SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Niños, niñas y entornos digitales

    Paula WalkerPor 
    Paula Walker
    Niños, niñas y entornos digitales

    ¿Qué hacen los países para proteger a la infancia y adolescencia frente al avance sin pausa de la IA, la penetración de RRSS en sus vidas y el embrujo del mundo digital? ¿Se trata solo de proteger o también de promover un uso informado, consciente e incluso responsable de las oportunidades infinitas que el mundo digital les ofrece?

    La pregunta ronda en foros y entidades multilaterales. Una de las primeras y más contundentes reacciones fue del Comité de los Derechos del Niño a través de la Observación General Nº 25 (2021) sobre sus derechos en entornos digitales. Una especie de guía que orienta a los Estados y empresas para proteger y promover el acceso, usos y límites. La Asamblea General de Naciones Unidas (2024) emitió la declaración del Pacto del Futuro, que incluye un Pacto Global Digital, con acciones muy concretas para la cooperación.

    El Centro Iberoamericano de Derechos de la Niñez (Cideni), con el apoyo de Thomson Reuters Foundation & TrustLaw, realizó en 2025 un estudio comparado de ocho jurisdicciones (Argentina, Alemania, Chile, España, Italia, México, la Unión Europea y Florida, en Estados Unidos), donde constató cómo los países intentan adaptar sus legislaciones y normas al desarrollo de tecnologías en ambientes digitales. Varios de ellos comparten legislación en prevención de violencia, protección de datos personales y privacidad, educación y alfabetización digital. Muchas de las acciones analizadas en promoción y protección de sus derechos se basan solo en recomendaciones, guías o buenas prácticas que en su mayoría son de adhesión voluntaria. Y sobre alguna institucionalidad especializada en protección de derechos de infancia en espacios digitales, dos países del estudio cuentan con ella: Alemania tiene la Oficina Federal para la Aplicación de los Derechos de los Niños en los Servicios Digitales y México, que tiene una Comisión de TICs del Sistema de Protección Integral de niños, niñas y adolescentes. El resto no cuenta con oficina, unidad o dirección específica al respecto. A pesar de la centralidad del tema, en ninguna de las jurisdicciones existe una definición jurídica de los derechos de la infancia en entornos digitales, aunque en algunos países los reconocen a nivel constitucional, como ocurre en Alemania, Argentina, España y México. Considerando la creciente presencia de niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales, existen pocas decisiones judiciales en estas materias y se presentan ejemplos emblemáticos por país.

    En Brasilia, el 24 y 25 de marzo próximo, Cideni presentará los resultados del estudio durante la VII Conferencia Iberoamericana de Derechos de la Niñez dedicada a infancia, violencias y entornos digitales, organizada junto al Tribunal Superior de Justicia y la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Rio Grande Do Sul. El mundo digital evoluciona a un ritmo vertiginoso y la cooperación entre países debería permitir aprovechar oportunidades y responder a los riesgos y problemas compartiendo experiencias y recursos.

    Por Paula Walker, profesora Magíster en Políticas Públicas, Universidad de Chile

    Más sobre:infanciaRRSSIA

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscal general de EE.UU. lamenta el sufrimiento de las víctimas de Epstein ante críticas por proteger los nombres de abusadores

    McDonald’s reporta ingresos mayores a los esperados por Wall Street

    Delcy Rodríguez recibe en Caracas al secretario de Energía de EE.UU. para revisar los nuevos acuerdos petrolíferos con Venezuela

    Llaman a evacuar sector de Puchuncaví tras avance de incendio forestal

    Gendarmería libera por error a sujeto en Centro de Justicia de Santiago: debía ingresar a prisión preventiva

    Figuras del Partido Comunista reaccionan a las amenazas de sicariato que recibió alcaldesa de Lo Espejo

    Lo más leído

    1.
    San José, ruega por nosotros

    San José, ruega por nosotros

    2.
    “Keep calm and carry on”

    “Keep calm and carry on”

    3.
    El pluralismo de Kast

    El pluralismo de Kast

    4.
    El impulso de la tecnología verde de China en América Latina está ganando terreno

    El impulso de la tecnología verde de China en América Latina está ganando terreno

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Servicios

    Variación en bencina y diésel: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Variación en bencina y diésel: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Esta semana comienza el pago con tarjeta bancaria en Metro y Tren Nos: ¿Cómo funciona?

    Esta semana comienza el pago con tarjeta bancaria en Metro y Tren Nos: ¿Cómo funciona?

    Llaman a evacuar sector de Puchuncaví tras avance de incendio forestal
    Chile

    Llaman a evacuar sector de Puchuncaví tras avance de incendio forestal

    Gendarmería libera por error a sujeto en Centro de Justicia de Santiago: debía ingresar a prisión preventiva

    Figuras del Partido Comunista reaccionan a las amenazas de sicariato que recibió alcaldesa de Lo Espejo

    McDonald’s reporta ingresos mayores a los esperados por Wall Street
    Negocios

    McDonald’s reporta ingresos mayores a los esperados por Wall Street

    Representantes de la industria agrícola se reúnen con el embajador de Estados Unidos en Chile para abordar tarifas arancelarias

    Bolsa de Santiago repunta impulsada SQM, y acciones de Latam Airlines frenan su caída

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny
    Tendencias

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    El caso de una joven asesinada por su padre tras una discusión sobre Donald Trump

    La actividad que puede ayudar a retrasar el envejecimiento, según una investigación científica

    En vivo: Alejandro Tabilo se enfrenta a Joao Fonseca por los octavos de final del ATP de Buenos Aires
    El Deportivo

    En vivo: Alejandro Tabilo se enfrenta a Joao Fonseca por los octavos de final del ATP de Buenos Aires

    Arica recibe el “Latin Girl Arica Prime 2026”

    Organizado por Aníbal Mosa: el desconocido cara a cara entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz en Colo Colo

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos
    Tecnología

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    El Unpacked 2026 de Samsung ya tiene fecha y coordenadas oficiales

    Muere a los 48 años el actor James Van Der Beek, protagonista de la emblemática serie Dawson’s Creek
    Cultura y entretención

    Muere a los 48 años el actor James Van Der Beek, protagonista de la emblemática serie Dawson’s Creek

    Las cartas con las que Chile pisa fuerte en el Festival de Berlín 2026

    La historia tras la decisión más drástica de Chappell Roan

    Fiscal general de EE.UU. lamenta el sufrimiento de las víctimas de Epstein ante críticas por proteger los nombres de abusadores
    Mundo

    Fiscal general de EE.UU. lamenta el sufrimiento de las víctimas de Epstein ante críticas por proteger los nombres de abusadores

    Delcy Rodríguez recibe en Caracas al secretario de Energía de EE.UU. para revisar los nuevos acuerdos petrolíferos con Venezuela

    Congreso de Perú alcanza las firmas necesarias para convocar sesión del Pleno y debatir moción de censura contra presidente Jerí

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York
    Paula

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó