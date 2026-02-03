SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Más años, ¿mejor vida? El país ante el giro demográfico

    Por 
    Christian Gonzalez-Billault
    Jonnathan Oyarzún/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Recientemente, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer sus estimaciones y proyecciones de población para Chile con horizonte 2070, elaboradas a partir de la actualización demográfica del Censo 2024. De acuerdo con estos antecedentes, la población alcanzaría su máximo hacia 2035, en torno a 20,6 millones de habitantes, para luego iniciar, desde 2036, un descenso sostenido que culminaría en una reducción cercana al 15,8% hacia 2070. Este giro demográfico se explica, principalmente, por la persistente caída de la fecundidad y el acelerado envejecimiento poblacional. En paralelo, la esperanza de vida al nacer se proyecta en 88,4 años para 2070. Se trata de una transformación largamente anticipada, pero que hoy adquiere una urgencia ineludible, ya que, sus efectos tensionarán de manera creciente la salud, la economía y la cohesión social del país.

    En el ámbito sanitario, vivir más no equivale necesariamente a vivir mejor. El aumento de la esperanza de vida ha ido acompañado, en numerosos países, incluido Chile, por un ensanchamiento de la distancia entre los años vividos y los años vividos en buena salud, tensión que se captura de manera operacional mediante indicadores como la healthy life expectancy (HALE). La expansión de la carga de enfermedad crónica asociada al envejecimiento no solo deteriora la calidad de vida, sino que presiona de forma estructural a los sistemas de salud y de apoyo social. En un contexto donde las pensiones no aseguran tasas de reemplazo compatibles con una vejez sin precariedad, la multimorbilidad, el traslado desde esquemas privados a públicos de salud por incremento de costos y el alto precio de medicamentos se configuran como amenazas directas al bienestar colectivo. A ello se suma la discusión sobre postergar la edad de jubilación para aumentar cotizaciones. Sin estrategias activas que sostengan empleabilidad y reconversión laboral, particularmente en mayores de 50 años, segmento ya expuesto a barreras crecientes, el impacto real de esa medida puede ser limitado o, incluso, regresivo.

    En paralelo, la evidencia acumulada muestra que los estilos y hábitos de vida modulan de manera sustantiva cómo envejecemos. En Chile, distintas líneas de investigación están convergiendo en una conclusión robusta: la malnutrición por exceso, y en particular la obesidad, no es solo un problema de nutrición o metabólico, sino un determinante que puede acelerar trayectorias de deterioro funcional y biológico. No hay tiempo que perder. Resulta estratégico que el país fortalezca capacidades de investigación en envejecimiento para caracterizar cómo estamos envejeciendo, un proceso profundamente heterogéneo entre individuos, e identificar quiénes podrían presentar una mayor susceptibilidad a la pérdida de capacidad intrínseca a edades más tempranas de lo esperado. Esa agenda exige integrar biología fundamental del envejecimiento con enfoques clínicos, epidemiológicos, sociales y económicos, precisamente para traducir conocimiento en políticas públicas efectivas y pertinentes.

    En este marco, resulta difícil no advertir una disonancia preocupante entre el discurso público y las decisiones de asignación de capacidades. Recientemente se conocieron resultados del concurso orientado a centros de interés nacional, sin que el envejecimiento emergiera como prioridad financiada. Ello debiera gatillar una reflexión de fondo en los espacios de decisión. No basta con adoptar políticas informadas por evidencia producida en poblaciones del hemisferio norte. Si aspiramos, ahora sí, a una sociedad de bienestar a lo largo de todo el curso de vida, debemos conocernos biológica, clínica y socialmente con datos propios, comparables y de alta calidad. El tiempo se agota.

    Por Christian Gonzalez-Billault, Centro Interdisciplinario para la Longevidad Saludable y las Políticas de Envejecimiento (GERO)

    Más sobre:EnvejecimientoTasas de reemplazoSalud

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast llega a Bruselas y se reúne con líder del partido VOX: también alista encuentros con Viktor Orbán y Giorgia Meloni

    Telefónica sale de compras en el Reino Unido y en el medio del proceso de venta de su operación en Chile

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Bill y Hillary Clinton aceptan testificar ante el Congreso de EEUU por el caso Epstein

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Tercera y cuarta fase del plan de recuperación del barrio Meiggs: instalarán nuevas rejas contra comercio ambulante

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Servicios

    Temblor hoy, martes 3 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 3 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Confirman cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico: estos son los montos del beneficio

    Confirman cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico: estos son los montos del beneficio

    Presidente Boric prepara gira por Región de Aysén con foco en seguridad, salud y conectividad
    Chile

    Presidente Boric prepara gira por Región de Aysén con foco en seguridad, salud y conectividad

    Kast llega a Bruselas y se reúne con líder del partido VOX: también alista encuentros con Viktor Orbán y Giorgia Meloni

    Tercera y cuarta fase del plan de recuperación del barrio Meiggs: instalarán nuevas rejas contra comercio ambulante

    Telefónica sale de compras en el Reino Unido y en el medio del proceso de venta de su operación en Chile
    Negocios

    Telefónica sale de compras en el Reino Unido y en el medio del proceso de venta de su operación en Chile

    TDLC levanta restricciones históricas a VTR tras constatar cambios profundos en el mercado de la TV pagada

    FNE inicia investigación sobre la adquisición de Sky por parte de Abra: grupo espera visto bueno para noviembre

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela
    Tendencias

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Por qué el virus Nipah es tan peligroso y mortal, según un especialista en enfermedades infecciosas

    “Que ningún país pueda ser vetado del fútbol”: presidente de la FIFA propone levantar el castigo a Rusia
    El Deportivo

    “Que ningún país pueda ser vetado del fútbol”: presidente de la FIFA propone levantar el castigo a Rusia

    Una reacción en cadena hasta el caos en el Nacional: por qué la U no apeló al castigo de la ANFP contra 3.327 hinchas

    Las cinco figuras de la NBA que pueden cambiar de equipo antes del cierre de mercado

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla
    Finde

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Antonella Sigala: “Se mira mi proyecto como algo muy de nicho y yo tenía la duda de qué tan de nicho es realmente”
    Cultura y entretención

    Antonella Sigala: “Se mira mi proyecto como algo muy de nicho y yo tenía la duda de qué tan de nicho es realmente”

    Confirman los teloneros para los tres conciertos de Chayanne en Chile

    El rey del pop llega al cine: qué se sabe de la biopic de Michael Jackson (y su fecha de estreno en Chile)

    Bill y Hillary Clinton aceptan testificar ante el Congreso de EEUU por el caso Epstein
    Mundo

    Bill y Hillary Clinton aceptan testificar ante el Congreso de EEUU por el caso Epstein

    Fracasa alto al fuego negociado por Trump entre Rusia y Ucrania: Moscú ataca con drones y misiles a Kiev

    Trump amenaza con demandas contra la “izquierda radical” tras vincularlo con Epstein y niega nuevamente haber visitado su isla privada

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?
    Paula

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?

    Tejiendo oportunidades: La iniciativa que impulsa la independencia de mujeres a través del tejido

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”