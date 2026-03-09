Elecciones legislativas de Colombia: Pacto Histórico lidera el Senado mientras Centro Democrático encabeza la Cámara de Representantes

Este domingo los colombianos volvieron a las urnas para elegir al Congreso de la República, en el inicio del calendario electoral que finalizará en mayo con la elección del próximo presidente del país, en una votación que dejó al Senado dominado por la izquierda progresista y a la Cámara de Representantes por la derecha.

Esto luego de que Pacto Histórico, el partido del presidente Gustavo Petro, reforzara su poder con la mayor votación en el Senado, al conseguir el 22,86% de los votos con el 91,61% de las mesas informadas.

De acuerdo a esa tendencia, la formación puede pasar de 20 a 25 escaños al final de la jornada. Al partido de gobierno le sigue el Centro Democrático, del expresidente Álvaro Uribe, con el 15,69% de los votos.

Este mismo bloque lidera las preferencias en la Cámara Baja, con un 13,18%, seguido por el Partido Liberal Colombiano, la tienda de centro-izquierda identificada con la socialdemocracia y el progresismo, que obtiene un 11,27%. Poco después aparece el Partido Conservador de Colombia con un 10.48%.

Candidatos a la presidencia

Los votantes tenían además la opción de votar este domingo en las consultas interpartidistas que definirían a tres de los candidatos que participarán en las elecciones a la Presidencia de la República de 2026, que se realizarán el 31 de mayo.

En este apartado, la senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático obtuvo la mayor votación en “La Gran consulta por Colombia” y se perfiló como la candidata de la derecha con más de dos millones de votos.

En tanto, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López obtuvo la mayor votación en la “Consulta de las soluciones: salud, seguridad y educación” y es la candidata de la coalición de centro para la consulta del 31 de mayo.

Roy Barreras, por su parte, logró superar contra todo pronóstico a Daniel Quintero en la consulta “Frente por la Vida”, con más de 200.000 votos a favor, convirtiéndose en el candidato de la coalición de izquierda.