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    No más diagnósticos

    Juan Carlos Molina Y Por 
    Juan Carlos Molina Y

    Finalizando agosto, como mensaje contra el estereotipo de pasar agosto, Vitalia Finis y el centro de políticas públicas en salud de nuestra universidad -que conformó el núcleo de envejecimiento 2050- dieron a conocer las propuestas de este núcleo, que aglomeró las distintas instancias de contribución y participación en propuestas para un país longevo, desde distintas veredas.

    Diversos expertos y exautoridades contribuyeron a generar una propuesta que da como resultado un documento que busca ampliar el diagnóstico sobre una realidad ya conocida y delinear acciones en tres ámbitos: salud, educación y mercado del trabajo. Esto, bajo una propuesta concreta de avanzar en decisiones que debemos tomar hoy para preparar a Chile para el año 2050.

    En salud, proponemos desarrollar una red progresiva de atención geriátrica articulada de la atención primaria, y fortalecer la longevidad saludable con énfasis en funcionalidad, cognición y fragilidad. Además, es importantísimo abordar la salud mental, la soledad y el bienestar emocional.

    En educación, proponemos una estrategia de alfabetización para la longevidad y combate a la edad durante todo el curso de vida, además de avanzar hasta un marco nacional de competencias en envejecimiento para la formación profesional en todas las áreas del quehacer.

    El documento está terminado. Ahora comienza el trabajo de lograr que sus propuestas lleguen a los espacios donde se toman las decisiones y puedan transformarse en políticas concretas y evaluable. Este será el desafío del núcleo de envejecimiento 2050 y es por esto que recibimos con gran alegría la invitación del senador Juan Luis Castro a participar, el 21 de septiembre, en la Comisión de Salud de la Cámara Alta. Chile debe colaborar en cómo queremos que envejezca.

    Por Juan Carlos Molina, director Vitalia Finis Centro.

    Más sobre:DemografíaLT SábadoEnvejecimientoVejezPolíticas públicasChileJuan Carlos Molina

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