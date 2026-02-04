La muerte (¿y el renacimiento?) de la derecha mexicana

Por Alex González Ormerod, fundador de The Mexico Political Economist, una revista que cubre la política y las políticas públicas mexicanas para un público global. Recientemente publicó un libro sobre la caída y el ascenso de la derecha mexicana, “La derecha no existe (pero ahí está)”. Artículo originalmente publicado en Americas Quarterly

Ha aparecido en Fox News, asistido a galas en la Casa Blanca y se ha reunido con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

De hecho, en los últimos meses, Ricardo Salinas Pliego ha parecido más un candidato presidencial que el magnate del comercio minorista, la banca y los medios de comunicación, a menudo descrito como el quinto hombre más rico de México. Si bien miembros de su equipo negaron rotundamente que su jefe tenga interés en postularse, Salinas se ha convertido en quizás el opositor más acérrimo de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, a quien recientemente llamó zurdos de mierda, un insulto tomado directamente del manual del presidente argentino, Javier Milei.

En su cobertura exhaustiva de Salinas Pliego, los medios mexicanos se han centrado principalmente en las razones que supuestamente lo impulsaron a la política. Estas incluyen el deterioro de su relación con el gobierno y su deuda de casi 3 mil millones de dólares con la autoridad fiscal mexicana, parte de la cual Salinas acordó recientemente comenzar a pagar.

Se ha hablado mucho menos sobre cómo el vacío en el panorama opositor mexicano ha permitido que figuras nuevas e inesperadas como Salinas Pliego adquieran protagonismo.

La desaparición de la vieja derecha mexicana y el surgimiento de nuevas alternativas son el núcleo de mi libro La derecha no existe (pero ahí está), publicado a finales del año pasado. Mientras que la mayoría de los medios extranjeros se centran actualmente en la presidenta Sheinbaum y su relación con su predecesor y Donald Trump, la historia de los conservadores mexicanos también dice mucho sobre la política actual y los diversos y a menudo sorprendentes vínculos de México con Estados Unidos.

El catastrófico colapso del antiguo régimen

Nadie discute que la política mexicana actual se encuentra en territorio desconocido.

Las decisivas victorias del relativamente nuevo partido de izquierda Morena en 2018 y 2024 devastaron el sistema de partidos que existía desde la década de 1990. Hoy, Morena y sus aliados se dedican a transformar el Estado mexicano con el control de los tribunales, la presidencia y una supermayoría en el Congreso que les permite prácticamente ignorar a la oposición.

Salinas Pliego es uno de los empresarios más destacados de México. Foto: X/@RicardoBSalinas

La mayoría de los partidos giraron explícitamente hacia la izquierda como reacción a la aplastante derrota electoral. Esto, en teoría, dejó vacante la derecha para el Partido Acción Nacional (PAN), el partido tradicional de derecha de México. Pero el PAN ha sido totalmente incapaz de capitalizar la situación, principalmente porque se encuentra atrapado en una espiral de ambigüedad.

A finales de octubre de 2025, el PAN anunció que había salido de un período de introspección poselectoral. Su conclusión fue que, en su afán por derrotar a Morena, se habían unido a partidos ideológicamente incompatibles y habían perdido el rumbo. En un evento de relanzamiento, el PAN presentó a los mexicanos una nueva imagen y un nuevo lema: “Patria, Familia y Libertad”. El lema, que recordaba a la España franquista, indicaba que el partido había vuelto decisivamente a la derecha.

Sin embargo, pronto se hizo evidente que la transformación era apenas superficial. Resultó que los miembros del partido distaban de estar de acuerdo en sus verdaderas creencias. ¿Acaso la creencia en la “familia” implicaba rechazar el aborto o la “ideología de género”? ¿La defensa de la “patria” implicaba rechazar el fervor intervencionista de Donald Trump? Este tipo de preguntas se acumularon y, en lugar de elegir un carril, el PAN, todavía desesperado por asegurar la mayor cantidad de votos posible, prevaricó.

En última instancia, el relanzamiento prácticamente contribuyó a la creación de una nueva aplicación que permitía a cualquiera afiliarse al partido y, con el apoyo suficiente, convertirse en candidato del PAN, sin importar sus creencias.

La incapacidad del PAN para posicionarse políticamente ha enfurecido tanto a los miembros del partido como a quienes no lo son, quienes desean una alternativa de derecha en México. También ha permitido que otros intenten reemplazar al panismo.

Las numerosas renovaciones de la nueva derecha mexicana

Salinas Pliego es solo la última figura en ocupar el centro de atención como principal oponente de Morena. La larga lista de contendientes anteriores y su incapacidad para consolidar su impulso son un testimonio de la división de la oposición política mexicana y las dificultades que el sistema electoral del país plantea a cualquier candidato emergente, sin importar cuán rico, poderoso e influyente sea.

El primer gran contendiente de taquilla fue Eduardo Verástegui. El actor de telenovelas que luego encontró a Dios se politizó cuando se cruzó con miembros influyentes del movimiento MAGA como productor de la película Sound of Freedom. En mi libro, cito a José Mireles, presidente del movimiento Viva México de Verástegui, quien me comentó que el presidente Trump y sus funcionarios a menudo los consultan sobre México, y que fue MAGA quien les reveló la nociva influencia del “estado profundo globalista”.

Verástegui fue incapaz de formar una organización coherente, carente de disciplina y enfoque, me comentaron exactivistas de Viva México. Tras su fallida campaña presidencial de 2024, muchos de ellos formaron su propio movimiento, los Republicanos de México. Estos remanentes del primer equipo de Verástegui aspiraban a estar más organizados, pero carecían de un líder carismático.

Lo que los Republicanos sí comparten con Verástegui es su afición por el Partido Republicano de Trump. De hecho, Larry Rubin, cofundador de Republicanos de México, se postula actualmente como republicano MAGA en Texas.

Estos estrechos vínculos con Trump y sus partidarios no son casualidad. La nueva derecha mexicana considera a Estados Unidos como el último gran trampolín hacia la política. Para ellos, México ya no es un espacio viable para lanzar un nuevo movimiento político. Las organizaciones de la nueva derecha afirman que esto se debe a que el régimen de Morena los reprime. Esto se confirmó en parte este mes cuando una entrevista con Verástegui fue censurada por un canal de televisión estatal.

Pero alguien como Salinas Pliego, la cara más reciente de la nueva derecha mexicana, no debería tener esos problemas. Tiene todo lo que Viva México y Republicanos no tienen: el imperio mediático, el dinero, el carisma, los seguidores en redes sociales, la experiencia política. Pero aún le falta lo que realmente ha frenado a la nueva derecha mexicana: un vehículo para entrar en la política.

Mucho antes del ascenso de Morena, México estaba y sigue estando dominado por lo que se conoce como la partidocracia, que hace prácticamente imposible que alguien ajeno a un partido existente se postule a un cargo. También hace prácticamente imposible la creación de una nueva organización política. La partidocracia mexicana es el sistema progobernante por excelencia.

Al expresidente Andrés Manuel López Obrador –la figura política más poderosa del siglo XXI– le tomó años de trabajo coordinado desde dentro de un partido preexistente crear Morena y llevarlo del movimiento social a las urnas.

La hoja de ruta de López Obrador no es muy diferente de lo que le sucedió al PAN décadas antes. Salinas Pliego bien podría encontrar su camino al poder siguiendo el precedente de la toma del PAN por parte de empresarios en la década de 1980, detallada en mi libro.

La dirigencia actual del PAN ha coqueteado con la idea de que Salinas Pliego los lidere como su candidato en la carrera presidencial de 2030. Si el magnate de los medios y el comercio minorista podrá mantenerse en la cima de la espiral de nuevas figuras políticas de derecha, es otra cuestión.