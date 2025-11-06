OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Opinión

Ojo con la letra chica del FES

Daniel RodríguezPor 
Daniel Rodríguez
Foto: Andrés Pérez Andres Perez

En un contexto político difícil, el Senado inició ayer las audiencias públicas sobre el FES, proyecto que busca reorganizar el CAE y reemplazarlo con una forma de impuesto a los graduados. Los presentadores fueron fundamentalmente rectores de universidades y expertos nacionales y extranjeros. Aunque uno debe admirar la capacidad del Mineduc de hacer de tripas corazón, la opinión sobre el proyecto fue negativa y lapidaria. Obviamente no es todo malo, pero al revés de lo que intenta instalar el ministro Cataldo, la conclusión general es que el FES no es un buen sistema y no cumple con las condiciones para ser aprobado.

Lo que mantiene en pie la tramitación es la promesa de modificar el diseño de forma sustancial. Pero cuesta creer, porque a la fecha esta voluntad no se ha reflejado en cambios concretos. Tampoco se puede obviar que el subsecretario dijo repetidas veces en la Cámara de Diputados que no estaban disponibles para cambios sustanciales al diseño del FES, si no solamente “paramétricos”. Lo cierto es que no estamos pisando tierra firme, aunque nuestra chilena y atávica tendencia a no decir las cosas de frente sigue primando en la discusión. La conclusión del seminario es que el CAE debe reemplazarse por un crédito contingente al ingreso.

¿Puede convertirse el FES es un crédito contingente al ingreso? La respuesta es no, a menos que sea totalmente sustituido por otro proyecto. Veamos.

El FES no es ni puede ser un crédito. La razón es muy simple: no hay una deuda. La obligación que adquieren los estudiantes beneficiados es a pagar un impuesto a la renta adicional por un plazo de tiempo. No hay tope máximo en lo que un estudiante beneficiado deba pagar. Podría ser 10 veces el valor de su carrera, o más, como también podría ser menos, pues depende de sus ingresos formales. Mientras siga habiendo este sistema de reparto, o de “deuda colectiva” (sic) como se dijo en el seminario, el FES seguirá siendo un impuesto a los graduados, diseño que no se aplica en ninguna parte del mundo, y no un crédito.

Y aquí hay otro punto clave, que fue el que hizo ver el Consejo Fiscal Autónomo, y confirmó la Contraloría General de la República. Solo si el FES se convierte en un crédito, con un monto conocido a devolver y relacionado con el gasto en que incurre el que presta, es posible hacer la treta contable de considerar el gasto en aranceles como inversión. El esfuerzo del gobierno por no admitir este hecho tan obvio y la escandalera de los diputados oficialistas por el dictamen de la Contraloría es la muestra más clara de que no tienen disposición real a convertir el FES en un crédito. Los senadores deben estar especialmente atentos a los juegos de sombras que probablemente seguirá haciendo el Mineduc para esconder este simple hecho. En efecto, cuando usted oiga “¡el FES ya es prácticamente un crédito!” en la voz del oficialismo, ojo con la letra chica.

¿Y el copago? Si uno sigue las declaraciones de las autoridades, pareciera que ya no es un problema: se entendió que el sistema de educación superior requiere mantener el aporte privado de las familias, tanto para sustentar su operación como para mantener la necesaria autonomía institucional. Pero hay que ver antes de creer, pues habrá letra chica. Lo que se requiere para mantener la salud financiera y la autonomía universitaria es que no haya fijación de precios. Por lo tanto, dos cambios copulativos son fundamentales: debe disminuirse el aporte fiscal por estudiante (con un arancel de referencia menor que el de la gratuidad) y permitirse el copago libre, sin los topes que tiene la gratuidad. Esto evita la dependencia excesiva de las universidades del Estado (y alivia la carga fiscal que implica sostener con dinero público la totalidad del sistema de educación superior) y asegura la autonomía financiera. Nuevamente, si usted oye “¡lo del copago está resuelto!”, ojo con la letra chica.

Por Daniel Rodríguez Morales, director ejecutivo de Acción Educar

Más sobre:FESEducación superiorFinanciamientoMineduc

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Earth, Wind & Fire Experience ft. Al Mckay All Star llega al Teatro Caupolicán

La ONU pide “más ambición” en la COP30 y que los países desarrollados “lideren” la financiación climática

Israel lanza “una oleada de ataques” contra el sur de Líbano tras sus órdenes de evacuación en la zona

“Es una señal de transversabilidad”: ministro Cataldo respalda posible renuncia de Jara al PC de salir electa

PDI frustra robo de camión en Autopista Central: hay un detenido y cuatro prófugos

Por una posible falla mecánica: bus de transporte público se incendia mientras hacia su recorrido en Recoleta

Lo más leído

1.
Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

2.
Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

3.
Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

4.
A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

5.
“Por eso están llorando”: Kaiser responde a Jara tras cuestionar coherencia de su programa y niega recorte de la PGU

“Por eso están llorando”: Kaiser responde a Jara tras cuestionar coherencia de su programa y niega recorte de la PGU

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

La empresa tecnológica que está contratando a egresados del colegio porque “la universidad es una pérdida de tiempo”

La empresa tecnológica que está contratando a egresados del colegio porque “la universidad es una pérdida de tiempo”

Servicios

Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

Rating del miércoles 5 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 5 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Túnez por el Mundial Sub 17

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Túnez por el Mundial Sub 17

“Es una señal de transversabilidad”: ministro Cataldo respalda posible renuncia de Jara al PC de salir electa
Chile

“Es una señal de transversabilidad”: ministro Cataldo respalda posible renuncia de Jara al PC de salir electa

PDI frustra robo de camión en Autopista Central: hay un detenido y cuatro prófugos

Por una posible falla mecánica: bus de transporte público se incendia mientras hacia su recorrido en Recoleta

Dueño del Paseo San Damián presenta querella contra Banco Security por uso malicioso y falsificación de instrumento privado
Negocios

Dueño del Paseo San Damián presenta querella contra Banco Security por uso malicioso y falsificación de instrumento privado

Elon Musk se juega su futuro en Tesla y la opción de alcanzar una fortuna personal sin precedentes

“Reputado prestigio”: el día en que los socios de Factop buscaron financiar la nueva casa de Luis Hermosilla en Concón

La disculpa de la organización de Miss Universo por la “humillación” que vivió Miss México 2025
Tendencias

La disculpa de la organización de Miss Universo por la “humillación” que vivió Miss México 2025

Qué se sabe de la Causa Cuadernos, el mayor juicio por corrupción en Argentina que implica a Cristina Kirchner

Meteochile levanta alerta por viento moderado a fuerte en estas regiones

“Amor pirata”: el inédito título del “underdog” Coquimbo Unido da la vuelta al mundo
El Deportivo

“Amor pirata”: el inédito título del “underdog” Coquimbo Unido da la vuelta al mundo

Santiago se alista para recibir el extenuante Endurance Trail Runing

En vivo: la Roja Sub 17 enfrenta a Uganda en el Mundial de Qatar 2025

“Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo
Finde

“Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

Tata Barahona adelanta su nuevo disco con Maldecires
Cultura y entretención

Tata Barahona adelanta su nuevo disco con Maldecires

Javiera Mena encabeza la segunda edición del ciclo Letra y Música

Megadeth anuncia segundo show en Chile para su gira de despedida

La ONU pide “más ambición” en la COP30 y que los países desarrollados “lideren” la financiación climática
Mundo

La ONU pide “más ambición” en la COP30 y que los países desarrollados “lideren” la financiación climática

Israel lanza “una oleada de ataques” contra el sur de Líbano tras sus órdenes de evacuación en la zona

Israel lanza “una oleada de ataques” contra el sur de Líbano tras sus órdenes de evacuación en la zona

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego
Paula

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso