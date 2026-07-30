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    Los puritanos y la quema de brujas

    Magdalena MerbilháaPor 
    Magdalena Merbilháa

    Esta semana hemos visto explotar la cultura de la cancelación y el neo puritanismo de modo amplificado. Una “influencer” fue despedida de Falabella por una acción poco inteligente, pero no de gravedad, que fue calificada de “maltrato animal”, algo que para el siglo XXI es peor que maltratar a seres humanos. Por otra parte, los miembros de la llamada “Cofradía” que se caracterizaban por hacer humor de mal gusto, y con cero prudencias, combinar lo grotesco con roles “supuestamente” serios en la política, cayeron por su propia trampa.

    Era evidente que en la medida que sus voces crecieran, sus tonteras iban a ser usadas por sus enemigos, tanto de la izquierda, como de sectores de derecha. Ciertamente, el video que ellos mismos filtraron jactándose de ser estúpidos, haciendo humor con lo que no se debe fue el gatillante perfecto. Efectivamente, cruzaron una línea que nunca se deba cruzar y además ellos mismos lo amplificaron, lo que es un agravante a la falta autoinfligida. Tuvieron cero respeto por las personas y ningún sentido de lo correcto. “Dispararon” sin medir las consecuencias de sus acciones. Ellos mismos decían apoyar el concepto de libertad y claramente hoy, están pagando por una muy mala broma, que les costó a algunos de ellos varios cargos y la “funa” nacional.

    Todo fue impropio, pero claramente “la moralina” y el “puritanismo cancelatorio” los llamó “pedófilos”, algo que va más allá de la realidad. Para ser pedófilos debieran tener el trastorno real de impulsos o fantasías sexuales recurrentes hacia niños, lo que la mala broma no evidencia. Por otra parte, las acciones de “los canceladores”, que incluso han buscado vías legales, los están acusando de pederastia, lo que es claramente una injusticia (no es lo de propio suyo) y una exageración. Políticamente se piden declaraciones desde los partidos que van más allá de lo que corresponde. A estos se suma que cualquiera que defienda que esto es exagerado, lo “funan” en redes llamándolos “pedófilos”. Hasta yo recibí un mensaje de ese tono que buscaba “la quema de brujas.”

    Para comprender el fenómeno que estamos viviendo es fundamental comprender que es el puritanismo. Se trata de ver pecado en lo que no lo es. Está presente en todas las religiones, incluida las laicas. El calvinismo con su visión negativa del ser humano amplificó el fenómeno. Calvino considerando que el ser humano es pecador por naturaleza lo cataloga de “estiércol frente a Dios” y para evitar que con su conducta ofenda a Dios, terminó por prohibir todo. Para él todo era pecado, hasta vestirse de colores, incitaba al pecado. Así instauró una teocracia en Ginebra marcada por la llamada “caza de brujas”.

    En el marco de las guerras de religión es bueno recordar que los calvinistas, en todas sus versiones, mataron más gente que toda la historia de la inquisición. Las guerras de religión son el período de mayor intolerancia de la historia de Occidente. Este movimiento purificador se caracterizó por una moral estricta y una escrupulosidad rígida y extrema. La idea era eliminar los vestigios católicos que creían en el libre albedrío. Es decir, un movimiento que odia la libertad y que busca desde la reglamentación y la sanción cancelar y eliminar al otro. Esto es lo que estamos viendo nuevamente.

    Es curioso que los neopuritanos tengan los estándares sólo cuando les conviene por razones políticas. Muchos de ellos comulgan en la religión laica que ensalza a los intelectuales de la nueva izquierda que postulan la llamada “deconstrucción”. Para aportar a este debate de “quema de brujas” es importante recordar que uno de estos intelectuales, Michel Foucault en 1977 firmó peticiones dirigidas al parlamento para despenalizar relaciones sexuales consentidas entre adultos y menores. En su crítica al “status quo” sostuvo posturas intelectuales que cuestionaban cómo el Estado y la psiquiatría regulaban la sexualidad infantil, lo que generó amplios debates éticos. En 2021 el filósofo Guy Sorman lo acusó de pederastia, develando las reales intenciones en su filosofía. Endiosan a un real pedófilo y pederasta.

    Por otra parte, Carol Kariola premió a una activista LGBT condenado por la violación de una menor de 14 años. Hay que tener mucho cuidado con el neopuritanismo circulante ya que lo que busca es lo mismo que ayer y es la “quema de brujas” por razones políticas. No se puede permitir en el siglo XXI volver a la intolerancia y la libertad de expresión y opinión deben ser defendida. Las palabras no son delitos, per se, las acciones sí. Si alguien se siente injuriado o calumniado puede ir a la justicia, el resto es cancelación y “moralina”. Que más castigo a la tontera que perder el empleo, ya es suficiente, ¡¡¡no sean puritanos!!!

    Por Magdalenal Merbilháa, historiadora y periodista.

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