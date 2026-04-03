Colegio de Profesores critica enfoque del gobierno de Kast por violencia escolar y pide una “respuesta de mejor calidad”

El presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, cuestionó este viernes las medidas anunciadas por el gobierno de José Antonio Kast que permitirían -entre otras cosas- la implementación de pórticos detectores de metales en establecimientos educacionales.

El Ejecutivo puso foco a estas medidas, además de la publicación de la Ley de Convivencia Escolar, tras la muerte de una inspectora en manos de un alumno en Calama y otra serie de episodios de violencia escolar en menos de una semana.

“¿Que tenemos como respuesta del gobierno? El anuncio de que se van a instalar pórticos detectores de metales y que se revisarán mochilas. Me parece muy pobre para la profundidad y condición multifactorial que tiene este problema“, condenó Aguilar.

“Nos parece que el problema es de tal profundidad, es de tal gravedad, es de tal urgencia que requiere una respuesta de mejor calidad que no se quede únicamente en dos medidas más bien efectistas, que no se quede únicamente en cuestiones comunicacionales”, agregó.

De acuerdo al líder del gremio, la principal causa de esta problemática radica en la salud mental de los estudiantes y la revisión del currículum escolar. “Hoy día tenemos un currículum escolar totalmente desfasado de los intereses de los jóvenes”, sostuvo.

Adicionalmente, Aguilar apuntó que era “lamentable” que las decisiones y anuncios que ha hecho el Ejecutivo sea “circunscrito a unos pocos que en las oficinas ministeriales han decidido sin escuchar a las comunidades escolares directamente involucradas”.

“Ni profesores, ni asistentes, ni estudiantes, ni apoderados y gente en los territorios ha sido escuchadas para prever las condiciones para un plan nacional de convivencia escolar que es lo que necesitamos”, agregó el titular del gremio.

En tanto, reiteró los cuestionamientos al Ejecutivo y calificó como “un crimen” que aún se mantenga la idea de disminuir un 3% del presupuesto en todas las carteras, en este caso, Educación.

“Educación necesita más recursos, no menos recursos (...) hay que enfrentarlo seriamente con un plan integral que no solo aborde la contención y sanciones, sino que aborde la parte preventiva, de desarrollo socioemocional, salud mental, temáticas que implican recursos”.

Asimismo, emplazó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y apuntó que el aumento de la violencia escolar en los colegios constituye una “verdadera emergencia”. Además, lo instó a “repensar y revisar” el recorte de presupuesto en Educación.

Ley de Convivencia Escolar

El pasado miércoles fue publicada en el Diario Oficial la ley sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas que permitirá la instalación de pórticos detectores de metales, la creación de la Política Nacional de Convivencia Educativa y un Plan de Acción Nacional.

Adicionalmente, cada establecimiento que reciba aportes del Estado deberá contar con un coordinador o coordinadora de convivencia y la creación de un programa de bienestar socioemocional, que reconfigura la jornada escolar completa.

El reglamento que dará aplicación práctica a la ley deberá ser dictado por el Ministerio de Educación, y suscrito también por el Ministerio de Seguridad, en un plazo máximo de doce meses desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial.

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