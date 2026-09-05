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    Seis meses de la guerra en Irán

    Dan ArbellPor 
    Dan Arbell
    Shadati

    La guerra que comenzó el 28 de febrero trajo importantes logros militares para Estados Unidos e Israel en sus primeros meses. Pero estos avances militares aún no se han traducido en avances diplomáticos, políticos o estratégicos, ese proceso sigue inconcluso. Estados Unidos e Irán siguen atrapados en el conflicto, y sería prematuro llamar a esto un éxito decisivo.

    Irán, aunque debilitado, ha mantenido su régimen en el poder. Aún puede contraatacar a Estados Unidos y aún tiene la capacidad de desestabilizar a sus vecinos. En los últimos días lo hemos visto lanzar cohetes hacia Jordania e intentar atacar bases y puestos de mando estadounidenses en todo Medio Oriente. Su red de proxies sigue activa.

    Cuando comenzó la guerra, el control del Estrecho de Ormuz no era un objetivo de Estados Unidos ni de Israel. Sin embargo, Irán lo ha convertido en un activo estratégico, tomando el control del estrecho, imponiendo un cierre y cobrando tasas por los barcos que pasen. Las consecuencias han sido una crisis económica que se extiende mucho más allá de la región, afectando a las economías occidentales, incluido Estados Unidos, donde los precios de la gasolina han subido bruscamente. Irán jugó esta carta con astucia en los primeros meses, y probablemente seguirá jugándola.

    Cómo se resuelve la crisis de Ormuz es difícil de predecir. Si Estados Unidos mantiene presencia allí ahora, la verdadera pregunta es cuánto tiempo. Y lo que ocurra a continuación también depende de las conversaciones en curso entre Irán y Omán sobre la administración del estrecho, donde esa ventaja sigue siendo una incógnita.

    No creo que ni Estados Unidos ni Irán quieran una escalada. Pero no está claro que ninguna de las partes sepa cómo desescalar, comprometerse o llegar a un acuerdo. Seguimos viendo ataques estadounidenses contra Irán, ataques iraníes en Jordania y un aumento de la tensión alrededor del estrecho. Ambas partes están trabajando duro para evitar cruzar una línea de la que no pudieron retroceder. En ausencia de negociaciones o acuerdos, creo que podríamos ver una escalada más adelante este año, no inmediatamente, pero más adelante.

    Por Dan Arbell, académico de la American University.

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