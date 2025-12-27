La sorprendente transformación de Jerí en Perú

El presidente peruano, José Jerí Oré, junto al titular del Ministerio del Interior (Mininter), Vicente Tiburcio Orbezo, en el marco del estado de emergencia dispuesto por el Gobierno, para frenar el avance de la criminalidad en Lima y Callao. Foto: Agencia Andina

José Jerí juró la Presidencia en la madrugada del 10 de octubre, al final de una sesión parlamentaria improvisada en la que se vacó por unanimidad a Dina Boluarte, sin permitirle el derecho a defensa. A medio año de la elección y con solo 4% de aprobación, los partidos creyeron que les convenía agarrarla de piñata tras haberla sostenido por tres años en los que ella vivió de crisis en crisis.

Al día siguiente, un medio chileno me preguntó lo obvio en una entrevista: ¿Quién es José Jerí? Lo mismo nos preguntamos los peruanos esta mañana, le dije, algo que no era alarde de ingenio, sino solo la verdad.

Jerí se transformó, en menos de tres meses, de congresista de perfil bajo a presidente del Congreso, y luego al noveno presidente de la República en una década, una trayectoria asombrosa incluso para una política como la peruana en la que ya nada sorprende.

Tres meses después, el asombro es mayor, porque, contra todo pronóstico, Jerí ha construido un posicionamiento que le ofrece una alta probabilidad de culminar su mandato el 28 de julio de 2026, cuando lo reemplace uno de los 38 candidatos de una competencia de pronóstico incierto en la que, según Ipsos, 48% no sabe por quién votar o votaría blanco, nulo o viciado.

En un contexto social de sed de autoridad tras el desgobierno de las presidencias previas de Boluarte y Pedro Castillo, Jerí es aprobado por 55%, según Datum, gracias a una comunicación inteligente cuyo eje es la inseguridad creciente; a una presencia cotidiana e intensa con alto impacto mediático, incluyendo responder al periodismo, a diferencia de los últimos dos presidentes; a una presencia frecuente en redes (un reciente mensaje a la nación para anunciar el estado de emergencia en Lima fue, en realidad, un ‘TikTok a la nación’ de solo 50 segundos); a un activo relacionamiento con distintos sectores; a un sentido común que le evita cometer errores importantes, y a que, harta de tanto recambio en palacio de gobierno, la gente ya quiere que el próximo presidente sea elegido por la gente y no por el Congreso.

Por Augusto Álvarez Rodrich, economista y periodista peruano. Director del canal de streaming A3R.Net.