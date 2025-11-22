BLACK SALE $990
    Oasis en Chile: Si lo crees, es verdad

    Patricio PérezPor 
    Patricio Pérez
    Foto: Pedro Rodríguez, La Cuarta.

    No creo ser el único que despertó con una sensación distinta tras haber visto a Oasis, con esa misma emoción de los primeros shows que me impactaron. Aunque cuidé de no sacar tanto el celular para no arruinar el momento, lo hice unas cuantas veces para dejar un recuerdo y por temor a esa amnesia post-show. ¿Es posible aún sorprenderse con un concierto?

    El paso de los Gallagher y compañía por Chile ya se instala como uno de los más memorables de esta década, por los recuerdos compartidos entre los que repletaron el Estadio Nacional. Difícilmente otra banda logre similar efecto, porque vivimos en tiempo real a Oasis, con su leyenda, su bullada separación, sus derroteros por separado y hasta una rabieta de Liam en el Lollapalooza 2018, tal como nuestros padres siguieron la evolución de Pink Floyd o Los Prisioneros. Esta reunión parecía imposible y había que verlos, antes que se acabe la burbuja en el tiempo.

    El recinto de Ñuñoa se colmó de amigos y hermanos, que se abrazaron en el poznam de “Cigarettes & Alcohol”, lloraron con “Cast No Shadow” y cantaron con el alma “Wonderwall”. El ambiente era especial: la mayoría usó su camiseta de fútbol modelo Oasis. Todos éramos parte del mismo club, imitando la pose y la voz rasposa de Liam en “Stand By Me” o “Slide Away”, una que jamás fue single y ahora es un clásico eterno que emociona en cada noche del tour Live 25.

    Hay algo en esa pasión intensa que provoca Oasis que me remite al debut de Radiohead en Chile: una experiencia colectiva que va más allá de lo musical y que se recordará como un hito irrepetible. Porque Oasis son nuestros Beatles: son dueños de canciones tan populares como influyentes, que llevaron a muchos a aprender inglés, a tocar guitarra, a caminar como Liam con sus parkas verdes o hasta formar una banda. Desde Chile recibimos eso con orgullo, como un rasgo distintivo similar al de quienes usaron melenas como Lennon y Jagger en los 60. Los Gallagher son los últimos capaces de lograr ese fenómeno, y por eso, como alguna vez se autodenominaron, son “la banda de rock más grande del mundo”. Bueno, si lo crees, es verdad.

    Por Patricio Pérez, periodista y director de LaRata.cl

