OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Opinión

Ley SBAP: el paisaje que no estamos viendo

Por 
Mónica Cortés
 
Claudio Tapia
Parque Nacional Bosque Fray Jorge. Foto: Aton JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Faltan apenas tres meses para que el nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), creado por la Ley N° 21.600, opere en plenitud. No es un trámite más, sino un hito clave en el cierre de una deuda institucional con la protección de la biodiversidad. Y el debut de la regulación al alero de la Ley SBAP no está pasando desapercibido.

La conversación pública ya refleja las tensiones propias de una reforma de esta magnitud. La reciente delimitación de los sitios prioritarios por parte del Ministerio del Medio Ambiente encendió las alarmas de algunos gremios y ha desatado críticas públicas de distinto tipo; dudas en torno a la certeza regulatoria, eventuales efectos sobre actividades productivas y la necesidad de fortalecer el diálogo territorial.

Hay, sin embargo, un paisaje más amplio que no estamos mirando. La Ley SBAP no es un mero reemplazo de Conaf, ni un gestor de parques; es, en realidad, una caja de herramientas, una nueva arquitectura institucional, con efectos que apenas empiezan a desplegarse.

Desde una mirada territorial, la ley amplía el campo de acción de la conservación. El SBAP podrá clasificar todos los ecosistemas del país según su estado de conservación, desde el desierto hasta los fiordos y campos de hielo. Esa clasificación no es un mero inventario: permitirá identificar qué ecosistemas están en riesgo y, en esos casos, dictar planes de manejo. Dicho de otra forma, territorios fuera de las áreas protegidas podrían quedar sujetos a regulaciones, las que pueden incluir nuevos requisitos para la obtención de autorizaciones y la revisión de resoluciones de impacto ambiental.

Es cierto, aún persisten vacíos reglamentarios, que pretenden ser llenados con propuestas no exentas de polémicas. Además, existen cuestionamientos a la delimitación de ciertos territorios, que debieran corresponder a ecosistemas de alto valor, pero se superponen con zonas urbanas o productivas. A ello se suman otras atribuciones que refuerzan el alcance del servicio. Entre varias otras, la elaboración de planes de restauración ecológica en áreas degradadas y un rol decisivo en la compensación de biodiversidad dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA); el SBAP será un agente clave en determinar cómo y bajo qué criterios se compensan los impactos que no puedan evitarse, mitigarse o repararse, transformándose en un actor crucial en la relación entre proyectos y la conservación de la biodiversidad.

No obstante, las tareas reglamentarias pendientes no son solo un desafío, también son una oportunidad. El alcance real de esta nueva institucionalidad dependerá de la calidad de sus reglamentos, de su implementación práctica y, en última instancia, de cómo la sociedad y los tribunales interpreten su propósito.

Estamos, en definitiva, frente a un cambio profundo que, hasta hace poco, había sido algo silencioso. El llamado es a ampliar la mirada y comenzar a entender el paisaje que el SBAP dibuja, no como el nuevo administrador de áreas protegidas, sino como un pivote institucional capaz de reordenar reglas en el territorio, esperamos, de un modo constructivo, alineando conservación, desarrollo y futuro.

Más sobre:OpiniónColumnasLey SBAP

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Enami reduce su producción y reporta menores ganancias al tercer trimestre

Cómo es la Honor Alpha Store con IA inmersiva y robots humanoides

El FBI frustra un “posible atentado terrorista” en Halloween en Michigan

Detienen a tres menores de edad que intentaron robar vehículo a conductor de aplicación en Viña del Mar

Kast critica política exterior del gobierno de Boric: “La situación se ha ido desmejorando de forma progresiva”

Papa León XIV nombra al monseñor Andrés Ferrada como nuevo obispo de Chillán

Lo más leído

1.
Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

2.
Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

3.
Presidente de Bolivia ante dichos de Kaiser sobre cierre de frontera: “Es una torpeza e inmadurez política”

Presidente de Bolivia ante dichos de Kaiser sobre cierre de frontera: “Es una torpeza e inmadurez política”

4.
Renuncia de Cataldo, dificultad para respaldar a Kaiser en balotaje y apoyo a Bachelet en la ONU: las definiciones de Mario Desbordes

Renuncia de Cataldo, dificultad para respaldar a Kaiser en balotaje y apoyo a Bachelet en la ONU: las definiciones de Mario Desbordes

5.
Reajuste del sector público: trabajadores pretenden pedir alza salarial cercana al 7%

Reajuste del sector público: trabajadores pretenden pedir alza salarial cercana al 7%

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Desde este sábado revisa la nómina definitiva de llamados como vocal de mesa para las próximas elecciones

Desde este sábado revisa la nómina definitiva de llamados como vocal de mesa para las próximas elecciones

Temblor hoy, viernes 31 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 31 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Los horarios de los cementerios por el Día de Todos los Santos

Los horarios de los cementerios por el Día de Todos los Santos

Detienen a tres menores de edad que intentaron robar vehículo a conductor de aplicación en Viña del Mar
Chile

Detienen a tres menores de edad que intentaron robar vehículo a conductor de aplicación en Viña del Mar

Kast critica política exterior del gobierno de Boric: “La situación se ha ido desmejorando de forma progresiva”

Papa León XIV nombra al monseñor Andrés Ferrada como nuevo obispo de Chillán

Enami reduce su producción y reporta menores ganancias al tercer trimestre
Negocios

Enami reduce su producción y reporta menores ganancias al tercer trimestre

Ley SBAP: el paisaje que no estamos viendo

Sonda reduce sus ganancias a menos de la mitad al tercer trimestre

Cómo es la Honor Alpha Store con IA inmersiva y robots humanoides
Tendencias

Cómo es la Honor Alpha Store con IA inmersiva y robots humanoides

Cómo es Poseidón, el torpedo con capacidad nuclear que Rusia asegura haber probado con éxito

A qué hora comienza la lluvia en la Región Metropolitana (y en qué sectores)

Tiago Nunes denuncia feroz ninguneo de técnico de Palmeiras tras la goleada sobre Liga de Quito
El Deportivo

Tiago Nunes denuncia feroz ninguneo de técnico de Palmeiras tras la goleada sobre Liga de Quito

Dónde ver vía streaming todas las competencias de los Juegos Parapanamericanos Juveniles

Dónde y a qué hora ver a Coquimbo Unido vs. U. La Calera por la Liga de Primera

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Sean “Diddy” Combs es enviado a una prisión federal en New Jersey
Cultura y entretención

Sean “Diddy” Combs es enviado a una prisión federal en New Jersey

Héctor Noguera es despedido en masivo funeral en el que reaparece Cristián Campos

“Kathryn Bigelow es una de las grandes cineastas de todos los tiempos”: a fondo en Una Casa de Dinamita

El FBI frustra un “posible atentado terrorista” en Halloween en Michigan
Mundo

El FBI frustra un “posible atentado terrorista” en Halloween en Michigan

Israel devuelve 30 cuerpos palestinos a cambio de dos restos de rehenes israelíes

ONU considera una “violación a los derechos internacionales” ataques de EE.UU. a presuntas narcolanchas en el Mar Caribe

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”