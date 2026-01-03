Tony y la Ley Cholito

El 27 de diciembre de 2024, al interior de un domicilio ubicado en la comuna de Talagante, el condenado (hasta ahora, porque existe un recurso de nulidad presentado por la defensa) de iniciales M.E.Z.F. atacó a un perro de nombre Tony cortándole por completo la parte de la mandíbula superior de su hocico con un arma de gran filo. Según informes veterinarios y peritos veterinarios, el corte produjo la pérdida de la mitad de la mandíbula a la altura de los molares, provocando la salida de toda la nariz, mandíbula y máscara superiores. Tony, con el trozo de su mandíbula superior colgando, llegó vivo una hora después a una clínica veterinaria donde, debido a la gravedad de su lesión y al alto grado de dolor y sufrimiento, y la imposibilidad de reconstrucción facial, se eutanasia.

Casi un año después, el 28 de noviembre de 2025 se condenó a M.E.Z.F. a la pena de 300 días de presidio, al pago de una multa de 20 UTM y a la pena accesoria de inhabilidad absoluta perpetua para la tenencia de animales.

Aunque el Ministerio Público y esta parte querellante solicitaron la pena máxima establecida por la “Ley Cholito” para el delito de maltrato animal con resultado de muerte, que es de tres años, el tribunal le reconoció a este condenado dos atenuantes -irreprochable conducta anterior y colaboración sustantiva con el procedimiento-, y redujo la pena a solo 300 días. Y como el condenado estuvo en arresto domiciliario total por 334 días, además se le dio por cumplida la pena de 300 días y, de las 20 UTM que debía pagar, sólo se le condenó al pago de 9 UTM en nueve cuotas. Respecto de la pena accesoria de inhabilidad perpetua para la tenencia de animales, no hay ninguna institución hoy en Chile que fiscalice su cumplimiento, por lo que es una pena sin ningún efecto.

Sin duda, las modificaciones que incorporó la “Ley Cholito” en 2017 respecto del delito de maltrato animal fueron un significativo avance a lo que existía antes. Pero también es cierto que ya se quedó atrás y no está teniendo ningún efecto significativo para la protección de los animales ante casos tan brutales de maltrato animal como el de Tony. Es urgente una nueva actualización que les otorgue fuerza y sentido a las normas que tipifican y sancionan el delito de maltrato animal.

Por Cristian Apiolaza,abogado Penalista. Especialista en Derecho Animal.