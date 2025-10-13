Santiago 18 de junio 2025. La ministra de las Culturas encabeza el lanzamiento y entrega detalles del Pase Cultural, en el centro cultural GAM. Javier Salvo/Aton Chile

SEÑOR DIRECTOR:

El Pase Cultural, impulsado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, es una valiosa iniciativa que permite acercar a miles de personas a experiencias culturales que muchas veces les resultan inaccesibles. Valoramos profundamente esta política pública, que amplía el acceso a las artes escénicas y nos permite llegar a públicos que tradicionalmente han estado excluidos del circuito cultural.

Durante más de 30 años hemos trabajado para democratizar el acceso a la cultura, convencidos de que es un derecho y no un privilegio. Por eso, celebramos esta herramienta y hacemos un llamado a las más de 300 mil personas que este año cumplen 18 o 65 años, pertenecientes al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares y a quienes reciben la Pensión Garantizada Universal (PGU), a activar su Pase Cultural y asistir al teatro.

Porque estamos convencidas de que las artes sí importan, reafirmamos nuestro compromiso con una cultura accesible, diversa y abierta para todas y todos.

Carmen Romero Quero

Directora general

Fundación Teatro a Mil