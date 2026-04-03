SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Colegio de Profesores critica enfoque del gobierno de Kast por violencia escolar y pide una “respuesta de mejor calidad”

    El presidente del gremio, Mario Aguilar, apuntó que era “lamentable” que las decisiones del Ejecutivo hayan sido “circunscritas a unos pocos en las oficinas ministeriales" sin involucrar a las comunidades escolares.

    Por 
    Javiera Ortiz

    El presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, cuestionó este viernes las medidas anunciadas por el gobierno de José Antonio Kast que permitirían -entre otras cosas- la implementación de pórticos detectores de metales en establecimientos educacionales.

    El Ejecutivo puso foco a estas medidas, además de la publicación de la Ley de Convivencia Escolar, tras la muerte de una inspectora en manos de un alumno en Calama y otra serie de episodios de violencia escolar en menos de una semana.

    “¿Que tenemos como respuesta del gobierno? El anuncio de que se van a instalar pórticos detectores de metales y que se revisarán mochilas. Me parece muy pobre para la profundidad y condición multifactorial que tiene este problema“, condenó Aguilar.

    “Nos parece que el problema es de tal profundidad, es de tal gravedad, es de tal urgencia que requiere una respuesta de mejor calidad que no se quede únicamente en dos medidas más bien efectistas, que no se quede únicamente en cuestiones comunicacionales”, agregó.

    De acuerdo al líder del gremio, la principal causa de esta problemática radica en la salud mental de los estudiantes y la revisión del currículum escolar. “Hoy día tenemos un currículum escolar totalmente desfasado de los intereses de los jóvenes”, sostuvo.

    Adicionalmente, Aguilar apuntó que era “lamentable” que las decisiones y anuncios que ha hecho el Ejecutivo sea “circunscrito a unos pocos que en las oficinas ministeriales han decidido sin escuchar a las comunidades escolares directamente involucradas”.

    “Ni profesores, ni asistentes, ni estudiantes, ni apoderados y gente en los territorios ha sido escuchadas para prever las condiciones para un plan nacional de convivencia escolar que es lo que necesitamos”, agregó el titular del gremio.

    En tanto, reiteró los cuestionamientos al Ejecutivo y calificó como “un crimen” que aún se mantenga la idea de disminuir un 3% del presupuesto en todas las carteras, en este caso, Educación.

    “Educación necesita más recursos, no menos recursos (...) hay que enfrentarlo seriamente con un plan integral que no solo aborde la contención y sanciones, sino que aborde la parte preventiva, de desarrollo socioemocional, salud mental, temáticas que implican recursos”.

    Asimismo, emplazó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y apuntó que el aumento de la violencia escolar en los colegios constituye una “verdadera emergencia”. Además, lo instó a “repensar y revisar” el recorte de presupuesto en Educación.

    Ley de Convivencia Escolar

    El pasado miércoles fue publicada en el Diario Oficial la ley sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas que permitirá la instalación de pórticos detectores de metales, la creación de la Política Nacional de Convivencia Educativa y un Plan de Acción Nacional.

    Adicionalmente, cada establecimiento que reciba aportes del Estado deberá contar con un coordinador o coordinadora de convivencia y la creación de un programa de bienestar socioemocional, que reconfigura la jornada escolar completa.

    El reglamento que dará aplicación práctica a la ley deberá ser dictado por el Ministerio de Educación, y suscrito también por el Ministerio de Seguridad, en un plazo máximo de doce meses desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial.

    .

    Lee también:

    Más sobre:Colegio de ProfesoresMinisterio de EducaciónLey de Convivencia EscolarMario AguilarViolencia escolar

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El presidente de Corea del Sur pide perdón a Corea del Norte por el despliegue de drones en la frontera

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Natalia González, presidenta del CPLT: “Tenemos instituciones blindadas de la transparencia, eso no es correcto”

    Lo más leído

    1.
    Interrupción en Línea 4 del Metro obliga a operar con servicio parcial tras emergencia en estación Vicente Valdés

    Interrupción en Línea 4 del Metro obliga a operar con servicio parcial tras emergencia en estación Vicente Valdés

    2.
    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    3.
    Rincón defiende suspensión de gas argentino por incumplir normas de calidad y afirma que la situación está controlada

    Rincón defiende suspensión de gas argentino por incumplir normas de calidad y afirma que la situación está controlada

    4.
    Minsal confirma renuncia de seremi de Salud de Valparaíso Aldo Ibani

    Minsal confirma renuncia de seremi de Salud de Valparaíso Aldo Ibani

    5.
    “Ofensa moral grave”: Comunidad Palestina de Chile rechaza participación de empresa israelí en Fidae 2026

    “Ofensa moral grave”: Comunidad Palestina de Chile rechaza participación de empresa israelí en Fidae 2026

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El medio siglo de Apple

    El medio siglo de Apple

    Por Alejandro Jofré
    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Servicios

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo
    Chile

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    El encargo que no llegó a las “Big Four”: Gobierno desecha auditoría externa internacional al Estado por estrechez fiscal
    Negocios

    El encargo que no llegó a las “Big Four”: Gobierno desecha auditoría externa internacional al Estado por estrechez fiscal

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”

    La crisis petrolera y el cambio estructural que se viene en la matriz energética del mundo

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos
    Tendencias

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El envejecimiento no es sinónimo de enfermedad: estudio muestra cómo los adultos mayores pueden mejorar su vida

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”
    El Deportivo

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”

    En el estreno de Gago por la Liga de Primera: la U despierta para golear a La Serena y por fin celebra en el Nacional

    Luto en el fútbol chileno: fallece Adán Godoy, mundialista del 62

    El medio siglo de Apple
    Tecnología

    El medio siglo de Apple

    Review de la Canon EOS R6 Mark III: ¿vale la pena dar el salto?

    Por qué mi televisor podría fallar brevemente durante estos días

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly

    Cate Blanchett: “Hemos despilfarrado las oportunidades que nos brindó la pandemia, pero no pierdo la esperanza”

    La segunda vida de Roxette: “Las canciones nunca se equivocan”

    El presidente de Corea del Sur pide perdón a Corea del Norte por el despliegue de drones en la frontera
    Mundo

    El presidente de Corea del Sur pide perdón a Corea del Norte por el despliegue de drones en la frontera

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo
    Paula

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

    Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”

    Los otros huevitos de Pascua