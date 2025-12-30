SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Los intereses comerciales en salud

    Jaime MañalichPor 
    Jaime Mañalich
    Los intereses comerciales en salud

    Periódicamente, la OCDE publica su informe “Health at Glance”, una síntesis de los principales hallazgos de salud entre los países miembros, en distintas métricas, como capital humano, número de camas hospitalarias, médicos por cada 1.000 habitantes, gasto en salud y una gran cantidad de datos de inmenso valor. Del último reporte llama poderosamente la atención el crecimiento del gasto en salud respecto al Producto Interno Bruto registrado en Chile, convirtiéndose en una de las naciones que más ha aumentado este indicador, solo después de Polonia y Turquía. Mientras la media de la OCDE es 9,3% del PIB, nos encontramos en 10,5% del PIB, con una razón de crecimiento real, sobre la inflación, de 4,8% por año. El gasto el año 2019 era de 8,9%. A manera de comparación, para el último informe, el gasto sobre el PIB era de 8,4% en Italia y Colombia, 7,6%en Israel, 5,6% en Perú. Cerca de Chile están Japón, Portugal y Australia.

    Al interrogar los datos, aparece una paradoja difícil de aceptar. Mientras el gasto total sobre el PIB, aumentó 18% real en cinco años, el financiamiento de fondos ficales y cotizaciones obligatorias subió solo un 12%. En cambio, el gasto en el que incurren las personas desde sus ingresos familiares aumentó un 27%. Es decir, cada vez más regresivo, con la consecuente insatisfacción de la población, mostrada en múltiples encuestas. Al menos la mitad de este gasto de los presupuestos familiares se destina a medicamentos. Es decir, cada vez la población cuenta con menos seguridad social por el alto costo en remedios no financiados por seguros públicos o privados. ¿A qué se debe esta regresión que no ocurre otros países? Cierto, a mayor frecuencia de enfermedades crónicas y a la aparición de nuevas moléculas innovadoras; pero la verdad más dura es que esta área está sujeta a poderosos intereses comerciales que tienen entre otros objetivos, que sea difícil hacer este gasto más eficiente.

    Visitando páginas de farmacias, se encuentra que el medicamento genérico bioequivalente de Atorvatatina, utilizada para la hipercolesterolemia, vale $2.279 y el mismo fármaco de marca original, cuesta $80.079. Es decir, 35 veces más. El Alprazolam, sedante, los precios son $1.671 y $20.415 doce veces más.

    Chile ha hecho un esfuerzo considerable, con la Ley de Fármacos I, y la Ley Cenabast, para proteger a las personas. Es por ello que se hace necesario que las cosas ocurran, y no intentar nuevas leyes, como fue el caso del bochornoso proyecto de ley Fármacos II.

    ¿Qué hacer? Receta electrónica universal, que además de inhibir la falsificación, permita que se respete la norma de prescribir por principio activo. Los seguros deben financiar solo el monto de los medicamentos genéricos Las diferencias de precio deben estar a la vista de quienes prescriben. Las farmacias que no tengan stock de genéricos, deben ser sancionadas. La falta de notificación cuando se trate de patologías AUGE, que tienen beneficios farmacéuticos, debe ser sancionada.

    Que las familias se arruinen por no usar una cobertura a la que ya tienen derecho, es una emergencia.

    Por Jaime Mañalich, médico

    Más sobre:saludOCDEChileFármacos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Colillas de cigarro bajo la lupa: investigan origen del incendio que arrasó 800 hectáreas en Las Condes

    Declaran alerta roja para Tomé por incendio forestal que ha destruido tres viviendas: se solicitó evacuar zona

    Elizalde llama a la responsabilidad en velorio de bombero fallecido en Litueche: “Que esta desgracia no sea en vano”

    Senapred declara alerta roja para Mulchén por incendio forestal potenciado por condiciones climáticas: solicitan evacuación de dos sectores

    Declaran alerta roja en Ñiquén por incendio forestal cercano a sectores poblados

    Gobierno designa a Macarena Cortés como la primera directora de la Defensoría de las Víctimas y desiste de Patricia Muñoz

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Servicios

    Comienzan pagos del Bono Mujer Trabajadora de diciembre: revisa si te corresponde

    Comienzan pagos del Bono Mujer Trabajadora de diciembre: revisa si te corresponde

    A qué hora cierran los supermercados este miércoles 31 de diciembre

    A qué hora cierran los supermercados este miércoles 31 de diciembre

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar

    Colillas de cigarro bajo la lupa: investigan origen del incendio que arrasó 800 hectáreas en Las Condes
    Chile

    Colillas de cigarro bajo la lupa: investigan origen del incendio que arrasó 800 hectáreas en Las Condes

    Declaran alerta roja para Tomé por incendio forestal que ha destruido tres viviendas: se solicitó evacuar zona

    Elizalde llama a la responsabilidad en velorio de bombero fallecido en Litueche: “Que esta desgracia no sea en vano”

    Deudas fuera de la banca crecen en Chile: mujeres deben menos, pero refinancian más
    Negocios

    Deudas fuera de la banca crecen en Chile: mujeres deben menos, pero refinancian más

    La inquietud de los expertos al analizar las cifras de empleo y desocupación del último trimestre

    Antonio Cantó deja la gerencia general de Bupa tras casi cinco años y en su reemplazo llega Rafael Córdova

    ¿Leer en la oscuridad hace mal a la vista? Este y otros mitos despejados por oftalmólogos
    Tendencias

    ¿Leer en la oscuridad hace mal a la vista? Este y otros mitos despejados por oftalmólogos

    La intensa búsqueda para arrestar a Jamil Hassan, el brutal ejecutor de la dictadura de Assad en Siria

    “Lo dejaron salir sin contactarnos”: Tylor Chase habría vuelto a las calles tras el plan para rehabilitarlo

    La ANFP entrega sus argumentos para ratificar el descenso de Unión Española y Deportes Iquique
    El Deportivo

    La ANFP entrega sus argumentos para ratificar el descenso de Unión Española y Deportes Iquique

    El grosero error de Dibu Martínez que pavimentó la goleada de Arsenal sobre Aston Villa

    Directorio de la ANFP entierra la última ilusión de Unión Española e Iquique y los condena a la Primera B

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas
    Finde

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Guía: las fiestas y los eventos musicales para recibir el Año Nuevo 2026
    Cultura y entretención

    Guía: las fiestas y los eventos musicales para recibir el Año Nuevo 2026

    Las peores películas y series que dejó 2025

    Cinco obras y una exposición trae enero teatral a La Memoria

    Emiratos Árabes Unidos anuncia la “retirada voluntaria” de tropas de Yemen tras las exigencias de gobierno local y Arabia Saudita
    Mundo

    Emiratos Árabes Unidos anuncia la “retirada voluntaria” de tropas de Yemen tras las exigencias de gobierno local y Arabia Saudita

    Israel suspende a Médicos Sin Fronteras y otras ONG por nuevas normas en Gaza

    Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy, muere a los 35 años

    Niñez tras las rejas: la realidad de los hijos de mujeres privadas de libertad
    Paula

    Niñez tras las rejas: la realidad de los hijos de mujeres privadas de libertad

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina