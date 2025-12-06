VOTA INFORMADO por $1100
    Opinión

    Paparolla: Buena pasta por pocas lucas

    Álvaro Peralta SáinzPor 
    Álvaro Peralta Sáinz

    La gente que por razones laborales o de estudio debe almorzar fuera de su casa diariamente, siempre anda buscando alternativas para comer medianamente bien y -lo más importante- por poca plata. Entre las opciones más utilizadas por el mundo proletario -si es que se puede utilizar el término a estas alturas del partido- a la hora de comer están los sitios especializados en menús de almuerzos o sencillamente ir por algo rico y barato pero no muy saludable como completos, papas fritas y empanadas varias. Otra opción en esta línea y que ha ido apareciendo en los últimos años son los sitios que cocinan pasta fresca al momento y que se sirve en platos desechables para que los comensales se lo lleven y consuman “por ahí”. Son, al final, restaurantes sin comedor y -por lo mismo- económicos.

    Un representante de este nuevo tipo de establecimientos (hay hasta un par de cadenas ya) es Paparolla, ubicado en la calle Monjitas, a pasos del Parque Forestal. Lo que se ofrece en este lugar es una decena de preparaciones de -obviamente- pasta, bautizadas la mayoría con los nombres de diferentes sectores de la ciudad. De esta forma, en esta ocasión pedí unos Fettucine Franklin ($5.690) y unos Ñoquis el Golf ($6.990) más un Ice Tea Flor de Hibiscus ($1.500).

    Tras esperar no mucho rato sentado en una banca afuera del local recibí mi pedido y caminé hacia otra banca, esta vez en el Parque Forestal. Partamos por los ñoquis, de buena consistencia y sabor, bañados en una salsa que combinaba queso azul, parmesano y mantecoso. Era una porción contundente, bien agradable de comer, ideal para alguien que después de almuerzo aún le esperan duras horas de trabajo. Luego probé los fettucine, que venían bien al dente y con una rica mezcla de tocino crocante, champiñones salteados y cilantro. Todo lo anterior salteado en mantequilla. Un plato “goloso”, como diría más de algún crítico gastronómico y al que sólo le hacía falta una copa de vino tinto para hacer del almuerzo algo realmente bueno. Hay botillerías cerca, paso el dato. ¿Y el té? Rico y nada de dulce, lo cual se agradece.

    En resumen, en Paparolla se puede comer bastante bien por poca plata, que es justamente lo que muchísimos trabajadores andan buscando a diario a la hora de almorzar y de comer en general. Porque seamos sinceros. Más allá de rankings, cocineros famosos y modas culinarias; lo que guía a la mayoría a la hora de comer es el bolsillo. Y el resto es música. O mejor dicho, humo.

    Por Álvaro Peralta Sáinz (Don Tinto), cronista gastronómico.

    CONSUMO TOTAL: $14.180

    DIRECCIÓN: Monjitas 294, Santiago.

    HORARIO: Lunes a sábado 12:30 a 18 hrs.

    ESTACIONAMIENTO: No tiene.

    PÚBLICO: Apto para todo público.

    CALIFICACIÓN: ✮✮✮

    Calificaciones: ✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver

