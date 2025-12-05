VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Mala señal

    Yves BesançonPor 
    Yves Besançon

    El reciente anuncio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de expropiar 110 de las 215 hectáreas usurpadas en el Cerro Centinela de la comuna de San Antonio, es una muy mala señal para todos aquellos que desde hace años están esperando una solución habitacional para sus familias. Este terreno se ocupó ilegalmente -hoy con más de 10.000 personas- a partir del año 2019, cuando en forma organizada, los usurpadores se apropian de una propiedad ajena, ingresando a lotearla con planificación profesional, con maquinaria pesada y posteriormente vendiendo lotes haciendo así un negocio mediante un loteo brujo.

    Es importante señalar el daño al Estado de Derecho que produce el no respetar los fallos del Poder Judicial, aplicando una solución que en mi opinión regulariza un loteo ilegal, ya que esto debió haberse resuelto oportunamente hace cuatro años cuando esta toma era aún incipiente. La señal es mala, porque el Estado nos está diciendo que tomar atajos para conseguir una vivienda y no esperar que el mismo Estado resuelva el problema mediante los mecanismos legales existentes, hará que en el futuro las personas vulnerables se pregunten qué sentido tiene esperar tantos años cuando algunos consiguen de esta manera una solución más rápida para su problema de vivienda.

    Los voceros del Minvu han dicho que esta alternativa de la expropiación forma parte del orden constitucional del país, pero su uso debiera estar reservado para casos especiales de inversión en infraestructura y necesidades básicas para la población como, apertura de calles, carreteras, estaciones de metro y otro tipo de obras que requieren de terrenos privados para la ejecución de las mismas. Se dice también por parte del ministerio que esta medida se utiliza en esta ocasión para evitar una crisis humanitaria que afectaría a muchas familias entre las que se incluyen más de 3.000 niños, sin embargo, se está actuando tardíamente para resolver el problema comunitario que existe desde hace cuatro años ya que estas familias habitan un lugar sin servicios básicos necesarios para una mejor calidad de vida, lo que debió haber sido enfrentado por el Estado en forma oportuna y eficaz, desde el inicio de la usurpación.

    El proceso expropiatorio no es una acción instantánea, ya que puede tomar hasta dos años o más para llegar a un acuerdo con los propietarios. También señalar que la decisión de expropiar solo la mitad del terreno, obliga al Estado a cumplir con el fallo judicial de desalojar la toma ilegal de la mitad que no va a ser expropiada. Una toma prolongada en el tiempo produce graves problemas aledaños tanto a vecinos como a futuros emprendimientos inmobiliarios tan necesarios para el país en momentos en que vivimos una crisis habitacional con más de 700.000 viviendas de déficit, cuya disminución solo será posible con la acción de la empresa privada, que es la que en definitiva construye nuestras ciudades y resuelve los problemas de vivienda para las familias chilenas.

    El proceso iniciado por el Minvu abre algunas interrogantes. ¿Las 110 hectáreas expropiadas se destinarán solo a las 4.000 familias que usurparon el terreno? ¿O se incluirán las 2.500 familias de los comités de vivienda de San Antonio que esperan su casa hace más de 10 años? De lo contrario, la señal por parte de las autoridades hacia los que esperan por años una vivienda mediante los sistemas regulares, es que tendrán que saltarse la fila para obtenerla de manera más rápida, presionando con actos ilegales de usurpación de terrenos privados.

    Por Yves Besançon P. Arquitecto

    Más sobre:MegatomaExpropiaciónMinvuSan AntonioEstado de Derecho

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tribunal decreta prisión preventiva para 17 sujetos vinculados a mafia china en Meiggs

    Venezuela intercepta una aeronave “hostil” cerca de la frontera con Colombia

    “Los únicos que han protegido a un abusador están en el gobierno”: Kast tras dichos de diputado Meza

    Corte Suprema suspende por dos meses al ministro Diego Simpertigue en medio de vinculaciones con la trama bielorrusa

    “Le solicitamos mantener la posición digna”: comunidad Palestina en Chile pide a candidatos perseverar política de Estado

    Gobierno anuncia comité de expertos para mejorar la regulación eléctrica y se reúne con transmisoras: “Fue una buena reunión”

    Lo más leído

    1.
    Tras congelar su militancia: expresidente Frei envió correo al tribunal supremo DC y pidió tiempo para emitir descargos

