SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Somos guardianes de nuestros niños

Jaime MañalichPor 
Jaime Mañalich
Somos guardianes de nuestros niños Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

En las comparaciones internacionales, el sistema de salud de Chile es calificado como bueno o eficiente, lo que induce a pensar que las necesidades de atención de las personas por enfermedad se comparan favorablemente, sobre todo en el contexto latinoamericano. Estas evaluaciones utilizan en realidad la expectativa de vida al nacer, la atención profesional del parto, la sanitización del agua, la probabilidad de desnutrición o la cobertura de vacunas, que en nuestro país es muy elevada. Hoy, en un retroceso alarmante, este último indicador enfrenta riesgos sin precedentes.

Este año, la revista Nature reportó que, desde el inicio de la vacunación ampliada contra polio, tétanos, tuberculosis, sarampión, coqueluche, se ha salvado la vida de 154 millones de niños en el mundo, 100 millones menores de 1 año. Por cada una de estas muertes evitadas se ganaron 66 años de vida productiva, siendo esta estrategia la responsable directa del aumento de expectativa de vida que nos enorgullece. Más recientemente, y solo en el primer año de uso, se estima que la vacunación contra el Covid previno la muerte de 14 millones de personas en el mundo, 146 mil en Chile.

La vacuna contra el virus papiloma promete terminar con el cáncer de cuello uterino. La de la hepatitis B reduce el cáncer de hígado, y se investiga aceleradamente otras vacunas que pudieran prevenir otras formas de cáncer.

A fines del siglo XVIII, la introducción de la vacunación fue difícil. Se requirieron enormes esfuerzos, compromiso político y liderazgo para llevar adelante campañas que se transformaron en práctica establecida. Sin embargo, desde hace pocos años, el discurso antivacunas crece. Se basa en una supuesta libertad de elección individual, que no considera el bien colectivo que está en juego, y el riesgo que implica para la población más vulnerable que no se alcancen las coberturas adecuadas. Se argumenta también que en realidad es mejor que sean las defensas naturales las que se activen y que los niños que se enferman y sobreviven representan un fortalecimiento de la inmunidad natural, independiente de los riesgos que representa para millones. Frases como “todos tuvimos sarampión de niños y eso daba inmunidad de por vida. La vacuna no lo hace”, o “la decisión de vacunarse es un asunto solo personal”, representan de hecho una aproximación neoeugenésica que se pensaba extinta con las tragedias de esta ideología durante el siglo XX.

El riesgo es grave. El Comité de Inmunizaciones del CDC fue reemplazado por actores antivacunas. Los fondos de investigación para vacunas mRNA, cancelados. La interpelación es clara. Mantener una cobertura adecuada para nuestra población será mucho más difícil y necesitará más recursos. La propaganda en contra de las inmunizaciones deberá ser contrarrestada, con campañas, redes sociales y liderazgos significativos; que paradójicamente, lleve también a que las personas “elijan” vacunarse por entender que es el mejor camino.

Por Jaime Mañalich, médico

Más sobre:Saludvacunasinmunizaciones

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Miembro de grupo controlador de Indisa vende otro paquete de acciones

Municipalidad de Santiago afirma que existen recursos pendientes ante inscripción de la compra de la exclínica Sierra Bella

Defensa de Gaza, dardos a Trump y patrocinio a Bachelet: el último discurso del Presidente Boric en la ONU

“NINA”: Llega a Teatro UC obra estrenada hace casi un siglo que aborda la reivindicación de la mujer

Ante el plenario en Nueva York: Boric anuncia que Chile nominará a Bachelet para la Secretaría General de la ONU

Universidad de Chile otorgó Medalla Rectoral a la escritora Isabel Allende

Lo más leído

1.
La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

2.
El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

3.
Villalobos se queda sin vacaciones en Costa Rica: Corte de Santiago revoca permiso del general (r) acusado por fraude

Villalobos se queda sin vacaciones en Costa Rica: Corte de Santiago revoca permiso del general (r) acusado por fraude

4.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5,1 percibido en regiones de Los Ríos y Los Lagos

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5,1 percibido en regiones de Los Ríos y Los Lagos

5.
Sin presentar estudios concluyentes: Trump vincula consumo de paracetamol durante el embarazo con el autismo

Sin presentar estudios concluyentes: Trump vincula consumo de paracetamol durante el embarazo con el autismo

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Servicios

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Hasta cuándo hay plazo para pagar la tercera cuota de las contribuciones

Hasta cuándo hay plazo para pagar la tercera cuota de las contribuciones

A qué hora y dónde ver a Alexis Sánchez por el partido de Sevilla vs. Villarreal en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Alexis Sánchez por el partido de Sevilla vs. Villarreal en TV y streaming

Municipalidad de Santiago afirma que existen recursos pendientes ante inscripción de la compra de la exclínica Sierra Bella
Chile

Municipalidad de Santiago afirma que existen recursos pendientes ante inscripción de la compra de la exclínica Sierra Bella

Defensa de Gaza, dardos a Trump y patrocinio a Bachelet: el último discurso del Presidente Boric en la ONU

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Miembro de grupo controlador de Indisa vende otro paquete de acciones
Negocios

Miembro de grupo controlador de Indisa vende otro paquete de acciones

Powell reconoce que la Fed está en una “situación complicada” ante los riesgos para la inflación y el empleo

Trump da “completo y total respaldo” a Javier Milei mientras el riesgo país de Argentina perfora los 1.000 puntos

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.
Tendencias

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

Qué es la leucovorina, el medicamento que podría tratar el autismo, según Estados Unidos

Sevilla de Sánchez y Suazo no puede ante Villarreal y pierde como local en un partido increíble
El Deportivo

Sevilla de Sánchez y Suazo no puede ante Villarreal y pierde como local en un partido increíble

Repasa la caída en casa del Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo ante Villarreal

Dónde y a qué hora ver a Palmeiras vs. River Plate por la Copa Libertadores

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile
Finde

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

“NINA”: Llega a Teatro UC obra estrenada hace casi un siglo que aborda la reivindicación de la mujer
Cultura y entretención

“NINA”: Llega a Teatro UC obra estrenada hace casi un siglo que aborda la reivindicación de la mujer

Universidad de Chile otorgó Medalla Rectoral a la escritora Isabel Allende

El emotivo y difícil funeral de Pablo Neruda que significó la primera catarsis contra Augusto Pinochet

Trump se reúne con Milei y le entrega fuerte apoyo: “Tiene mi respaldo completo y total para su reelección”
Mundo

Trump se reúne con Milei y le entrega fuerte apoyo: “Tiene mi respaldo completo y total para su reelección”

Trump afirma que ahora cree que Ucrania puede recuperar todo el territorio perdido ante Rusia

Acusan al padre de Elon Musk de abusar sexualmente de sus propios hijos e hijastros

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo
Paula

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint