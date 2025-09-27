Por ahí, no es

La idea de equipar salas sensoriales para niños autistas en las escuelas suena atractiva, pero es una salida fácil que evita enfrentar el verdadero problema: la educación sigue respondiendo con soluciones estandarizadas a realidades profundamente diversas. Lo que parece una medida incluyente termina por esconder la necesidad de ajustes razonables y, peor aún, refuerza la idea de que solo ciertos niños requieren adaptaciones.

Invertir en salas temáticas para un grupo concentra recursos en iniciativas de bajo alcance. Las evidencias muestran que etiquetar recursos por condición tiende a excluir a quienes no calzan en la categoría, sin importar cuán noble sea la intención. En la práctica, se crean espacios para “ellos” y espacios para “los demás”, reforzando barreras en lugar de desmantelarlas. En lugar de invertir en equipamiento de bajo alcance, los recursos deberían destinarse a la formación de docentes, profesionales y comunidades escolares, que son quienes día a día sostienen la inclusión en las aulas.

Necesitamos un sistema capaz de evaluar y responder a cada estudiante, no a su etiqueta clínica. Un modelo de ajustes razonables que, por definición, son personales y son flexibles, y que es más justo y sostenible. Un modelo en el que la inversión pública se enfoque en estrategias orientadas a la atención a la diversidad en general. Las salas sensoriales para un grupo específico son solo un parche; el desafío real es transformar la escuela para que todos los niños encuentren, en la misma sala, lo que requieren para aprender y participar.

Por Marcela Tenorio, Facultad de Educación, Centro de Investigación para la Mejora de los Aprendizajes (CIMA) Universidad del Desarrollo, Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado (MICARE) y Paulina Sofía Arango, Universidad Metropolitana de la Educación, Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado (MICARE).