    Tras congelar su militancia: expresidente Frei envió correo al tribunal supremo DC y pidió tiempo para emitir descargos

    2.
    Edwards contradice a Presidente Boric por sus dichos en Encuentro Anual de Sofofa: “El contrafactual tiene que ser más serio”

    Edwards contradice a Presidente Boric por sus dichos en Encuentro Anual de Sofofa: “El contrafactual tiene que ser más serio”

    3.
    Procesado siendo general activo: Suprema confirma sobreseimiento de Pablo Andrés Onetto en caso de fraude en el Ejército

    Procesado siendo general activo: Suprema confirma sobreseimiento de Pablo Andrés Onetto en caso de fraude en el Ejército

    4.
    Joesley Batista, el poderoso empresario brasileño que viajó a Venezuela para pedirle a Maduro que dimita

    Joesley Batista, el poderoso empresario brasileño que viajó a Venezuela para pedirle a Maduro que dimita

    5.
    IPC de noviembre sube en línea con las expectativas e inflación anual se mantiene por debajo del 3,5%

    IPC de noviembre sube en línea con las expectativas e inflación anual se mantiene por debajo del 3,5%

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Servicios

    ¿Cuáles son las propuestas de los candidatos presidenciales para la tercera edad?

    ¿Cuáles son las propuestas de los candidatos presidenciales para la tercera edad?

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Huachipato en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Huachipato en TV y streaming

    Caravana Navideña Coca Cola en Puente Alto: revisa el recorrido y horario

    Caravana Navideña Coca Cola en Puente Alto: revisa el recorrido y horario

    Tribunal decreta prisión preventiva para 17 sujetos vinculados a mafia china en Meiggs
    Chile

    Tribunal decreta prisión preventiva para 17 sujetos vinculados a mafia china en Meiggs

    “Los únicos que han protegido a un abusador están en el gobierno”: Kast tras dichos de diputado Meza

    Corte Suprema suspende por dos meses al ministro Diego Simpertigue en medio de vinculaciones con la trama bielorrusa

    Gobierno anuncia comité de expertos para mejorar la regulación eléctrica y se reúne con transmisoras: “Fue una buena reunión”
    Negocios

    Gobierno anuncia comité de expertos para mejorar la regulación eléctrica y se reúne con transmisoras: “Fue una buena reunión”

    El precio del cobre está en niveles históricos pero subirá aún más: los optimistas pronósticos de Citi

    Expertos anticipan recortes de tasa en diciembre y consolidación hacia la meta de la inflación tras IPC de noviembre

    Estos fueron todos los ganadores del Copihue de Oro en su edición 2025
    Tendencias

    Estos fueron todos los ganadores del Copihue de Oro en su edición 2025

    El misterioso hallazgo del 3I/ATLAS que mantiene a los científicos vigilando al objeto interestelar

    Quién era Cary-Hiroyuki Tagawa, el reconocido actor de Pearl Harbor y Mortal Kombat que falleció a los 75 años

    Sorteo del Mundial 2026: grupo fácil para Argentina, Brasil ante Marruecos y Uruguay de Marcelo Bielsa ante un favorito
    El Deportivo

    Sorteo del Mundial 2026: grupo fácil para Argentina, Brasil ante Marruecos y Uruguay de Marcelo Bielsa ante un favorito

    La FIFA le entrega el Premio de la Paz a Donald Trump

    Las claves para entender la última jornada de la Liga de Primera

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    Un “Desert Trip” chileno que tendrá de Illapu a Congreso: llega el festival Canción Nacional al Parque Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    Un “Desert Trip” chileno que tendrá de Illapu a Congreso: llega el festival Canción Nacional al Parque Estadio Nacional

    Feria Pulsar: la mayor fiesta de la música chilena celebra 15 años y parte hoy con una ecléctica cartelera de artistas

    UNESCO evaluará declarar el Circo de Tradición Familiar Chilena como Patrimonio de la Humanidad

    Venezuela intercepta una aeronave “hostil” cerca de la frontera con Colombia
    Mundo

    Venezuela intercepta una aeronave “hostil” cerca de la frontera con Colombia

    Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, será candidato para las elecciones de 2026

    FIFA otorga su propio “premio de la paz” a Trump antes del sorteo de la Copa del Mundo

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile
    Paula

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia