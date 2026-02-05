SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Pymes: ¿competir o colaborar en un mundo que no espera?

    Por 
    Macarena Letelier
     
    María Elba Chahuán

    Las pymes viven en una tensión permanente con el tiempo. A diferencia de las grandes corporaciones, no cuentan con espaldas financieras ni estructuras internas que les permitan sostener conflictos largos, inciertos y costosos. Cada mes cuenta, cada decisión pesa y cada conflicto mal gestionado puede significar la diferencia entre crecer o desaparecer. En ese contexto, seguir resolviendo controversias exclusivamente a través de juicios extensos parece, más que una tradición jurídica, un anacronismo económico.

    Mientras una pyme espera años por una sentencia, una startup puede nacer, escalar, pivotear y vender su modelo de negocio en ese mismo lapso. La comparación no es antojadiza: el ecosistema emprendedor ha entendido que la velocidad, la adaptabilidad y la colaboración son activos estratégicos. El mundo pyme, en cambio, muchas veces queda atrapado en lógicas adversariales que consumen recursos, desgastan relaciones y paralizan decisiones clave. En este escenario de eventuales conflictos, se presenta como una mejor opción el colaborar que el competir. Aquí es donde el diálogo y la cultura de acuerdos dejan de ser conceptos blandos para transformarse en herramientas duras de sostenibilidad.

    Resolver conflictos tempranamente, escuchar a la contraparte y buscar soluciones colaborativas no solo reduce costos legales; permite proteger relaciones comerciales, cuidar la reputación y asegurar continuidad operativa. En términos simples, permite seguir haciendo empresa.

    La sostenibilidad, entendida en su dimensión económica, social y relacional, exige nuevas formas de gobernanza también para las pymes. No se trata solo de cumplir indicadores ambientales o reportar buenas prácticas, sino de cómo se gestionan los conflictos con socios, proveedores, clientes, comunidades y trabajadores. Una empresa que judicializa todo, tarde o temprano, pierde algo más que dinero: pierde confianza.

    Los procesos de diálogo y mediación ofrecen una respuesta coherente con esta mirada. Son más rápidos, más costo-eficientes y, sobre todo, más humanos. Permiten que las partes se escuchen, identifiquen intereses reales y construyan acuerdos que miran hacia el futuro, no al pasado. En un solo día —o en pocas sesiones— una pyme puede destrabar lo que en tribunales quedaría congelado por años. Esa diferencia temporal es, en muchos casos, vital.

    Menos litigios significan menos consumo de recursos, menor huella ambiental y mayor cohesión social. Pero, más allá de los grandes marcos internacionales, el impacto es concreto: una pyme que resuelve a tiempo puede reinvertir, innovar y generar empleo.

    La pregunta, entonces, no es si el diálogo y los acuerdos son deseables, sino si las pymes pueden darse el lujo de prescindir de ellos. En un entorno donde la rapidez define la competitividad, insistir en conflictos largos equivale a correr una carrera mirando hacia atrás. La experiencia comparada y local demuestra que cuando se prioriza el diálogo, no solo se gana tiempo: se construye sostenibilidad.

    Quizás ha llegado el momento de asumir que la verdadera modernización del mundo pyme no pasa solo por digitalizar procesos o acceder a financiamiento, sino por cambiar la forma en que resolvemos nuestras diferencias. Porque en un mundo que no espera, el tiempo —y la capacidad de acordar— es el recurso más escaso.

    *Las autoras de la columna son directoras de FGE

    Más sobre:OpiniónPyme

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Boric hace llamado al Parlamento para aprobar sala cuna en marzo y reconoce lentitud en reconstrucción por incendios

    Casi 40 vehículos asegurados fueron robados cada día durante 2025 en Chile, pero sube porcentaje de recuperación

    Ventas de autos nuevos frenan su alza, pero los SUV siguen ampliando su participación

    Cancamusa presenta su gira Dopamina Tour 2026 por Chile

    Presidente de la CChC por roce entre ministra López y Arrau: “Interesante que se corte una cinta, pero vamos al problema de fondo”

    Últimos días del gobierno de Boric: Cámara de Diputados contempla cinco sesiones de Sala en la primera semana de marzo

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Servicios

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible

    Rating del miércoles 4 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 4 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Barcelona por la Copa de la Reina

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Barcelona por la Copa de la Reina

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible
    Chile

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible

    Boric hace llamado al Parlamento para aprobar sala cuna en marzo y reconoce lentitud en reconstrucción por incendios

    Últimos días del gobierno de Boric: Cámara de Diputados contempla cinco sesiones de Sala en la primera semana de marzo

    Casi 40 vehículos asegurados fueron robados cada día durante 2025 en Chile, pero sube porcentaje de recuperación
    Negocios

    Casi 40 vehículos asegurados fueron robados cada día durante 2025 en Chile, pero sube porcentaje de recuperación

    Ventas de autos nuevos frenan su alza, pero los SUV siguen ampliando su participación

    Pymes: ¿competir o colaborar en un mundo que no espera?

    Qué se sabe de la reunión entre EEUU e Irán para discutir sobre temas nucleares
    Tendencias

    Qué se sabe de la reunión entre EEUU e Irán para discutir sobre temas nucleares

    Cómo fue el juicio contra Ryan Routh, el hombre condenado a cadena perpetua por intentar asesinar a Trump

    Un hombre ciego recuperó la vista con un implante del cerebro: esto se sabe de su caso

    Celebra Tiago Nunes: Liga de Quito podrá inscribir a Deyverson tras saldar deuda con Palestino por Fernando Cornejo
    El Deportivo

    Celebra Tiago Nunes: Liga de Quito podrá inscribir a Deyverson tras saldar deuda con Palestino por Fernando Cornejo

    “No tiene problemas de equilibrio ni de vértigo”: Nicolás Jarry deja atrás la neuritis vestibular antes de la Copa Davis

    Neven Ilic defiende el nombramiento de Natalia Duco como ministra del Deporte: “Los errores se pueden ir dejando atrás”

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto
    Tecnología

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Apple Music enciende la previa del Super Bowl LX con una experiencia inmersiva dedicada a Bad Bunny

    Cancamusa presenta su gira Dopamina Tour 2026 por Chile
    Cultura y entretención

    Cancamusa presenta su gira Dopamina Tour 2026 por Chile

    Art Basel Doha: cómo funciona la brújula del mercado global del arte

    Gonzalo Yáñez será el invitado para abrir el show de Bryan Adams en Chile

    ¿Alex Saab fue detenido?: funcionario de EE.UU. reporta su captura; abogado del aliado de Maduro lo niega
    Mundo

    ¿Alex Saab fue detenido?: funcionario de EE.UU. reporta su captura; abogado del aliado de Maduro lo niega

    Estados Unidos y Rusia acuerdan restablecer el diálogo militar de alto nivel tras las conversaciones en Ucrania

    Rusia y Ucrania intercambian más de 300 prisioneros y Zelensky anuncia otro encuentro “en un futuro próximo”

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia
    Paula

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió