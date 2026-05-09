Paraderos seguros

La PDI indica que los robos por sorpresa y los robos con intimidación en paraderos del transporte público aumentaron en el último año. Esta tendencia plantea un desafío al gobierno de emergencia de Kast, que prometió restituir el orden y la seguridad en las calles.

El auge de los “paraderazos” se explica por la oportunidad criminal que ofrecen estos espacios. Un paradero permite la exposición de personas en entornos de baja vigilancia. Como lugar de espera obligada, se exhiben además objetos de valor como los teléfonos móviles, que tienen una alta demanda en mercados ilegales. La PDI confirma que estos bienes son el principal foco de los robos.

Para combatir estos ilícitos, la respuesta debe ser integral. Primero, el gobierno debe socavar el valor de reventa del bien robado. Un celular resulta atractivo porque puede ser arrebatado en segundos, transportado con facilidad y vendido en ferias, redes sociales, locales de reparación o cadenas de receptación. Cuando el Estado desarticula y castiga esa cadena ilícita, el delito pierde rentabilidad.

Segundo, las compañías telefónicas deben avanzar en el bloqueo efectivo de los equipos robados. Si el celular queda inutilizado, también cae su valor comercial y, con ello, el incentivo al robo. En Londres, el alza de estos delitos llevó a las autoridades a presionar a Apple, Samsung y Google para perfeccionar los mecanismos de bloqueo asociados al IMEI.

Tercero, la policía y los municipios deben reforzar los patrullajes preventivos en puntos críticos. Las herramientas de inteligencia artificial pueden ayudar a identificar patrones de riesgo y mejorar la obtención de evidencia para futuras acciones penales.

Por último, existe una dimensión de autocuidado. En paraderos despoblados, con baja visibilidad o escaso resguardo, las personas deben extremar precauciones. Por ello, no basta con castigar más: reducir este delito también exige menos incentivos para robar, mejor vigilancia y entornos menos favorables para la acción criminal.

Por Diego Sazo, investigador Senior AthenaLab.