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    Nadie Ganó en Colombia

    Felipe BoteroPor 
    Felipe Botero

    El 8 de marzo, los colombianos no solo eligieron un Congreso nuevo, eligieron también el tipo de Presidencia que viene, una Presidencia sin mayorías propias, obligada a negociar cada reforma con partidos que pedirán algo a cambio.

    Más de 20 millones votaron, la participación legislativa más alta desde 1990. En el Senado, el Pacto Histórico (la coalición de izquierda del Presidente Gustavo Petro) obtuvo 25 escaños, con 4,4 millones de votos, consolidándose como la primera fuerza. El Centro Democrático creció de 13 a 17, con Álvaro Uribe en el puesto 25 de su lista para empujar el resultado.

    Ambos apostaron a lista cerrada, es decir, a organización interna antes que figuras individuales, y ambos ganaron. Pero ninguno ganó suficiente: los partidos que no son ni izquierda ni derecha pura controlan más de la mitad de los asientos y serán árbitros de todo. El próximo gobierno tendrá que conquistarlos.

    En Colombia ese intercambio de apoyo legislativo por cargos, contratos y proyectos tiene nombre propio: mermelada. No es una anomalía ni un escándalo, es la gramática de la gobernabilidad colombiana, y no hay señales de que el próximo ciclo cambie.

    Lo que sí cambió el 8 de marzo es el perfil de ese próximo gobierno. Las consultas presidenciales posicionaron a Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, nieta del expresidente Guillermo León Valencia y pupila de Uribe, como la principal contendora de la derecha, con más de 3,2 millones de votos. Si logra llegar a la segunda vuelta frente al izquierdista Iván Cepeda, quien lidera las encuestas con el 37%, Colombia tendría su contienda más competitiva y moderada en años, y potencialmente su primera presidenta. Mejor que el escenario alternativo, un choque con el candidato de derecha radical Abelardo de la Espriella, cuya retórica confrontacional habría elevado aún más la temperatura de una campaña ya polarizada. Ese desenlace no estaba garantizado hace tres meses. Hoy, después de las urnas, es un poco más probable.

    Por Felipe Botero, profesor Asociado Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales U. de los Andes, Bogotá.

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