SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Lo que tienes que saber: Domingo 18 de enero

    Gloria FaúndezPor 
    Gloria Faúndez
    José Antonio kast junto a Beatriz Hevia. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    No es buen momento para ser Presidente. Ni electo, como José Antonio Kast. Ni en ejercicio, como Gabriel Boric. Ambos dignatarios enfrentan días complejos.

    Kast debió ceder a la presión de los partidos (Chile Vamos y Republicanos, incluidos) que comenzaron a manifestar su incomodidad con el diseño del futuro gabinete donde la masiva presencia de independientes ha generado escozor. ¿El damnificado? A quien ya se había informado que sería el nuevo ministro de Defensa, Guillermo Turner. Realpolitik, que le llaman.

    No fue su único problema: el senador electo Rodolfo Carter declinó asumir el ministerio de Seguridad -piedra angular del nuevo equipo de gobierno- y Johannes Kaiser restó a su partido - el libertario- de participar en la futura administración acusando que no los iban a dejar incidir en su devenir. Ambas son bajas sensibles que están marcando el proceso de desembarco del futuro gobierno, cuyas últimas piezas comenzaron a revelarse con la incorporación de Tomás Rau en Trabajo, Ximena Rincón en Energía y Fernando Rabat en Justicia, entre otras.

    Tan mal como Kast lo debe estar pasando Boric. El Presidente ve el desmoronamiento de su sueño de una alianza única de la centroizquierda tras el fallo que absolvió unánimemente al entonces teniente coronel Claudio Crespo del delito de apremios ilegítimos por el disparo de perdigones que el 8 de noviembre de 2019 cegó al hoy diputado electo Gustavo Gatica (Ind-PC).

    El desenlace del caso -uno de los emblemas del estallido social- gatilló duras recriminaciones del Frente Amplio y el PC a sus socios del Socialismo Democrático que respaldaron con sus votos la Ley Naín-Retamal para fortalecer el ejercicio de la función policial.

    La pugna sólo visibiliza aún más lo evidente: no hay animus societatis en el actual oficialismo para caminar en conjunto en el futuro. Y si lo hay se asemeja mucho al voluntarismo porque resulta claro que les cuesta consensuar mínimos comunes.

    En este episodio el propio Presidente aportó su cuota a la molestia socialista y PPD al cuestionar el fallo del Cuarto Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago y habló de “impunidad” en el caso.

    Boric también quedó en entredicho al revelarse que Julia Chuñil -la mujer a la que el Mandatario durante su periodo de desaparición aludió como activista medioambiental- fue asesinada Como les dije: no es buen momento para ser Presidente.

    Más sobre:OpiniónGloria Faúndez

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La generación empresarial chilena que se retiró (y se está retirando) de la primera línea

    La pesada herencia fiscal que dejará el gobierno de Boric a Kast

    Andrea Colamedici, filósofo italiano: “La inteligencia artificial es medicina y veneno a la vez: una tecnología capaz de amplificar el pensamiento como de narcotizarlo”

    Tomás Vodanovic: “Las ideas progresistas no han retrocedido, fallamos en nuestra capacidad de materializarlas con buena gestión”

    El diseño que prepara Jorge Quiroz para su “Hacienda”

    Camila Vallejo: “Hemos tenido tensiones y diferencias, pero entendemos que es importante la unidad”

    Lo más leído

    1.
    Legítima defensa

    Legítima defensa

    2.
    ¿Quién es irracional?

    ¿Quién es irracional?

    3.
    Desalojo en San Antonio: soluciones salomónicas

    Desalojo en San Antonio: soluciones salomónicas

    4.
    Desde el respeto

    Desde el respeto

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Qué significa el estado de catástrofe decretado por el Presidente Boric tras los incendios en Ñuble y Biobío

    Qué significa el estado de catástrofe decretado por el Presidente Boric tras los incendios en Ñuble y Biobío

    Incendios forestales en Biobío: llaman a evacuar sectores en cuatro comunas

    Incendios forestales en Biobío: llaman a evacuar sectores en cuatro comunas

    Sector Fundo Tapihue: combaten incendio forestal en Tiltil, al norte de la RM

    Sector Fundo Tapihue: combaten incendio forestal en Tiltil, al norte de la RM

    Tomás Vodanovic: “Las ideas progresistas no han retrocedido, fallamos en nuestra capacidad de materializarlas con buena gestión”
    Chile

    Tomás Vodanovic: “Las ideas progresistas no han retrocedido, fallamos en nuestra capacidad de materializarlas con buena gestión”

    Camila Vallejo: “Hemos tenido tensiones y diferencias, pero entendemos que es importante la unidad”

    El día en que la Fiscalía fraguó la fallida estrategia para imputar a policías en el estallido social

    La generación empresarial chilena que se retiró (y se está retirando) de la primera línea
    Negocios

    La generación empresarial chilena que se retiró (y se está retirando) de la primera línea

    La pesada herencia fiscal que dejará el gobierno de Boric a Kast

    El diseño que prepara Jorge Quiroz para su “Hacienda”

    El estudio científico que pone en duda ciertos beneficios del ayuno intermitente
    Tendencias

    El estudio científico que pone en duda ciertos beneficios del ayuno intermitente

    Por 70 años pensaron que tenían un mamut en el museo: los huesos pertenecían a otra especie

    Laurie Santos, académica de Yale: “El uso de las redes sociales afecta negativamente a nuestra felicidad”

    Paqui Meneghini aborda la salida de Leandro Fernández de la U: “Se lo dije de frente el primer día”
    El Deportivo

    Paqui Meneghini aborda la salida de Leandro Fernández de la U: “Se lo dije de frente el primer día”

    Esteban González sigue sin ganar al mando del Querétaro en la liga mexicana

    Chile es subcampeón del Mundial de la Kings League tras ser goleado por Brasil

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Desde el respeto
    Cultura y entretención

    Desde el respeto

    Park Chan-wook: “Sería interesante que esta película tuviera un remake en Chile o EE.UU.”

    Chiloé, la isla que no cedía: a 200 años del último acto de la independencia

    Andrea Colamedici, filósofo italiano: “La inteligencia artificial es medicina y veneno a la vez: una tecnología capaz de amplificar el pensamiento como de narcotizarlo”
    Mundo

    Andrea Colamedici, filósofo italiano: “La inteligencia artificial es medicina y veneno a la vez: una tecnología capaz de amplificar el pensamiento como de narcotizarlo”

    Alan McPherson: “América Latina tiene razón en estar preocupada por Trump”

    Reza Pahlavi: El hijo del último sha que se propone volver a Irán

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”
    Paula

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida