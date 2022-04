Percepción subjetiva de inseguridad

SEÑOR DIRECTOR:

El viernes, la ministra Siches, frente al mayor atentado de camiones y vehículos en 25 años en la Macrozona Sur, sostuvo que había “una percepción subjetiva” sobre la seguridad, y que frente al Estado de Emergencia, habían “muchas medidas que tomar antes de llegar a una opción como esa”.

Es preocupante que la máxima autoridad del gobierno interior señale desde la comodidad del Palacio de La Moneda que existe una “percepción subjetiva” sobre la seguridad. Deben ser los 700 kilómetros de distancia lo que la hace ignorar que hoy se encuentra en riesgo vital don Ciro Palma producto de un atentado con fusiles de guerra de la misma orgánica radicalizada y terrorista que la atacó a ella; que los hechos de violencia desde el retiro del Estado de Emergencia han aumentado un 169%; que las 84 personas que están presas en las cárceles de la Macrozona Sur no son “presos políticos” como ella las denomina, sino asesinos, narcotraficantes, secuestradores y torturadores; que abunda la escasez de querellas por los más de 85 hechos de violencia desde su llegada al poder; que fue su propia delegada del Biobío la que señaló que no tenían cómo controlar lo que estaba ocurriendo en la zona; y que su delegado de La Araucanía está más preocupado de hacer proselitismo político que de su deber de resguardar la seguridad en la zona.

Deber ser también el confort que producen las amplias y seguras oficinas de La Moneda lo que también la hace desechar el Estado de Emergencia, y que otra ministra, la de Desarrollo Social, asuma su rol, justificando la oposición a la medida en base a un supuesto aumento en un 400% de los hechos de violencia durante dicho Estado de Excepción. Nada más alejado de la realidad. El Estado de Emergencia se decreta para enfrentar el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado que existe en la Macrozona Sur y que no distingue en sus víctimas ni origen étnico ni color político, provocando la reducción de los hechos de violencia en un 45%, las usurpaciones en un 73% y los atentados incendiarios en un 8%. Todo en base a una estrategia conjunta de las Fuerzas Armadas y las policías, de disuasión, visualización y de intervención, con más de 70 mil controles y 185 detenidos.

Lo que ocurre no es percepción subjetiva de inseguridad. La ministra no tiene la opción sino el deber de darle la máxima prioridad, estar en la zona y ocupar todas las herramientas del Estado para dar la mayor seguridad posible a las familias mapuche y no mapuche.

Pablo Urquízar

Ex coordinador nacional de Seguridad de la Macrozona Sur