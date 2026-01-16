SUSCRÍBETE POR $1100
    Más mujeres científicas

    Valentina Paredes
    El tema de la feminización de la sociedad ha estado presente en el debate en los últimos días, por lo que me gustaría dar evidencia sobre un punto específico de esta discusión: el uso de cuotas en el sistema de selección a la educación superior.

    Miles de jóvenes chilenos se encuentran a la espera de los resultados que entregará el sistema de postulación universitario. Una novedad desde el año 2024 es la incorporación de “+Más Mujeres Científicas” (+MC). Esta iniciativa entrega cupos adicionales para mujeres en lista de espera en carreras STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas), con el objetivo de atraer su ingreso a áreas que tienen baja presencia femenina. Los datos del Ministerio de Educación son elocuentes: solo el 20% de la matrícula de 2025 en tecnología son mujeres, lo que contrasta con el 75% en salud y educación.

    Las políticas de cupos, sin embargo, son controversiales. Así quedó de manifiesto en un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos del año 2023, que determinó que las universidades no podrían usar la raza como base específica para la admisión, apelando a la Cláusula de Igual Protección.

    Si bien se suele argumentar que favorecer grupos subrepresentados puede ser contrario al mérito, ello asume que los sistemas de selección son neutros. Aquí nada mejor que la evidencia: abundantes datos muestran que las mujeres obtienen en promedio menores puntajes en pruebas estandarizadas de matemáticas, a pesar de que presentan un mejor desempeño académico durante su educación escolar. Esto sugiere que estas pruebas no siempre capturan el potencial real de éxito académico. Por su parte, diversos estudios muestran que las brechas en estas pruebas dependen de características de los sistemas educativos y de las creencias sobre roles de género y no de diferencias innatas entre hombres y mujeres. Por ejemplo, en una investigación previa (Paredes 2014) muestro que la presencia de modelos de rol en matemáticas puede disminuir la brecha en pruebas SIMCE entre hombres y mujeres en casi un 25%.

    Reconociendo esta diferencia, distintas universidades han implementado acciones para rebalancear este desequilibrio de base. Y aquí, nuevamente, se ha ido generando evidencia que indica que son medidas eficientes y justas. Así, las facultades de Ingeniería y de Economía de la Universidad de Chile vienen implementando programas de equidad de género, donde 40 y 50 -respectivamente- de las primeras mujeres en lista de espera tienen el cupo asegurado. La evidencia sobre estos programas confirma por qué ellos no solo son justos, sino eficientes.

    En una evaluación de los primeros años de los cupos de equidad de género en la FEN, observamos que, aunque las mujeres que ingresan por esta vía tienen puntajes de ingreso menores, al finalizar el primer semestre su rendimiento académico es indistinguible al de un grupo de hombres comparable. Más aún, en la cohorte inicial, su desempeño fue incluso superior durante el primer año. Estos resultados refuerzan la tesis de que, ante pruebas de selección con sesgos de género, los cupos mejoran la eficiencia del sistema al seleccionar estudiantes que efectivamente tienen las capacidades para rendir al más alto nivel.

    Pero más allá de la justicia académica, existe una urgencia económica. La baja participación femenina en STEM limita la diversidad de perspectivas en la innovación, área crítica para la productividad del país. No equilibrar el desbalance inicial o los errores de medición del talento, hace que Chile incurra en un costo invisible: el desperdicio de talento latente. La consolidación de “+Más Mujeres Científicas” es un paso en la dirección correcta para romper el círculo vicioso que se expresa en la subrepresentación femenina. No se trata solo de equidad, sino de asegurar que la economía del futuro cuente con los mejores cuadros profesionales, sin dejar fuera a personas por fallas de diseño en el acceso.

    *La autora de la columna es profesora asociada en la Facultad de Economía y Negocios de la U. de Chile

