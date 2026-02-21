La elección en la noche del miércoles del izquierdista José María Balcázar como el décimo presidente de la década 2016-2026 fue una sorpresa por la composición de las bancadas en el Congreso, donde predominan agrupaciones de centro y derecha, pero nada que asombre mucho a los peruanos, quienes ya estamos acostumbrados a que la política peruana sea, desde hace mucho tiempo, un espacio donde todo puede ocurrir.

Esto sucedió luego de que el día previo se censurara a José Jerí, a cuatro meses de iniciada su presidencia, luego de la defenestración del gobierno de Dina Boluarte, quien, paradojas de la política peruana, con una aprobación mensual promedio de la opinión pública de alrededor de 4%, fue la presidencia más longeva en la última década: 34 meses.

El mandato de Balcázar es hasta el 28 de julio de este año, cuando debe iniciar funciones quien gane la presidencia en la elección a realizarse en primera vuelta el 12 de abril y en segunda vuelta en la quincena inicial de junio.

En un país en el que el oficio de presidente de la República es más inestable y precario que el de entrenador de la alicaída selección nacional de fútbol, las declaraciones iniciales del Presidente Balcázar en las 12 primeras horas después de su designación evidencian una clara vocación por durar, para lo cual parece que tiene claro que no debe hacer ningún otro movimiento que se salga de la fórmula usual solicitada en los exámenes rayos X: no se mueva, no respire.

Si lo consigue, Balcázar cumplirá su sueño de entregar el cargo a quien gane la elección, quien sería el presidente 11 de la década, aunque en el Congreso muchos han quedado con sangre en el ojo y ganas de terminar esta década prodigiosa con una docena de inquilinos precarios en la presidencia embrujada.

Por Augusto Álvarez Rodrich, director de A3R.Net.