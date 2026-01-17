Liga de Primera: un año de desafíos

Este año será interesante. Será un 2026 de desafíos, por varias aristas. La primera es que vamos a tener un torneo más, que se va a traducir en más partidos y, por lo tanto, vamos a ver cómo los planteles enfrentan todos los ámbitos. Enfrentamos un año que va a pillar a los clubes con menos recursos, probablemente, por todo lo que han debido enfrentar y que significa recortes en el presupuesto por parte de la ANFP en lo que respecta al fútbol joven o al acuerdo con TNT. Eso, en algunos clubes, va a redundar en sus recursos.

Por otro lado, será interesante la relación con el nuevo gobierno, en todo lo que tenga relación con el trabajo en conjunto, en seguridad o en la promoción del deporte por parte de la federación y de la ANFP. Ojalá podamos tener un año en que el fútbol se pueda jugar con más normalidad, con más seguridad, con mayor fluidez. Que no sea tan cortado en términos de los recesos.

Tampoco podemos olvidarnos de que 2026 será un año de elecciones en el gobierno corporativo de la ANFP, que también será muy relevante. El segundo semestre va a estar marcado un poco por eso. Hoy el fútbol no está pasando por su mejor momento. Es necesario un cambio, alguien que pueda liderarlo con capacidad real de gestión y liderazgo.

Ojalá también este año tengamos un plan de desarrollo para las selecciones que se pueda mantener en el tiempo. No solo en la adulta, que parte con un entrenador interino. Hay que buscar uno para el próximo período, que no sería responsable que lo hiciera el directorio actual. Pero más importante aún es cómo vamos desarrollando las selecciones formativas. Se ha hecho un buen trabajo en eso, porque no todo es malo, con Nicolás Córdova y su equipo. Eso hay que mantenerlo, darle tiempo, dejarlo que se desarrolle.

El fútbol femenino también hay que tenerlo súper en cuenta. El mundo va para allá. La ANFP debe darle una mayor relevancia. Lo mismo que darle una solución a la Segunda División, en que los equipos participantes explicitan sus conflictos y pareciera que nadie los quiere escuchar.

Por Lorenzo Antillo, excandidato a la presidencia de la ANFP.