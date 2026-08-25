SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Odisea

    Joaquín TrujilloPor 
    Joaquín Trujillo
    Ulises atado al palo de su barco para escuchar el canto de las sirenas, episodio de La Odisea.

    Una anécdota señala que, tras la redacción del Código Civil de los franceses por parte de los juristas de Napoleón, un libro cuya claridad haría innecesaria la existencia de los abogados, estos últimos hallaron en el texto de inmediato ambigüedades que requerían de sus servicios para ser bien entendidas.

    La historia está llena de intentos de codificación que no se limitan a las leyes. Tecnologías del saber para abreviar, acortar, tomar atajos, que luego requieren de la prudencia y hasta la astucia artesanal de los seres humanos, con sus trámites y malas caras, para seguir adelante. Desde el gancho que le arranca una naranja a un naranjo, sin tener que treparlo, hasta la utopía de robots que nos agasajarán de buenas ganas, los seres humanos han tenido que ver cómo se genera un nuevo universo de caos desconocido al lado del que acaban de ordenar. Cada galaxia que se descubre es más rara que la nuestra. En cierto sentido, los astrónomos contemplan más futuros que los astrólogos.

    Ahora que se volvió a poner de moda el poeta-historiador Homero, recordemos que llamamos en el lenguaje ordinario “odisea” no solamente a un viaje muy largo, sino a un sinfín de dificultades que siempre se reconfiguran. Hechos que no controlamos.

    Cuánta razón tuvo el aburrido Kant (ese primer cyborg autogenerado desde la biología) cuando descubrió que los seres humanos tenían algo distinto de las cosas en general porque no estaban completamente amarrados a las cadenas de causas y efectos. Y aunque debían comportarse en algo parecido a robots para no convertirse en meras veletas en el ajeno viento, de esa rigidez surgía, sin embargo, la libertad más auténtica. Porque siempre hace falta ordenar, aclarar, precisar para no quedar a merced de las estrellas.

    Las investigaciones sobre el insondable misterio que es la humanidad no dan tregua. Llamamos “humanidades” a esa tarea titánica. Sostener que los seres humanos somos conjuntos de átomos (como una piedra) dice muy poco. Sostener que somos conjuntos de células (como una planta), también. Asegurar que somos animales avanzados, hace preguntarse ¿avanzados en qué? Y que somos dioses retrasados, los invoca a ellos más de la cuenta.

    Algunas humanidades deterioradas por el reduccionismo han pretendido dar respuestas definitivas a esas preguntas, las que han codificado en metodologías de pretendido cientificismo. Y lo que han conseguido son ciencias obsoletas por ciencia ficción de la mala.

    La odisea de la humanidad es un viaje muy largo. Y quien se detiene demasiado tiempo en una isla confunde una mera escala con el destino final. La Odisea de Homero enseña que el punto de llegada no es del todo ilusorio. Pero alcanzarlo requiere los esmeros de Ulises, que se hizo amarrar al mástil para resistirse al canto de las sirenas, y el ingenio en casa de Penélope, gracias al cual se resistió por años a sus desagradables pretendientes. Aunque envejecidos, el movimiento y la quietud se encuentran.

    Así, la odisea de las humanidades enseña que en el mundo nada hay demasiado inestable ni tampoco definitivo. El puerto existe, pero nunca es el mismo.

    Por Joaquín Trujillo, investigador del CEP

    Más sobre:HumanidadHumanidades

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Banco Central renovó línea de crédito con el FMI, pero redujo el monto

    Reinas y reyes de la Cumbre Guachaca: un historial de coronas, polémicas y un origen con Felipe Camiroaga

    Menopausia: por qué aumenta el riesgo cardiovascular

    LipiAndes aumenta sus ganancias ante mayores ventas de gas en Chile y Colombia

    Cómo mantener la autonomía, la funcionalidad y el bienestar a lo largo de los años

    El llamado que hizo Meta a Google y TikTok tras millonario pago para finalizar juicio por daño de redes sociales en adolescentes

