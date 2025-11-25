BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Modificaciones al Poder Judicial

    Soledad AlvearPor 
    Soledad Alvear
    Modificaciones al Poder Judicial Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La jurisdicción se ha entendido en la doctrina como el poder-deber que tiene un tribunal para conocer y resolver mediante el proceso, con efecto de cosa juzgada, las controversias de intereses de relevancia jurídica sometidas a su conocimiento (Juan Colombo).

    En este sentido, la administración de justicia constituye un elemento clave para el desarrollo de una sociedad fundada en el respeto del Estado de Derecho, en que las controversias se pueden resolver de modo pacífico, mediante la aplicación del derecho, permitiendo que se logre el valor de la justicia y la paz social.

    Para ello resulta indispensable contar con tribunales independientes e imparciales.

    La independencia implica una faz externa y otra interna. La externa implica que el tribunal no está sometido a otros poderes al interior del Estado, mientas que la interna conlleva que éste no está subordinado al parecer de sus superiores jerárquicos, pudiendo decidir con absoluta libertad, sin presiones y con arreglo a derecho las causas sometidas a su conocimiento.

    La imparcialidad, por su parte, consiste en la cualidad que tiene un tribunal para resolver el caso sin tener intereses comprometidos con una de las partes y estar libre de todo prejuicio. También implica contar con condiciones objetivas de imparcialidad.

    Fuera de lo anterior, la administración de justicia debe ser pronta y no retardarse indebidamente.

    Estos factores son esenciales para la credibilidad del sistema judicial por parte de la población.

    Son estos los elementos que han hecho crisis con ocasión de las conductas que se han conocido a partir del caso Audios.

    Se han conocido hechos que dan cuenta de ciertas influencias indebidas ejercitadas por algunos frente a decisiones del Poder Judicial e incluso se ha conocido últimamente una denuncia de eventuales sobornos para decidir un caso. Ello se traduce en una erosión enorme de la confianza de la población en la justicia.

    Desde el regreso de la democracia se han efectuado avances para modernizar el sistema judicial que incluyen la creación de la Academia Judicial y mayores grados de transparencia en el conocimiento y resolución de las causas y en el proceso de nombramientos al interior del Poder Judicial. Sin embargo, persisten desafíos como son avanzar en la separación de las funciones jurisdiccionales de las demás que recaen hoy en la Corte Suprema.

    Aquí cabe avanzar en un nuevo sistema de nombramientos del Poder Judicial, que asegure completa transparencia y rendición de cuentas y, al mismo tiempo, evite la politización, y permita premiar el mérito sobre cualquier otra consideración, evitando toda influencia indebida en dicho proceso.

    Por último, ningún diseño institucional podrá evitar prácticas viciosas, sino se cultiva una ética personal en todos los profesionales que intervienen en la administración de justicia, por lo que hacemos un llamado a no desatender este elemento fundamental.

    Por Soledad Alvear, abogada

    Más sobre:Poder JudicialtribunalesCorte Suprema

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Error de digitación”: Yasna Provoste aclara que votó en contra de los dos capítulos de la acusación constitucional contra Pardow

    “Se le hacía responsable por hechos que no eran hechos propios”: Elizalde valora rechazo del Senado a acusación contra Pardow

    Elon Musk destaca alianza de Starlink y Entel: “Esto salvará vidas de personas en lugares remotos”

    Cardenal Chomali tras encuentro con Gajardo por Plan de Búsqueda: “Esto no es un tema de izquierda o de derecha, es más profundo”

    Pardow valora rechazo de acusación constitucional y dice que “se basaba en hechos falsos”

    Trama bielorrusa: Fiscalía de Los Lagos investigará pagos del conservador Yáber a Matías Walker y Cristián Araya

    Lo más leído

    1.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    2.
    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    3.
    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    4.
    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    5.
    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Servicios

    Cuándo comienza la venta de entradas para el Festival de Viña 2026

    Cuándo comienza la venta de entradas para el Festival de Viña 2026

    Programación de la Teletón 2025: revisa los artistas que estarán en cada bloque

    Programación de la Teletón 2025: revisa los artistas que estarán en cada bloque

    Cómo postular al Subsidio Eléctrico y cuáles son los requisitos

    Cómo postular al Subsidio Eléctrico y cuáles son los requisitos

    “Error de digitación”: Yasna Provoste aclara que votó en contra de los dos capítulos de la acusación constitucional contra Pardow
    Chile

    “Error de digitación”: Yasna Provoste aclara que votó en contra de los dos capítulos de la acusación constitucional contra Pardow

    “Se le hacía responsable por hechos que no eran hechos propios”: Elizalde valora rechazo del Senado a acusación contra Pardow

    Cardenal Chomali tras encuentro con Gajardo por Plan de Búsqueda: “Esto no es un tema de izquierda o de derecha, es más profundo”

    Elon Musk destaca alianza de Starlink y Entel: “Esto salvará vidas de personas en lugares remotos”
    Negocios

    Elon Musk destaca alianza de Starlink y Entel: “Esto salvará vidas de personas en lugares remotos”

    Alejandro Bezanilla dejará la gerencia general de Habitat tras siete años liderando la AFP

    Sindicatos de metalúrgica Edyce hacen llamado a los acreedores a aceptar propuesta de la empresa

    Por qué nuestro cerebro no recuerda qué pasó en la temporada pasada de nuestra serie favorita
    Tendencias

    Por qué nuestro cerebro no recuerda qué pasó en la temporada pasada de nuestra serie favorita

    Por qué una de las finalistas de Miss Universo 2025 decidió renunciar a su título, en medio de la polémica del certamen

    La carta que le escribió Daniel Radcliffe al niño que interpretará al nuevo Harry Potter

    Champions League: un espectacular Chelsea golea al Barcelona sin respuestas que complica su clasificación
    El Deportivo

    Champions League: un espectacular Chelsea golea al Barcelona sin respuestas que complica su clasificación

    Marcelino Núñez le da un triunfo clave al Ipswich Town ante el Hull City en la Championship

    Repasa la goleada de Chelsea sobre Barcelona en la Champions League

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano
    Finde

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Chumbekes disimula en su nueva etapa
    Cultura y entretención

    Chumbekes disimula en su nueva etapa

    Scarlett Johansson protagonizará la nueva versión de El exorcista

    Del episodio inédito a la fuerza de sus shows: cinco claves a tomar en cuenta en la serie The Beatles Anthology 2025

    ONU pone en marcha proceso para presentar candidatos para la Secretaría General
    Mundo

    ONU pone en marcha proceso para presentar candidatos para la Secretaría General

    Jair Bolsonaro es condenado “a firme” a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado en Brasil

    “Nadie pidió esta guerra”: Noa Cochva, la ex Miss Israel que sirvió como paramédica en Gaza

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no
    Paula

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?