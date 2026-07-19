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    Lo que tienes que saber: domingo 19 de julio

    Eugenia FernándezPor 
    Eugenia Fernández
    15 JULIO 2026 EL MINISTRO DE HACIENDA; JORGE QUIROZ, LA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE; FRANCISCA TOLEDO, EL MINISTRO SEGPRES; JOSE GARCIA RUMINOT Y EL MINISTRO DEL INTERIOR; CLAUDIO ALVARADO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    El gobierno se anotó un punto, de esos fundamentales para su devenir, esta semana con la aprobación de la Ley de Reconstrucción en el Senado. La noche del miércoles, hasta pasadas las 2.30 de la madrugada, la Cámara Alta terminó de visar el proyecto ancla de la administración de José Antonio Kast. Sus artículos principales -como la rebaja tributaria, la reintegración y la invariabilidad- fueron aprobados por 26 votos, es decir, no se logró allegar apoyos de la oposición. Ahora la iniciativa pasa nuevamente a la Cámara de Diputados, donde el PDG y los libertarios ya han puesto algunas exigencias sobre la mesa que hacen prever que el proyecto pasará por una comisión mixta. Por otro lado, la oposición de izquierda busca seguir adelante con su idea de llevar el proyecto al Tribunal Constitucional. Un grupo de abogados ligados al sector -Tomás Jordán, Jorge Correa Sutil, Jaime Gajardo, Domingo Lovera y Jaime Bassa, entre otros- está trabajando en los cuatro requerimientos que buscan presentar impugnando la invariabilidad tributaria y la norma que permite que el Estado indemnice a las empresas que hayan realizado inversiones y cuyos proyectos sean paralizados a raíz del rechazo de su resolución de calificación ambiental. Según informaron los senadores opositores, el lunes deberíamos conocer tales requerimientos, una vez que se presenten ante el TC.

    Al margen de lo que viene a partir de la próxima semana, la pasada de la megarreforma por el Senado dejó varios heridos. Por un lado, el quiebre del acuerdo entre La Moneda y el PPD por la invariabilidad tributaria fue un duro golpe para el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien tuvo que aceptar públicamente como un error propio el haber ingresado una indicación que rebajaba el impuesto corporativo del 23% al 22%. Fue un bautizo de fuego para el economista, quien el martes recibió el respaldo implícito del Presidente Kast. Por otro lado, la timonel del PS, Paulina Vodanovic, también salió perjudicada por la revuelta interna que provocaron sus conversaciones con Hacienda en búsqueda de un entendimiento que finalmente no cuajó y que relatamos en estas páginas.

    La semana cierra con el fuerte temporal que azota a la mayor parte del país y que obligó al Ejecutivo a decretar emergencia preventiva en 10 regiones y suspender las clases. Hasta el cierre de esta edición, las lluvias seguían cayendo con intensidad y el gobierno estaba especialmente desplegado, con el Presidente Kast como principal vocero de la emergencia.

    Más sobre:GobiernoMegarreformaJorge QuirozLluviasSistema frontal

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