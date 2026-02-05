SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Para que me invitan si saben cómo me pongo

    Camilo FeresPor 
    Camilo Feres
    Foto: Aton. RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    Iván Poduje no es un invento de los medios ni un hallazgo atribuible a la creatividad del headhunting político. Por el contrario, quién en pocas semanas más jurará como ministro de vivienda, lleva más de una década construyendo un perfil público con el cual granjearse un espacio en el poder, cuestión que ha buscado por vía ejecutiva -con Lagos, Piñera y Kast- y por vía electoral.

    Por lo mismo, las luces que ha puesto sobre sí en sus primeras actuaciones como ministro en ciernes, ya sea poniéndose metas y plazos perentorios -avisando con pachorra que lo hace aunque en la Oficina del Presidente Electo (OPE) le advirtieron que no lo hiciera-; o cuando apunta a quiénes “le dan más importancia a los árboles que a las personas”, no deberían ser interpretadas como arranques de entusiasmo. Son más bien la continuidad de una estrategia de posicionamiento de quién parece verse a sí mismo como figura con un “destino manifiesto” de grandeza.

    Al futuro ministro la invitación de José Antonio Kast no le llegó en sueños, sino que lo pilló trabajando. O “tuiteando”, si queremos ser más precisos. Porque si hay un espacio en donde se despliegan con preponderancia los talentos del urbanista es el de las redes sociales. Es ahí donde con esmero ha construido un personaje que, en un principio, vinculó principalmente al saber técnico, pero que fue moviéndose con la ola de los tiempos hacia el polemista con talento, instinto y asesoría profesional para ser impulsado por los algoritmos.

    Por lo mismo, a Poduje no le sirve el molde del gobierno de emergencia. Al menos no en su variante no confrontacional. Para alguien que recibe su nominación no como estación terminal sino como un peldaño más hacia un destino inherente, no basta con saber hacer las cosas o hacerlas bien. Su larga carrera en los espacios de mayor polaridad en el debate público le ha enseñado que, en la nueva comunicación política, sin tensión no hay atención. Y él quiere atención.

    Por o mismo, que un grupo de académicos firme una carta criticando el reduccionismo o incluso la falta de humanidad del futuro ministro, o que la actual ministra de medio ambiente recoja el guante y salga a confrontarlo, no hacen más que darle la razón a Poduje: la vía para sobrevivir en un entorno que no le es propio es la de distinguirse. Y para eso, la legitimidad tecnocrática no alcanza. Se requiere del timbre que solo se consigue por la vía de tener los adversarios correctos.

    Porque ni la lealtad militante ni su círculo de amistades lo trajo a este lugar, sino su lista de enemistades, que comparte con quiénes se sienten fundadores del movimiento que catapultó a la nueva derecha al poder. Por lo mismo, tal vez sea más razonable buscar en el futuro Minvu el espacio dónde se despliegue la batalla cultural desde el día cero, y no en lugares más evidentes como podría ser el Ministerio de la Mujer.

    Resta por ver si esta condición termina siendo afín al diseño del presiente electo o se asoma a corto andar como una piedra en el zapato. De esas que son difíciles de remover cuando ya se está en marcha.

    Por Camilo Feres, Director de Estudios Sociales y Políticos de Azerta.

    Más sobre:PodujeKastGobiernoMinistroVivienda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente de Cuba ofrece diálogo abierto con Estados Unidos, pero advierte que no aceptará “presiones” de Donald Trump

    Tras mea culpa de Boric por lentitud en viviendas de emergencia, Kast cuestiona que en el gobierno “ha faltado iniciativa”

    Plan de Búsqueda y reforma procesal civil: los temas que marcaron la bilateral de Gajardo y Rabat en Justicia

    Un mensaje de Kast y tregua con la DC: cómo la familia Frei sobrelleva la emergencia médica de “Martita”

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra

    Licencias de conducir digitales: el flanco abierto del ministro Muñoz que De Grange se comprometió a abordar con la ACHM

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Servicios

    Cómo postular a la PGU y a cuánto sube el beneficio desde febrero

    Cómo postular a la PGU y a cuánto sube el beneficio desde febrero

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible

    Rating del miércoles 4 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 4 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Tras mea culpa de Boric por lentitud en viviendas de emergencia, Kast cuestiona que en el gobierno “ha faltado iniciativa”
    Chile

    Tras mea culpa de Boric por lentitud en viviendas de emergencia, Kast cuestiona que en el gobierno “ha faltado iniciativa”

    Plan de Búsqueda y reforma procesal civil: los temas que marcaron la bilateral de Gajardo y Rabat en Justicia

    Un mensaje de Kast y tregua con la DC: cómo la familia Frei sobrelleva la emergencia médica de “Martita”

    BCE mantiene las tasas de interés y Lagarde afirma que la inflación está bien encaminada
    Negocios

    BCE mantiene las tasas de interés y Lagarde afirma que la inflación está bien encaminada

    Comité de Ética del CAM Santiago acoge reclamo de Joyvio en contra de árbitro en disputa con Isidoro Quiroga

    Felipe Larraín: “Con los actuales niveles de ahorro que tenemos, Chile no está en condiciones de resistir bien un shock externo”

    Qué se sabe de la reunión entre EEUU e Irán para discutir sobre temas nucleares
    Tendencias

    Qué se sabe de la reunión entre EEUU e Irán para discutir sobre temas nucleares

    Cómo fue el juicio contra Ryan Routh, el hombre condenado a cadena perpetua por intentar asesinar a Trump

    Un hombre ciego recuperó la vista con un implante del cerebro: esto se sabe de su caso

    Con un carro de bomberos, brigadistas y a puertas cerradas: la propuesta de Huachipato para jugar ante la U este domingo
    El Deportivo

    Con un carro de bomberos, brigadistas y a puertas cerradas: la propuesta de Huachipato para jugar ante la U este domingo

    Tensión en la ANFP: eventual suspensión del partido entre Huachipato y la U en Talcahuano desata molestia de TNT Sports

    Suman 25 sancionados: la U se querella contra 13 individuos por los actos de violencia en el Estadio Nacional

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto
    Tecnología

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Apple Music enciende la previa del Super Bowl LX con una experiencia inmersiva dedicada a Bad Bunny

    Marty Supremo: las claves de la intensa comedia negra que alza a Timothée Chalamet al estrellato
    Cultura y entretención

    Marty Supremo: las claves de la intensa comedia negra que alza a Timothée Chalamet al estrellato

    Hanif Kureishi y su crónica del dolor: “No pienso hundirme; sacaré algo valioso de esto”

    Cancamusa presenta su gira Dopamina Tour 2026 por Chile

    Presidente de Cuba ofrece diálogo abierto con Estados Unidos, pero advierte que no aceptará “presiones” de Donald Trump
    Mundo

    Presidente de Cuba ofrece diálogo abierto con Estados Unidos, pero advierte que no aceptará “presiones” de Donald Trump

    El drama que conmueve a EE.UU.: Las claves del aparente secuestro de la madre de la presentadora de TV Savannah Guthrie

    Pedro Sánchez y el gobierno español seguirán en X y Telegram pese a los ataques de Musk y Durov

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra
    Paula

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca