas que hoy vuelven a emerger con fuerza.

    En el próximo período, esta disputa probablemente se trasladará al Congreso. Allí se verá si la izquierda es capaz de articular una coalición amplia, o al menos una coordinación mínima entre quienes comparten ese espacio político. En una etapa inicial del nuevo gobierno, lo lógico sería observar intentos de ordenamiento opositor en torno a ciertos principios comunes: la defensa de derechos sociales, como el debate sobre aborto, la mantención de las 40 horas laborales o los fundamentos de una reforma previsional.

    Sin embargo, también es plausible que se imponga una lógica distinta, una oposición que privilegie la confrontación total, rechace la negociación y busque reafirmar identidades más que influir en la agenda. Lo que puede ser acompañado por llamados a manifestaciones callejeras para evitar el camino institucional, apoyando las acciones de desorden teniendo en mente que los benefician en su interés de demostrar el rechazo al nuevo gobierno.

    Frente a ello, emerge otra lectura posible de la derrota electoral, asumir que la ciudadanía habría entregado un mandato claro al sistema político para resolver problemas urgentes —seguridad, orden público, migración y crecimiento económico— que solo pueden ser abordados desde el Estado, mediante políticas públicas eficaces y acuerdos amplios, donde la izquierda o al menos un sector de ella se siente parte de la discusión y resolución de los problemas a enfrentar.

    En el fondo, vuelve a manifestarse la tensión entre las dos izquierdas. Por un lado, una más doctrinaria, altamente educada, con un fuerte sentido de superioridad moral y rasgos paternalistas, que tiende a interpretar las decisiones del electorado como expresión de “falsa conciencia” o desafección de clase. Por otro, una izquierda igualmente elitista en su composición cultural -no de origen-, pero más pragmática en su aproximación política, dispuesta a reconocer las demandas de seguridad, consumo y estabilidad como legítimas, y a buscar acuerdos para responder a ellas.

    La pregunta central no es solo quién liderará a la izquierda, sino qué tipo de izquierda emergerá en este nuevo ciclo. Una que se repliegue en la denuncia y la pureza ideológica, o una que asuma que, incluso desde la oposición, es posible —y necesario— contribuir a la gobernabilidad, alejándose de una retórica binaria entre Estado y mercado y volviendo a situar la política como una herramienta concreta para mejorar la vida de las personas.

    Por Aldo Casinelli, Director Escuela de Gobierno, Universidad Autónoma de Chile

    Más sobre:Derrota electoralCongresoGobernabilidadCiclo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscal judicial de la Suprema cierra sumario contra Simpertigue y formula cargos por viajes con Lagos y Vargas y no inhabilitarse

    “Se ponen a la misma altura de Pinochet”: diputados RN piden a Contraloría pronunciarse por designación del gobierno en Defensoría de Víctimas

    Nombran a nueva rectora del INBA: Urbi Rojas asumirá este lunes 22 de diciembre

    Matriz de Unimarc realiza apertura de tres nuevas tiendas entre la Región Metropolitana y la de Magallanes

    El Departamento de Justicia no cumple con el plazo para publicar todos sus archivos del caso Epstein y divulga solo una parte

    Kast valora reunión con Frei y abre puerta a cita con Boric después de asumir en La Moneda

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    Revisa los horarios de supermercados y malls previo a la Navidad

    Revisa los horarios de supermercados y malls previo a la Navidad

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Chile por la Copa UC Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Chile por la Copa UC Sub 17

    Rating del jueves 18 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 18 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Fiscal judicial de la Suprema cierra sumario contra Simpertigue y formula cargos por viajes con Lagos y Vargas y no inhabilitarse
    Chile

    Fiscal judicial de la Suprema cierra sumario contra Simpertigue y formula cargos por viajes con Lagos y Vargas y no inhabilitarse

    “Se ponen a la misma altura de Pinochet”: diputados RN piden a Contraloría pronunciarse por designación del gobierno en Defensoría de Víctimas

    Nombran a nueva rectora del INBA: Urbi Rojas asumirá este lunes 22 de diciembre

    Matriz de Unimarc realiza apertura de tres nuevas tiendas entre la Región Metropolitana y la de Magallanes
    Negocios

    Matriz de Unimarc realiza apertura de tres nuevas tiendas entre la Región Metropolitana y la de Magallanes

    Gobierno destaca rol de Codelco en el mercado mundial del litio y la posición de Chile en la transición energética

    Contraloría toma razón por acuerdo Codelco-SQM, aunque con condiciones a cumplir antes del 31 de diciembre

    Por qué condenaron al rapero Wiz Khalifa a nueve meses de cárcel
    Tendencias

    Por qué condenaron al rapero Wiz Khalifa a nueve meses de cárcel

    Dispositivos robustos que impulsan las operaciones en terreno: así es la línea Galaxy Rugged Devices de Samsung

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Dirigirá en la Copa Libertadores: Jaime García se queda en Huachipato por un año más
    El Deportivo

    Dirigirá en la Copa Libertadores: Jaime García se queda en Huachipato por un año más

    La UC se sigue armando con todo para su regreso a la Copa Libertadores: oficializa a Jimmy Martínez

    La UC confirma el arribo de Justo Giani como refuerzo para 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Leonardo DiCaprio y Titanic: la película que lo lanzó al estrellato y que hoy evita ver
    Cultura y entretención

    Leonardo DiCaprio y Titanic: la película que lo lanzó al estrellato y que hoy evita ver

    Javiera Mena cierra el año con un concierto en el Teatro Municipal de Santiago

    GAM homenajea a Gabriela Mistral a través de las artes visuales

    El Departamento de Justicia no cumple con el plazo para publicar todos sus archivos del caso Epstein y divulga solo una parte
    Mundo

    El Departamento de Justicia no cumple con el plazo para publicar todos sus archivos del caso Epstein y divulga solo una parte

    La carrera contra el tiempo del Departamento de Justicia ante el fin del plazo para la publicación de los archivos de Epstein

    Rusia dice estar dispuesta a mantener un “diálogo constructivo” con Chile tras elección de Kast

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar
    Paula

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad