OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Opinión

La socialdemocracia no es un apodo

Ernesto OttonePor 
Ernesto Ottone

En el debate político electoral el término socialdemocracia se repite con frecuencia, normalmente en sentido positivo en casi todo el arco político chileno. Esto no siempre fue así, en la izquierda chilena solía ser un insulto, un sinónimo de derechismo y pusilanimidad. Hoy se habla, con simpatía en la derecha democrática, en el centro político, e incluso Jeannette Jara parece haber dicho en privado que al menos en algún sentido era socialdemócrata. Ni hablar del Presidente que, medio en serio medio en broma, lo repite con fruición en los eventos empresariales. Parecería haberse transformado en certificado de buena conducta, de moderación, de gentileza, de gradualidad, apto para borrar pecados de agresividades pasadas y pronóstico de cordialidad futura.

El misterio profundo es por qué algo tan apreciado no está en la oferta electoral, pese a su similitud al espíritu de la coalición que dirigió a Chile durante los mejores decenios de su historia: la Concertación. En ocasiones hemos abordado las razones de ese triste misterio, pero quizás ya es hora de explicar que la socialdemocracia no es un apodo, un talante que presenta bien, sino que es un pensamiento político, económico y social con una larga historia, con aciertos y errores, que tuvo sus raíces en el siglo XIX, que ha jugado un rol importante en el siglo XX y espero que, aunque atraviese hoy una etapa difícil, se recuperará en el siglo XXI.

La socialdemocracia surge a comienzos del siglo XX como una escisión del movimiento obrero que seguía las ideas de Marx, el gran crítico del capitalismo y partidario de una revolución mundial que conduciría al socialismo y al comunismo.

En 1899, Eduard Bernstein, discípulo de Marx y Engels, escribió el libro “Premisas del socialismo y los objetivos de la socialdemocracia”, en el cual discute en profundidad el análisis y las profecías de Marx y plantea un camino alternativo, reformador del capitalismo que reconoce la democracia liberal como valor permanente, a través de la cual se pueda lograr un mayor bienestar común, excluyendo la violencia y la dictadura del proletariado.

Ese pensamiento ya tenía raíces en John Stuart Mill y en el fabianismo británico, que contaba entre sus dirigentes al escritor George Bernard Shaw. Posteriormente se desarrollará con distintos matices en toda Europa, como el liberal socialismo de Carlo Roselli y Norberto Bobbio en Italia.

La socialdemocracia tuvo una vida dura, pues debió confrontarse con el marxismo revolucionario triunfante de la Revolución de Octubre en Rusia y con el extendido fascismo y nazismo que campeaban en ese tiempo casi por toda Europa.

Solo después de la Segunda Guerra Mundial, la socialdemocracia pudo jugar un rol importante en Occidente, convirtiéndose en una fuerza de gobierno que combinó con éxito el crecimiento económico y altos niveles de igualdad en los países que dirigió, particularmente en los países nórdicos, como Suecia, que a partir de 1932 llevó a un país en ese entonces pobretón a niveles muy destacados de desarrollo. Todo ello se logró a través de reformas progresistas, combinando Estados musculosos con capacidad estratégica y economías de mercado con alto nivel de productividad, que generaron durante años “Estados de bienestar” exitosos.

Por otra parte, el sistema democrático y el crecimiento de los derechos ciudadanos se desarrolló sin interrupciones. Países históricamente atrasados y sometidos a dictaduras como España, Portugal y Grecia se integraron a una Europa desarrollada, con gran aporte de la socialdemocracia en los años 70 y los 80. En 1959, el Partido Socialdemócrata alemán en su congreso efectuado en Bad Godesberg abandona toda referencia al marxismo, señalando no tener “verdades últimas” e identificando al socialismo como profundización de la democracia. Indicando, además, que la economía de mercado, la democracia y la justicia social no eran incompatibles, sino complementarias.

Con el paso de la sociedad industrial a la sociedad de la información se produjo de manera ambivalente un cambio muy profundo en la economía mundial, en la sociedad y en la política. Los aspectos del desarrollo instrumental avanzan vertiginosamente, pero los aspectos normativos regulatorios y civilizatorios quedan atrás. El respeto a las reglas fue sobrepasado por una competencia sin reglas, y se expandió en estos últimos años imperiales la amenaza, la fuerza y la depredación. Ello no favoreció a la democracia procedimental ni sustantiva, como tampoco a la institucionalidad y a la convivencia democrática. Florecieron aventureros por doquier, populistas autoritarios y luchas territoriales que abrieron guerras que perduran hasta hoy. Vale decir se establece un mundo guerrero en el que los valores de la socialdemocracia se expresan con mucha dificultad y donde los extremismos y fanatismos, tanto de derecha como de izquierda, gozan de buena salud.

En la experiencia chilena de la Concertación, que dirigió el tránsito de la dictadura a la democracia, también ese temporal trajo su ventarrón, que perjudicó nuestro impulso propulsivo, un ciclo beneficioso se cerró. Si bien no todo se cayó a pedazos, bastante maltrechos hemos quedado. Nuestra experiencia de orientación socialdemócrata, pese a sus logros, era todavía frágil, le quedaba mucho por hacer y se descuajeringó.

Hoy existen solo suspiros de nostalgia y quienes la destruyeron tienden a fingir demencia. Tomará mucho tiempo reconstruir una fuerza con esa orientación en el futuro. En nuestra era no tiene sentido replantearse la socialdemocracia tal como se constituyó en la sociedad industrial. El tipo de progresismo que ha encarnado la socialdemocracia histórica o estructuras políticas similares adquirirán en el mundo de la inteligencia artificial nuevas características, cuyos contornos apenas vislumbramos, pero ellas deberían conservar lo fundamental, aquellos valores que tienen todavía plena vigencia, su metodología democrática, sus reglas liberales y su tono gradual para realizar cambios sin polarizaciones ni rupturas.

Como dijo el gran historiador británico Tony Judt, “la socialdemocracia no representa un futuro ideal: ni siquiera un pasado ideal, pero es la mejor de las opciones que tenemos hoy”.

Sería traicionar a generaciones pasadas y futuras que se usara como maquillaje o careta para ocultar otras aspiraciones ajenas a sus valores.

Más sobre:SocialdemocraciaEleccionesmundocrisis

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Boric sostiene encuentro bilateral con primer ministro de Canadá y firman actualización del Acuerdo Marco de asociación estratégica

Fausto Spotorno: “Argentina debería empezar a ser más atractiva para el mundo por la baja en el riesgo político”

Pymes en Chile: la mitad tiene menos de 10 trabajadores y ven como principal desafío futuro la regulación del Estado

La receta de Nicolás Ibáñez hijo para invertir en Estados Unidos

La apuesta por IA que disparó el valor de Oracle y el entusiasmo de Larry Ellison

Fiscal Andrés Montes (CMF): “El día en que las personas formuladas de cargos digan que hicimos bien nuestro trabajo, estamos en problemas”

Lo más leído

1.
Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

2.
“Representan una ofensa”: PC exige retractación pública de Matthei por dichos sobre el Plan Nacional de Búsqueda

“Representan una ofensa”: PC exige retractación pública de Matthei por dichos sobre el Plan Nacional de Búsqueda

3.
Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

4.
“Una clara mano que no vio Herrera ni increíblemente el VAR”: prensa argentina critica el arbitraje contra la U

“Una clara mano que no vio Herrera ni increíblemente el VAR”: prensa argentina critica el arbitraje contra la U

5.
Temblor hoy, viernes 31 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 31 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Temblor hoy, sábado 1 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 1 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Emiten alerta meteorológica por tormentas eléctricas en las regiones Metropolitana y de O’Higgins

Emiten alerta meteorológica por tormentas eléctricas en las regiones Metropolitana y de O’Higgins

Operación retorno a la RM: revisa cómo funcionarán las carreteras al cierre del fin de semana largo

Operación retorno a la RM: revisa cómo funcionarán las carreteras al cierre del fin de semana largo

Boric sostiene encuentro bilateral con primer ministro de Canadá y firman actualización del Acuerdo Marco de asociación estratégica
Chile

Boric sostiene encuentro bilateral con primer ministro de Canadá y firman actualización del Acuerdo Marco de asociación estratégica

Temblor hoy, sábado 1 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las nuevas reglas para convertirse en influencer

Fausto Spotorno: “Argentina debería empezar a ser más atractiva para el mundo por la baja en el riesgo político”
Negocios

Fausto Spotorno: “Argentina debería empezar a ser más atractiva para el mundo por la baja en el riesgo político”

Pymes en Chile: la mitad tiene menos de 10 trabajadores y ven como principal desafío futuro la regulación del Estado

La receta de Nicolás Ibáñez hijo para invertir en Estados Unidos

Cómo es la Honor Alpha Store con IA inmersiva y robots humanoides
Tendencias

Cómo es la Honor Alpha Store con IA inmersiva y robots humanoides

Cómo es Poseidón, el torpedo con capacidad nuclear que Rusia asegura haber probado con éxito

A qué hora comienza la lluvia en la Región Metropolitana (y en qué sectores)

El verdadero botín pirata: el millonario premio que se repartirá Coquimbo Unido si logra el título
El Deportivo

El verdadero botín pirata: el millonario premio que se repartirá Coquimbo Unido si logra el título

La poda que alista Colo Colo para la temporada 2026

Hora de evaluaciones: el balance de la U tras quedar fuera de la Sudamericana

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Reseña de libros: de Jennifer Egan a González Vera
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Jennifer Egan a González Vera

El día en que Gustavo Cerati quiso cantar en Vichuquén

Crítica de series: It: Bienvenidos a Derry: Terror y reciclaje

Marc Marginedas: “Rusia es muchísimo más peligroso de lo que la gente piensa”
Mundo

Marc Marginedas: “Rusia es muchísimo más peligroso de lo que la gente piensa”

Elliott Abrams: “Vamos a ver ataques en Venezuela bastante pronto”

Muere Fatos Nano, exprimer ministro clave en la transición albanesa

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”