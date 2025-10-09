SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Paz social, pero no a cualquier precio

Marisol PeñaPor 
Marisol Peña
Paz social, pero no a cualquier precio: Aton Chile.

El concepto de paz social se ha tomado varias de las campañas electorales tiñendo de incertidumbre el ejercicio del futuro gobierno. Nadie parece haber aclarado, no obstante, qué significa que el gobierno de un candidato promoverá mejor la paz social que el de otro o que una condición para que los empresarios puedan invertir es la paz social.

¿Hay acaso amenazas de una ola de protestas generalizadas en el país en caso de que triunfe algún determinado candidato? ¿Cuál es el futuro que quiere dibujarse para Chile?

Pensar que la paz social se relaciona sólo con la ausencia de movilizaciones y protestas sería reduccionista y equivocado, porque, aunque no existan protestas o disturbios, el país igualmente puede encontrarse fracturado por múltiples razones.

La paz es, ante todo, un valor social que supone que los desacuerdos y los disensos pueden canalizarse a través de vías adecuadas que impidan que se llegue al enfrentamiento.

De esa manera, la paz social está estrechamente unida a la democracia y al Estado de Derecho. A la democracia, porque ésta supone que, sobre la base de una sana deliberación, los conflictos pueden encauzarse debidamente a través del orden político e institucional. Y al Estado de Derecho, porque la protección de los derechos debe enmarcarse dentro de las reglas que la misma sociedad se ha dado para convivir civilizadamente y respecto de las cuales el rol de los tribunales resulta fundamental.

Por su parte, para que la paz social reine en una sociedad determinada se requiere el ejercicio constante de virtudes cívicas como la tolerancia, la moderación y la prudencia a fin de desterrar la lógica amigo-enemigo que obstaculiza todo diálogo basado en el reconocimiento mutuo.

La idea de un nuevo estallido social repugna a la mayoría de los chilenos y, para evitarlo, cualquiera sea el nuevo gobierno que asuma en marzo de 2026 deben cumplirse varias condiciones que descarten el peligro que algunas campañas presidenciales han pretendido levantar.

Estas condiciones son: a) La gobernabilidad vinculada a un gobierno que privilegie la lógica del entendimiento y los acuerdos; b) La seguridad, porque es imposible asegurar la paz social en el escenario de violencia y miedo en que hoy nos desenvolvemos; c) El adecuado énfasis en las políticas sociales relacionadas con el desenvolvimiento de una vida digna; d) La transparencia, porque la opacidad de las decisiones promueve sentimientos de incertidumbre, desencanto y frustración, y e) La reinvindicación del sentido de lo público para evitar que el ejercicio de los cargos de poder sea utilizado como una vía para obtener ventajas personales.

Ninguna de estas condiciones, no obstante, será posible de lograr sin una adecuada ética de la responsabilidad por parte de quienes aspiran a liderar la conducción de los asuntos públicos.

Así, todos queremos paz social, pero no a cualquier precio.

Por Marisol Peña, Centro de Justicia Constitucional UDD

Más sobre:paz socialdemocraciaEstado de Derecho

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

¿Crisis política en Perú?: Bancadas del Congreso respaldan vacancia de Boluarte

En jornada de desalojo: Incendio afecta a casas en Campamento Dignidad de La Florida

Estados Unidos confirma apoyo a Argentina con compra de pesos y acuerdo de swap por US$20.000 millones

Tres veces postergada: audiencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín se realizará el 16 de octubre

Megacentro emite bono por casi US$40 millones para refinanciar pasivos

Mercado Paula 2025 regresa con gastronomía, música, diseño y más

Lo más leído

1.
Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

2.
Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

3.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

4.
El mensaje que dejó Japón en el camarín del Estadio Nacional tras su polémica eliminación del Mundial Sub 20

El mensaje que dejó Japón en el camarín del Estadio Nacional tras su polémica eliminación del Mundial Sub 20

5.
Reapertura de investigación contra Jadue abre inédito escenario ante la justicia electoral: podría volver a la papeleta

Reapertura de investigación contra Jadue abre inédito escenario ante la justicia electoral: podría volver a la papeleta

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Qué enfermedad tenía Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors que falleció a los 69 años

Qué enfermedad tenía Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors que falleció a los 69 años

“Una nueva fase de la IA”: en qué consiste el acuerdo “masivo” anunciado por OpenAI y AMD

“Una nueva fase de la IA”: en qué consiste el acuerdo “masivo” anunciado por OpenAI y AMD

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

Confirman próximo Paris Parade 2025 con Harry Potter, Bluey y más: revisa la fecha y recorrido del evento familiar

Confirman próximo Paris Parade 2025 con Harry Potter, Bluey y más: revisa la fecha y recorrido del evento familiar

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Gales por el partido amistoso internacional

A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Gales por el partido amistoso internacional

En jornada de desalojo: Incendio afecta a casas en Campamento Dignidad de La Florida
Chile

En jornada de desalojo: Incendio afecta a casas en Campamento Dignidad de La Florida

Confirman próximo Paris Parade 2025 con Harry Potter, Bluey y más: revisa la fecha y recorrido del evento familiar

Tres veces postergada: audiencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín se realizará el 16 de octubre

Estados Unidos confirma apoyo a Argentina con compra de pesos y acuerdo de swap por US$20.000 millones
Negocios

Estados Unidos confirma apoyo a Argentina con compra de pesos y acuerdo de swap por US$20.000 millones

Megacentro emite bono por casi US$40 millones para refinanciar pasivos

Consorcio Dragados-Sacyr y China Railway Construction se suman a licitación de Puerto Exterior de San Antonio

Qué dice el estudio que vincula los accidentes de auto con el consumo de cannabis
Tendencias

Qué dice el estudio que vincula los accidentes de auto con el consumo de cannabis

Qué se sabe del tiroteo en el show de Agua Marina, una banda de cumbia de Perú

Los estudios chilenos que conquistaron a Google con sus videojuegos

En vivo: la UC y Ñublense se ponen al día en la Liga de Primera
El Deportivo

En vivo: la UC y Ñublense se ponen al día en la Liga de Primera

En vivo: Marruecos y Corea del Sur luchan por el último cupo para los cuartos de final del Mundial Sub 20

Estados Unidos supera con comodidad a Italia y avanza a los cuartos de final del Mundial Sub 20

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”
Finde

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Mercado Paula 2025 regresa con gastronomía, música, diseño y más
Cultura y entretención

Mercado Paula 2025 regresa con gastronomía, música, diseño y más

“El maestro del apocalipsis”: una mirada literaria a László Krasznahorkai, el Premio Nobel de Literatura 2025

Javier Barría lanza álbum tras nueve años y se inscribe entre los mejores del año: “Es mi examen de grado de productor”

¿Crisis política en Perú?: Bancadas del Congreso respaldan vacancia de Boluarte
Mundo

¿Crisis política en Perú?: Bancadas del Congreso respaldan vacancia de Boluarte

Expertos abordan los desafíos para la región a 50 años de la primera reunión que instaló el Plan Cóndor

“Nadie creyó que fuera posible”: Trump anuncia que los rehenes serán libres el “lunes o martes” y alaba su gestión

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa
Paula

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida