Se equivocaron con Carabineros

SEÑOR DIRECTOR:

Al repasar fríamente los últimos tres años, hay quienes deben asumir que se equivocaron en la apreciación sobre el uso de la legítima fuerza del Estado por parte de Carabineros; que se equivocaron al calificar cada lesión de alguna persona como abuso o atropello a los derechos fundamentales, sin considerar que muchos de esos heridos estaban atacando a Carabineros, y que en cualquier lugar del mundo quien agrede a la policía se expone a terminar lesionado; deben asumir que se equivocaron al no condenar como un solo cuerpo cualquier atisbo de destrucción, violencia, agresiones o saltos de torniquetes, asignándoles a estos actos un aura de romanticismo; y también que se equivocaron al no comprender que los carabineros que durante meses recibieron ataques, disparos, que durmieron mal, que no vieron a sus familias, y que estuvieron sometidos a una enorme y diaria presión psicológica, simplemente no estaban formados por el Estado para un estallido de violencia de tal magnitud.

Las consecuencias de estas equivocaciones son el retroceso del Estado, a través de Carabineros, y el avance del crimen organizado y el narcotráfico, probablemente los más interesados en la prolongación del estallido social.

Quizás sea momento de pedirle a la Fiscalía que no vea triunfos allí donde hubo carabineros que hicieron lo que pudieron, y de pedirle al gobierno que asuma el costo del daño hecho a la institución.

Cuando el ensañamiento reemplaza a la justicia, cuando cada uso de la fuerza es visto como un exceso, cuando los contextos dejan de ser considerados, y cuando no se reconoce el aprendizaje experimentado por Carabineros, pues no nos extrañemos de la violencia que hoy nos carcome. No debilitemos más a esa última línea entre las personas honestas y la delincuencia.

Paulette Guiloff

Trinidad Biggs

Jorge Pomar

Carolina Oyarzún

Marcelo Crespo

Claudia Quezada

Carlos Ordóñez

Impulsa Evópoli RM