    Lo más leído

    1.
    Lo que callan las Humanidades y las Ciencias Sociales

    Lo que callan las Humanidades y las Ciencias Sociales

    2.
    Políticas urbanas más allá de los gobiernos

    Políticas urbanas más allá de los gobiernos

    3.
    El Pacífico Sur Oriental: diversificando alianzas para Chile

    El Pacífico Sur Oriental: diversificando alianzas para Chile

    4.
    Si no estás en la mesa, estás en el menú

    Si no estás en la mesa, estás en el menú

    5.
    El espejismo verde: cannabis medicinal, la ley que no controla y la ciencia que no confirma

    El espejismo verde: cannabis medicinal, la ley que no controla y la ciencia que no confirma

    6.
    El trabajo en tiempos de máquinas

    El trabajo en tiempos de máquinas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué perder peso puede no ser suficiente para prevenir la diabetes tipo 2, según un estudio

    Por qué perder peso puede no ser suficiente para prevenir la diabetes tipo 2, según un estudio

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Servicios

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión Española con el debut de Vozinha en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión Española con el debut de Vozinha en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Contraloría detecta $796 mil millones en cuentas inactivas de organismos públicos y municipios
    Chile

    Contraloría detecta $796 mil millones en cuentas inactivas de organismos públicos y municipios

    Presidente Kast encabezará nuevo consejo de gabinete este viernes en Cerro Castillo

    Alvarado tras reunión con Araya (PPD): “La reforma de seguridad requiere mejoras”

    Banco Central renovó línea de crédito con el FMI, pero redujo el monto
    Negocios

    Banco Central renovó línea de crédito con el FMI, pero redujo el monto

    LipiAndes aumenta sus ganancias ante mayores ventas de gas en Chile y Colombia

    El llamado que hizo Meta a Google y TikTok tras millonario pago para finalizar juicio por daño de redes sociales en adolescentes

    Las 9 regiones que tendrán tormentas eléctricas por tres días, según el pronóstico
    Tendencias

    Las 9 regiones que tendrán tormentas eléctricas por tres días, según el pronóstico

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Confirman que la lluvia llegaría hasta La Serena: qué esperar del evento en este sector

    El nuevo Real Madrid de José Mourinho se destapa con goleada y triplete de Kylian Mbappé en su estreno en el Bernabéu
    El Deportivo

    El nuevo Real Madrid de José Mourinho se destapa con goleada y triplete de Kylian Mbappé en su estreno en el Bernabéu

    En vivo: la complicada UC de Garnero visita a Coquimbo Unido en la Liga de Primera

    Dónde y qué hora ver el debut de Vozinha en Colo Colo vs. Unión Española por la Copa Chile

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple
    Tecnología

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    La nueva consola portátil ROG XBOX Ally X20 de ASUS ya tiene precio

    Reinas y reyes de la Cumbre Guachaca: un historial de coronas, polémicas y un origen con Felipe Camiroaga
    Cultura y entretención

    Reinas y reyes de la Cumbre Guachaca: un historial de coronas, polémicas y un origen con Felipe Camiroaga

    Luis Orlandini obtiene el Premio Nacional de Música 2026

    El Deshielo: cómo será la carrera a los Oscar y con quién competirá la alabada cinta de Manuela Martelli

    La primera en cinco años: ¿Qué hay detrás de la visita del director de la CIA a Moscú?
    Mundo

    La primera en cinco años: ¿Qué hay detrás de la visita del director de la CIA a Moscú?

    Vanessa Lista, experta danesa: “La digitalización es cada vez más un asunto geopolítico”

    Aumentan a 95 los muertos y 600 los desaparecidos por las inundaciones en el norte de Nepal

    Menopausia: por qué aumenta el riesgo cardiovascular
    Paula

    Menopausia: por qué aumenta el riesgo cardiovascular

    Qué leer de Roberto Merino, candidato al Premio Nacional de Literatura

    Panqueques con limón