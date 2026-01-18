Lo que tienes que saber: Domingo 18 de enero

No es buen momento para ser Presidente. Ni electo, como José Antonio Kast. Ni en ejercicio, como Gabriel Boric. Ambos dignatarios enfrentan días complejos.

Kast debió ceder a la presión de los partidos (Chile Vamos y Republicanos, incluidos) que comenzaron a manifestar su incomodidad con el diseño del futuro gabinete donde la masiva presencia de independientes ha generado escozor. ¿El damnificado? A quien ya se había informado que sería el nuevo ministro de Defensa, Guillermo Turner. Realpolitik, que le llaman.

No fue su único problema: el senador electo Rodolfo Carter declinó asumir el ministerio de Seguridad -piedra angular del nuevo equipo de gobierno- y Johannes Kaiser restó a su partido - el libertario- de participar en la futura administración acusando que no los iban a dejar incidir en su devenir. Ambas son bajas sensibles que están marcando el proceso de desembarco del futuro gobierno, cuyas últimas piezas comenzaron a revelarse con la incorporación de Tomás Rau en Trabajo, Ximena Rincón en Energía y Fernando Rabat en Justicia, entre otras.

Tan mal como Kast lo debe estar pasando Boric. El Presidente ve el desmoronamiento de su sueño de una alianza única de la centroizquierda tras el fallo que absolvió unánimemente al entonces teniente coronel Claudio Crespo del delito de apremios ilegítimos por el disparo de perdigones que el 8 de noviembre de 2019 cegó al hoy diputado electo Gustavo Gatica (Ind-PC).

El desenlace del caso -uno de los emblemas del estallido social- gatilló duras recriminaciones del Frente Amplio y el PC a sus socios del Socialismo Democrático que respaldaron con sus votos la Ley Naín-Retamal para fortalecer el ejercicio de la función policial.

La pugna sólo visibiliza aún más lo evidente: no hay animus societatis en el actual oficialismo para caminar en conjunto en el futuro. Y si lo hay se asemeja mucho al voluntarismo porque resulta claro que les cuesta consensuar mínimos comunes.

En este episodio el propio Presidente aportó su cuota a la molestia socialista y PPD al cuestionar el fallo del Cuarto Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago y habló de “impunidad” en el caso.

Boric también quedó en entredicho al revelarse que Julia Chuñil -la mujer a la que el Mandatario durante su periodo de desaparición aludió como activista medioambiental- fue asesinada Como les dije: no es buen momento para ser Presidente.