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    Orgullo y pertenencia

    Ricardo GonzálezPor 
    Ricardo González
    Santiago, 12 de Septiembre de 2026. El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, junto a la ministra de la Mujer y Equidad de Genero, Judith Marin, dan el vamos a una nueva edicion del “Previazo a la Chilena” en Manuel Montt, actividad donde los asistentes pueden disfrutar de cerca de 30 restaurantes, 60 emprendedores, musica en vivo y actividades para toda la familia. Christian Monsalve/Aton Chile CHRISTIAN MONSALVE/ATON CHILE

    En vísperas de un nuevo 18 de septiembre, vale la pena preguntarse: ¿qué tan orgullosos estamos de ser chilenos? Desde 1990, la Encuesta Mundial de Valores (EMV) ha formulado esta pregunta, que permite distinguir no solo cuántos se sienten orgullosos, sino también con qué intensidad: muy, bastante, no muy o nada orgullosos.

    La EMV muestra que el orgullo fue muy alto durante años. Entre 2000 y 2012, alrededor de 94% de los chilenos se declaraba muy o bastante orgulloso. Sin embargo, la intensidad ya venía debilitándose: quienes se sentían “muy orgullosos” bajaron de 72% en 2000 a 50% en 2012. En 2018, además, solo 35% se declaró muy orgulloso y el porcentaje que se sentía muy o bastante orgulloso cayó a 79%.

    Una encuesta de LEAS-UAI realizada en 2026 con la misma pregunta muestra otra fotografía. Hoy 87% se declara muy o bastante orgulloso de ser chileno y 52% dice sentirse “muy orgulloso”. El cambio resulta especialmente llamativo entre los jóvenes con educación superior. En 2018, apenas 17% de quienes tenían entre 18 y 34 años y estudios superiores se declaraba muy orgulloso. En 2026, esa cifra llega a 51%. En el mismo grupo, quienes se sienten muy o bastante orgullosos pasan de 70% a 87%.

    La medición de 2018 coincidió con el llamado “Mayo feminista”, momento de fuerte cuestionamiento a la sociedad chilena, especialmente entre jóvenes universitarios. En tanto, la encuesta de 2026 coincidió con los incendios de Ñuble y Biobío, cuando solidaridad y resiliencia estaban particularmente presentes. Esto sugiere que la intensidad del orgullo también puede depender de qué rasgos del país adquieren mayor visibilidad cuando se realiza la encuesta.

    Después de preguntar por la intensidad del orgullo, la encuesta de LEAS-UAI solicitó a las personas explicar, con sus palabras, qué les hacía sentirse así. Aparecen sobre todo la solidaridad, la pertenencia, la gente y sus valores, la cultura, la historia y la naturaleza; también la resiliencia, la calidad de vida, la estabilidad y, con menor frecuencia, comparaciones favorables con otros países. Entre los jóvenes de 18 a 34 años con educación superior que se sienten muy orgullosos no aparece un patrón muy distinto: destacan la pertenencia, la solidaridad, la resiliencia y las formas de convivencia, y algunas respuestas combinan ese orgullo con críticas a la política, al individualismo o a otros problemas de Chile.

    Con todo, ¿qué tan orgullosos estamos de ser chilenos en 2026? Bastante. Pero más interesante que cuánto orgullo expresamos es aquello en que descansa: pertenencia, solidaridad, resiliencia y atributos valorados de la comunidad. Ese vínculo, capaz de convivir con la crítica, puede alimentar también un horizonte liberal: un país donde personas distintas desarrollen sus proyectos de vida y al que, pese a sus problemas, valga la pena pertenecer.

    Por Ricardo González T., Director LEAS-UAI

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