La praxis del populismo

SEÑOR DIRECTOR:

Esta semana fuimos testigos de cómo el populismo se instaló en el corazón del Estado republicano de nuestro país, con la invitación a Francisco Muñoz, alias “Pancho Malo” (ex barrabrava condenado por asesinato), a participar de la “mesa paralela” constituyente, instancia que busca perpetuar la herencia de la dictadura y que se niega al diálogo con el resto de sus pares en el Congreso.

Lo ocurrido contrasta con la realidad de muchas organizaciones sociales que durante décadas han trabajado de manera responsable y constante, y que no han tenido acceso a aquellos espacios o simplemente ser escuchados por una institución Republicana, como es el Senado. Al contrario, Francisco Muñoz no puede entrar a los estadios del país, pero sí al Congreso; al que, dicho sea de paso, ha ingresado dos veces posplebiscito.

La “mesa” finalmente terminó en escándalo. Pero, ¿se podía esperar un resultado distinto? Me parece que no. Estas cosas ocurren cuando se insiste en una praxis populista que no responde a un espíritu de unidad, ni mucho menos republicano, que es construir la casa de todos/as.

Nataly Campusano Díaz