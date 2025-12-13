VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Llegó el día

    Max ColodroPor 
    Max Colodro
    Sebastián Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Una jornada sublime, donde el eco de las urnas será al final la única sentencia; un recordatorio brutal de que nada es gratis en política, y que las decisiones tienen consecuencias. En rigor, lo que viviremos el día de hoy será pedagogía pura, como son casi todas las lecciones que brinda la democracia. El maravilloso juego de la sucesión, de confirmar que, por fortuna, las mayorías y minorías son siempre provisorias.

    Con todo, hay circunstancias que escapan de la norma, momentos donde la historia pareciera rozar lo escatológico. Hitos en que el tiempo se detiene para inaugurar un cambio de ciclo, redefinir las coordenadas y el curso de los acontecimientos. Eso es precisamente lo que viviremos este día: algo que en función de los vectores hasta hace no mucho todavía vigentes no era posible, pero que un sector de la sociedad terminó por viabilizar.

    Desde aquel día de 2010 en que, desalojados del poder, decidieron que los veinte años de la Concertación debían ser demolidos, porque la herencia de la dictadura aparentemente seguía intacta. Michelle Bachelet fue la nave madre durante esa travesía, cuando el movimiento estudiantil irrumpe como el mesías que llevará al país a la tierra prometida de los cambios refundacionales. Terminar con “la Constitución de Pinochet”, ser la tumba del neoliberalismo, transitar de un Estado subsidiario a un Estado social de derechos universales, eran los nuevos mandamientos.

    El gobierno de la Nueva Mayoría se puso manos a la obra: reforma tributaria, fin del lucro, el copago y la selección, gratuidad universitaria, desmunicipalización de los liceos fiscales, reemplazo del sistema electoral e inicio de un proceso constituyente. Cambios profundos en las reglas del juego que hicieron de ese periodo el de menor crecimiento económico desde el retorno a la democracia, y que fueron el anticipo de lo que terminaría por imponerse a partir del estallido social: la legitimización de la violencia, el intento de deponer a un gobierno escogido en las urnas, un proceso constituyente forzado por “la vía de los hechos” y todos sus corolarios. Entre ellos, el deterioro brutal del orden público, la creciente inseguridad, la multiplicación de las tomas y campamentos, el control territorial de los narcos y del crimen organizado.

    En rigor, nada de lo que ha vivido el país en los últimos años es ajeno a un proceso de toma de decisiones, a un delirio colectivo, a un sueño adolescente, al intento ya enfermizo de redimir una historia sistemática de fracasos. De una generación y luego de otra, hasta llegar a la que ahora tendrá que entregarle la banda presidencial a su peor pesadilla, para irse con la cola entre las piernas, sin nueva Constitución, con más AFP, más Isapre y más Soquimich, entre muchas otras derrotas.

    Hoy, al final el día, cuando todas las cuentas estén saldadas, la única pregunta que los derrotados no podrán eludir será una de las más duras de su historia: cómo logramos que esto fuera posible… Porque no era fácil.

    Por Max Colodro, filósofo y analista político

    Más sobre:Nueva MayoríaEleccionesPolítica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump promete represalias tras la muerte de dos soldados y un intérprete estadounidenses en Siria

    Más de 36 mil personas han solicitado excusarse de votar a través de Comisaría Virtual

    Minuto a minuto | Segunda vuelta presidencial 2025: Chile elige entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

    “No vemos mayor peligro”: Cancillería responde a embajador de EE.UU. y descarta quiebre en la relación bilateral

    Bielorrusia indulta a 123 presos políticos extranjeros tras el levantamiento parcial de sanciones de EE.UU.

    Muere Héctor Alterio, reconocido actor argentino, a los 96 años

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Servicios

    Saturday Night’s Main Event: cuándo y dónde ver la última pelea de John Cena en la WWE

    Saturday Night’s Main Event: cuándo y dónde ver la última pelea de John Cena en la WWE

    Se registra temblor en la zona norte del país: se sintió en las regiones de Tarapacá y Antofagasta

    Se registra temblor en la zona norte del país: se sintió en las regiones de Tarapacá y Antofagasta

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Osasuna en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Osasuna en TV y streaming

    Más de 36 mil personas han solicitado excusarse de votar a través de Comisaría Virtual
    Chile

    Más de 36 mil personas han solicitado excusarse de votar a través de Comisaría Virtual

    Minuto a minuto | Segunda vuelta presidencial 2025: Chile elige entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

    “No vemos mayor peligro”: Cancillería responde a embajador de EE.UU. y descarta quiebre en la relación bilateral

    Back to the Future
    Negocios

    Back to the Future

    Los desafíos económicos que enfrentará el gobierno que comienza el 11 de marzo de 2026

    El Grupo K, dueño de tiendas MK, espera un repunte inmobiliario a partir de 2026

    7 amenazas de ciberseguridad que enfrentarán las empresas en Latinoamérica en 2026, según el pronóstico de Kaspersky
    Tendencias

    7 amenazas de ciberseguridad que enfrentarán las empresas en Latinoamérica en 2026, según el pronóstico de Kaspersky

    Nueva demanda: familia asegura que ChatGPT instó a un hombre a matar a su madre

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8

    Con récord incluido: Mohamed Salah vuelve a jugar con el Liverpool tras el conflicto con su entrenador
    El Deportivo

    Con récord incluido: Mohamed Salah vuelve a jugar con el Liverpool tras el conflicto con su entrenador

    Partidazo en Londres: Arsenal logra un épico triunfo ante el modesto Wolverhampton y sigue como líder en Inglaterra

    Deportes Concepción ratifica como entrenador a Patricio Almendra para su regreso a Primera División

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Muere Héctor Alterio, reconocido actor argentino, a los 96 años
    Cultura y entretención

    Muere Héctor Alterio, reconocido actor argentino, a los 96 años

    Fallece a los 60 años actor Peter Greene conocido por su papel en la película Pulp Fiction

    Reseña de libros: de Pablo Maurette a María Asunción Requena

    Trump promete represalias tras la muerte de dos soldados y un intérprete estadounidenses en Siria
    Mundo

    Trump promete represalias tras la muerte de dos soldados y un intérprete estadounidenses en Siria

    Bielorrusia indulta a 123 presos políticos extranjeros tras el levantamiento parcial de sanciones de EE.UU.

    Ejército de Israel asegura que asesinó al jefe de producción de armas de Hamas

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni
    Paula

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas