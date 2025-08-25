SUSCRÍBETE
Nacional

Mineduc anuncia convocatoria para habilitar aulas sensoriales en establecimientos municipales

Según detalló el ministro Cataldo, estiman que llegarán a dos salas de estas características por servicio local este 2025.

Daniela SilvaPor 
Daniela Silva
Marcos Zegers

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, anunció esta jornada la convocatoria para la habilitación de aulas sensoriales y espacios de acompañamiento en los establecimientos educativos para estudiantes autistas y quienes presenten episodios de desregulación emocional.

El anuncio fue realizado durante una visita a la escuela Óscar Bonilla de la comuna de Puente Alto, y en donde las autoridades presentes conocieron las aulas sensoriales habilitadas a partir de las recomendaciones técnico-pedagógicas del Mineduc.

La convocatoria -iniciativa que se enmarca en la implementación de la Ley 21.545- alcanza a 223 comunas, que administran 3.218 establecimientos educativos- y responde a buscar mejoras en la infraestructura escolar para responder de manera efectiva a los desafíos de inclusión de estudiantes en el espectro autista.

Para esto, la Dirección de Educación Pública (DEP) ha generado un trabajo de coordinación con los terapeutas ocupacionales y otros especialistas de la red nacional de profesionales de la inclusión de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) para determinar las características técnicas y condiciones administrativas y pedagógicas para implementar aulas sensoriales o espacios de acompañamiento en los establecimientos educativos fijando criterios mínimos para su funcionamiento.

Al respecto, Cataldo destacó la importancia de una medida así y lo que significa para la integración.

“Este tremendo desafío tiene que ver con hacernos cargo de una deuda que tenemos con las comunidades educativas y, particularmente, con los estudiantes que pertenecen justamente al tremendo universo de neurodivergencia y que tienen impactos de distinto tipo en nuestro desarrollo”. expresó.

Marcos Zegers

Una comunidad, explicó, “que no solamente es comprensiva, sino que además genera condiciones materiales para que la neurodivergencia se integre real y genuinamente, no solamente haciendo un ejercicio de integración desde lo material, sino también desde lo subjetivo, con el cambio cultural que implica enfrentar este desafío”.

En esta línea, el titular de Educación recordó el episodio de hace algunos meses en la Región del Ñuble, donde un estudiante TEA en un marco de un proceso de regulación agredió a una docente, quien quedó “con profundas secuelas”.

“Fue algo muy triste porque comenzamos a ver como los distintos actores de las comunidades educativas y del territorio comenzaron a criminalizar la neurodivergencia. Y lo que yo percibí en ese minuto como ministro de Educación es que estábamos frente a un eventual retroceso histórico en materia de inclusión e integración. Y no podíamos permitirlo”, expresó tajante.

Mediante la construcción de estas nuevas infraestructuras, detalló Cataldo, la idea es “dotarnos de condiciones, herramientas, espacios que sean los adecuados para cuando los niños y niñas se desregulan. No solamente quienes son autistas, también otros que requieren apoyo, como el TDAH u otras que también requieren espacios de distensión y que van todas colaborando no solamente a un mejor clima, a evitar situaciones de conflicto”.

“Se estima que vamos a llegar este año a dos salas de estas características por servicio local en este año 2025, para equipararlo a lo que vamos a hacer en el mundo municipal. Y, obviamente, en función de cómo vengan las postulaciones, si vamos a tener muchas, pocas, vamos a valorar también aumentar los recursos de manera tal de llegar a un alcance mayor”, detalló.

La convocatoria, añadió, tiene “una fase de preguntas y respuestas, es decir, de consultas para clarificar cómo va a ser orientada, hasta el 29 de agosto, para luego hasta el 2 de octubre recibir las postulaciones”.

Requisitos y recomendaciones para las aulas seguras

Para postular a la convocatoria, el establecimiento deberá contar con equipo de Integración Escolar, posea protocolo de regulación emocional y conductual (protocolo DEC) y cuente con encargado/a de convivencia educativa.

El Mineduc recomienda que las aulas se ubiquen preferentemente en el primer piso de los establecimientos, con accesibilidad universal, próximas a la oficina PIE, equipos de convivencia o profesionales de apoyo, y sean áreas con baja circulación, alejadas de inspectorías, casinos o zonas ruidosas.

Las intervenciones permitidas corresponde a:

Obras civiles menores

  • Instalación de ventana en base a doble vidrio hermético (tipo Termopanel) y vidrio laminado interior.
  • Instalación de puerta con ancho que garantice acceso universal.
  • Instalación de piso blando en base a caucho o a pavimento vinílico.
  • Acondicionamiento acústico en base a instalación de paneles fonoabsorbentes o similar.
  • Instalación de revestimiento blando de muro.
  • Pintura interior lavable en base a paleta de colores definidos.
  • Instalación de cortinas blackout para bloquear ingreso de luz exterior.
  • Instalación de fijaciones para montaje de elementos colgantes en condiciones seguras.

Iluminación

  • Instalación de luminarias LED cálidas regulables con dimmer.

Ventilación y climatización

  • Instalación de equipo tipo Split frío/calor silencioso + ventilación natural (siempre que exista factibilidad eléctrica para su instalación).

Accesibilidad

  • Nivelación de umbrales.
  • Instalación de mecanismo que permita cierre suave de puerta abatible.

Seguridad

  • Instalación de elementos de protección de esquinas.
  • Instalación de protectores de enchufes.
