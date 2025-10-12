SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Tiempo de compromisos incompatibles 

Óscar Guillermo GarretónPor 
Óscar Guillermo Garretón

Llevamos a cuestas un cúmulo de lealtades y compromisos. A la familia, a los amigos, a la empresa o institución en que laboramos, a una profesión, a una iglesia o a alguna convicción ética, a algún partido político. A veces conviven en calma. Pero a veces, chocan entre sí y nos vemos obligados a optar entre ellos. Lo conocimos, por ejemplo, entre familias y política en la UP y para el golpe de 1973. Ahora, para muchos, son tiempos donde el compromiso con su sociedad o sus ideas entró en conflicto con aquel hacia el partido político al que han pertenecido.

Lo viví cuando mi manada renegó de las lecciones dejadas por la UP y el exilio, que alimentaron la renovación socialista y la exitosa gobernanza concertacionista. Culminó en la defenestración de Ricardo Lagos para proclamar a Alejandro Guillier y luego, en la subordinación al FA y el PC. La situación se hizo insoportable. Quienes dejamos la manada, empacamos con pena y salimos a caminar por el desierto. Luego fue el “estallido” y sus inconsecuencias. Después, el plebiscito donde para muchos la lealtad al pueblo-nación se hizo incompatible con aquella a la manada. Unos optaron por la manada, otros por el Rechazo a un texto delirante.

Conscientes del deterioro electoral generado por su opción constitucional de 2020 y por las secuelas de inseguridad y estancamiento que lega su actual gobierno, lideres oficialistas vociferan “¡impidamos que gane la derecha!” y propalan anatemas morales contra quienes no los siguen. ¡Majaderos! Son ellos los responsables de que una mayoría se convenciera que era mejor votar por la derecha, o al menos contra esa izquierda y su mala obra. Demócratas, Amarillos y otros muchos, solo son caminantes del desierto en busca de una democracia reformista, eficiente, proclive a los acuerdos y proba. La encontraron en esa parte democrática de la derecha luego que otros vaciaran de centroizquierda el paisaje político nacional.

Pero irrumpió también una paradoja inverosímil. Casi escena final de una novela negra sobre los años de una izquierda descarrilada: militantes votando por Jara logrando así que en segunda vuelta gane Kast y no Matthei. Un triste epílogo. Por eso valoro la distancia física e intelectual de esa paradoja, que Carolina Tohá ha mostrado.

Vivimos tiempos difíciles con este amasijo de compromisos y lealtades en pugna. Entre convicción democrática reformista y pertenencia grupal; entre anhelos de seguridad, empleo, sistema político y modernización del Estado y una izquierda paralogizada.

Estamos a 35 días de las elecciones. Vote como vote, el mundo de izquierda sabe que será derrotado y para tener futuro, deberá emprender el camino doloroso de enmendar errores que lo llevaron a ella. Pero en 35 días más tienen la opción de ser leales a su convicción y a su sociedad o de agregar otro compromiso partidista descarrilado a su ya larga lista.

Por Óscar Guillermo Garretón, economista.

Más sobre:EleccionesMattheiCentroizquierdaKastJara

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Cadem: Jara se mantiene líder de la primera vuelta y sube a 28% seguida por Kast con 23%

Cita con el Papa León XIV y visita a tumba de Francisco: el itinerario de Boric para este lunes en su visita a Italia

Israel y Hamas alistan canje de rehenes y prisioneros este lunes mientras líderes se reúnen en Egipto para discutir el futuro de Gaza

Sin encuentro con Meloni: Boric inicia gira a Italia para concretar cita con el Papa León XIV

Le Pen anuncia moción de censura contra el nuevo gobierno francés y exige a Macron disolver la Asamblea Nacional

“Marcha por la Resistencia de los Pueblos” en Santiago terminó con cuatro detenidos y algunos desórdenes

Lo más leído

1.
La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

2.
Temblor hoy, domingo 12 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 12 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
Jeannette Jara: “Por más que se trate de instalar que Chile se cae a pedazos y se requiere un gobierno de emergencia, no tiene nada que ver con la realidad de nuestro país”

Jeannette Jara: “Por más que se trate de instalar que Chile se cae a pedazos y se requiere un gobierno de emergencia, no tiene nada que ver con la realidad de nuestro país”

4.
Reportan volcamiento de bus con 44 trabajadores de Mina El Teniente: cuatro personas resultaron con lesiones

Reportan volcamiento de bus con 44 trabajadores de Mina El Teniente: cuatro personas resultaron con lesiones

5.
Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Debes lavarte los dientes antes o después de desayunar? Esto dicen los expertos

¿Debes lavarte los dientes antes o después de desayunar? Esto dicen los expertos

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Francia por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Francia por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Libertad por la Copa Libertadores Femenina en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Libertad por la Copa Libertadores Femenina en TV y streaming

Cadem: Jara se mantiene líder de la primera vuelta y sube a 28% seguida por Kast con 23%
Chile

Cadem: Jara se mantiene líder de la primera vuelta y sube a 28% seguida por Kast con 23%

Cita con el Papa León XIV y visita a tumba de Francisco: el itinerario de Boric para este lunes en su visita a Italia

Sin encuentro con Meloni: Boric inicia gira a Italia para concretar cita con el Papa León XIV

Transelec al Coordinador Eléctrico por apagón del 25F: hallazgos del auditor “no corresponden a incumplimientos”
Negocios

Transelec al Coordinador Eléctrico por apagón del 25F: hallazgos del auditor “no corresponden a incumplimientos”

China culpa a EEUU por el aumento de las tensiones comerciales

Deuda silenciosa: el alto costo de la contaminación en Chile

Geólogos descubren volcán de lodo submarino cerca de las costas de Chiloé
Tendencias

Geólogos descubren volcán de lodo submarino cerca de las costas de Chiloé

El Galaxy Z Flip 7 de Samsung es un plegable de concha asediado por la competencia

Podrían legalizar los tatuajes en Corea del Sur: cómo trabajan los tatuadores en medio de la censura

En vivo: Noruega y Francia definen al último semifinalista del Mundial Sub 20
El Deportivo

En vivo: Noruega y Francia definen al último semifinalista del Mundial Sub 20

Festejo africano en Rancagua: Marruecos deja en el camino a Estados Unidos y se mete en semifinales del Mundial Sub 20

El quinto representante africano en el Mundial: Ghana se impone con holgura en su grupo y clasifica a Norteamérica 2026

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

Tomás González, escritor colombiano: “Cada persona debe tener la libertad de decidir cuándo terminar su vida”
Cultura y entretención

Tomás González, escritor colombiano: “Cada persona debe tener la libertad de decidir cuándo terminar su vida”

Las fiebres del amor a escondidas: un relato de Jaime Bayly

La trastienda del último concierto de Lucybell: ver el fin de un coloso del rock chileno

Israel y Hamas alistan canje de rehenes y prisioneros este lunes mientras líderes se reúnen en Egipto para discutir el futuro de Gaza
Mundo

Israel y Hamas alistan canje de rehenes y prisioneros este lunes mientras líderes se reúnen en Egipto para discutir el futuro de Gaza

Le Pen anuncia moción de censura contra el nuevo gobierno francés y exige a Macron disolver la Asamblea Nacional

Irán declina asistir a cumbre en Egipto en medio del inminente intercambio de prisioneros entre Israel y Hamas

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes
Paula

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen