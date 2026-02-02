SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    “Quiero agradecer porque Chile ayuda a Chile”

    Lucas PalaciosPor 
    Lucas Palacios

    La frase que titula esta columna fue dicha por Pilar, una señora damnificada por los incendios recientemente ocurridos en el sur de Chile, pero agradecida del apoyo de su patria, de los voluntarios, de diversas instituciones públicas y privadas. En tiempos marcados por la urgencia y las noticias difíciles, detenerse un momento parece casi un lujo. Sin embargo, hay situaciones que lo ameritan, y más aún cuando es momento de expresar gratitud.

    Hemos vivido semanas en donde los incendios y su lamentable impacto no nos dejan indiferentes. Son hechos que han golpeado con fuerza a familias y comunidades. El dolor es inmenso: se pierden casas, recuerdos y proyectos de vida con tantos sueños inconclusos. Pero junto a esa devastación, emerge con claridad una de nuestras mayores fortalezas como país: la capacidad de colaborar cuando más se necesita.

    Es en esos momentos cuando la colaboración se transforma en un propósito compartido que nos moviliza. Personas que no se conocen organizan ayudas, se coordinan voluntarios, se movilizan recursos desde distintos rincones del país, cada cual busca incansablemente cómo ayudar. Instituciones públicas y privadas, empresas, políticos, sociedad civil y medios de comunicación empujan en la misma dirección. Frente a las emergencias, las diferencias se suspenden y el foco se pone dónde debe estar: en las personas.

    En el fondo, Chile es un país que sabe unirse en la adversidad, que puede reaccionar bien bajo presión. Cuando el golpe es duro, lo recibimos y enfrentamos juntos. No porque pensemos igual, sino porque entendemos que hay causas que están por sobre cualquier diferencia. Esa convicción, silenciosa pero firme, es la que nos permite superarnos a nosotros mismos: dejar atrás nuestras pequeñeces.

    La colaboración no es un discurso ni una consigna. Se expresa en acciones concretas: en el tiempo que se dona, en la ayuda que se comparte, en la presencia constante de quienes llegan sin pedir nada a cambio. Es ahí donde el propósito común deja de ser una idea y se transforma en acción con impacto. Es ahí donde nos atrevemos a construir comunidad en una época marcada por el individualismo, porque nadie se salva solo frente a la adversidad. Avanzar juntos es siempre el mejor camino, el más humano.

    Tal vez en la vida cotidiana olvidamos esta fuerza. Vivimos inmersos en una vorágine de tareas y de emociones que muchas veces nos dividen, dificultando el diálogo y a veces sembrando la desconfianza. Sin embargo, cuando la realidad nos desafía sin anestesia, algo se ordena. ¿Por qué no practicar el diálogo y la colaboración de manera más permanente? ¿Es necesario esperar las emergencias? Es lo que buscan iniciativas como ColaboraX, que une a personas, empresas, medios y comunicadores, fundaciones e instituciones de diversa índole, con el solo propósito de apoyar a otros, solucionar problemas y tender puentes.

    Porque hay personas que viven en la emergencia permanente, es necesario hacer de la colaboración una forma de relacionarnos, de construir comunidad, de construir Chile.

    Por Lucas Palacios Covarrubias, rector de Inacap

    Más sobre:IncendiosEmergenciasUnidadColaboración

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Clayton Walker, ejecutivo de la gigante minera Rio Tinto: “Queremos crecer en Chile“

    DPP afina estrategia de defensa del exyerno de Chuñil e imputado no ha vuelto a declarar

    Homenajes, reconocimientos y un chiste incómodo: así fueron los Premios Caleuche 2026

    Contraloría advierte que pacientes de urgencia de Hospital San José pueden esperar hasta 18 horas para ser atendidos

    Roban celulares desde tienda de telefonía en San Miguel: avalúo de las especies superaría los $50 millones

    Diputados electos del PDG critican dichos de Lautaro Carmona (PC) por su apoyo al régimen cubano

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    Perplexity remece la guerra de la IA: firma alianza con Microsoft tras demanda de Amazon

    Perplexity remece la guerra de la IA: firma alianza con Microsoft tras demanda de Amazon

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    Por qué los científicos dicen que el mundo está más cerca del “día del juicio final” que nunca

    Por qué los científicos dicen que el mundo está más cerca del “día del juicio final” que nunca

    Servicios

    ¿Cuándo es la vuelta a clases de los colegios? Revisa el calendario escolar 2026

    ¿Cuándo es la vuelta a clases de los colegios? Revisa el calendario escolar 2026

    Confirman fechas de pago del Aporte Familiar Permanente: cómo consultar si corresponde recibir el ex Bono Marzo

    Confirman fechas de pago del Aporte Familiar Permanente: cómo consultar si corresponde recibir el ex Bono Marzo

    Sube la Pensión Garantizada Universal: este es el nuevo monto de la PGU

    Sube la Pensión Garantizada Universal: este es el nuevo monto de la PGU

    DPP afina estrategia de defensa del exyerno de Chuñil e imputado no ha vuelto a declarar
    Chile

    DPP afina estrategia de defensa del exyerno de Chuñil e imputado no ha vuelto a declarar

    Contraloría advierte que pacientes de urgencia de Hospital San José pueden esperar hasta 18 horas para ser atendidos

    Roban celulares desde tienda de telefonía en San Miguel: avalúo de las especies superaría los $50 millones

    Mantoverde retoma operaciones y afirma que espera producir entre 50% y 75% de lo normal
    Negocios

    Mantoverde retoma operaciones y afirma que espera producir entre 50% y 75% de lo normal

    Exgerente general de factoring de Alcaíno y Fischer por fraude: “Me vi en la obligación de responder este ataque perverso”

    Sebastián Edwards: “Chile y la Argentina, funcionando a toda máquina, harían que esta parte del Cono Sur sea imparable”

    Qué es el ICE, la polémica agencia del gobierno de Trump para capturar migrantes
    Tendencias

    Qué es el ICE, la polémica agencia del gobierno de Trump para capturar migrantes

    Por qué EEUU necesita reforzar sus defensas aéreas en Medio Oriente antes de un potencial ataque a Irán, según reportes

    Quién es Laura Fernández, la nueva presidenta de Costa Rica

    ¿Peligra la localía de la U en el Estadio Nacional? La firme postura del IND sobre los actos de violencia ante Audax
    El Deportivo

    ¿Peligra la localía de la U en el Estadio Nacional? La firme postura del IND sobre los actos de violencia ante Audax

    “Le di vuelta la mano al técnico”: el mensaje de Paulo Díaz a Marcelo Gallardo en su retorno a la titularidad en River

    “No fue posible reunir los recursos”: selección chilena de Balonmano Playa se baja de torneo y critica a la Federación

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla
    Finde

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Homenajes, reconocimientos y un chiste incómodo: así fueron los Premios Caleuche 2026
    Cultura y entretención

    Homenajes, reconocimientos y un chiste incómodo: así fueron los Premios Caleuche 2026

    ¿Bad Bunny el nuevo Rey del Pop? el impacto por su noche histórica en los Grammy

    Gabriel Díaz, presidente de la Academia de Cine: “El ministro Francisco Undurraga llega en un excelente momento para el cine chileno”

    “Un espíritu pionero”: Lula destaca logros de Bachelet y celebra su su candidatura a la ONU
    Mundo

    “Un espíritu pionero”: Lula destaca logros de Bachelet y celebra su su candidatura a la ONU

    Triunfo de Laura Fernández consolida giro a la derecha de Costa Rica: ¿Qué sigue tras su anuncio de “cambio profundo”?

    Los detalles y temas clave del viaje de Petro a EE.UU. para reunirse con Trump en la Casa Blanca

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?
    Paula

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?

    Tejiendo oportunidades: La iniciativa que impulsa la independencia de mujeres a través del tejido

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”