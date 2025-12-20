SUSCRÍBETE POR $1100
    Opinión

    ¿Un Presidente pro argentino?

    Julio BurdmanPor 
    Julio Burdman

    Carlos Ibañez del Campo, en la década de 1950, fue el primer presidente proargentino de Chile. Era amigo y admirador de Perón, a quien tomaba como modelo, y partidario de una alianza estrecha con Argentina. Luego de él, Chile ha tenido presidentes más o menos amigos de Argentina, pero nunca más uno que viese al país trasandino como un faro. Con todas las diferencias del caso, José Antonio Kast tiene algo en común con Ibañez. Por primera vez en 60 años, llega a La Moneda un presidente que mira con verdadero interés lo que ocurre del otro lado de la cordillera. Y lo hace por diversas razones.

    Para Kast, Milei es un ejemplo a seguir en el plano interno. El presidente argentino se convirtió en un símbolo mundial de la “motosierra” al gasto público y la batalla contra las políticas progresistas, que son las dos banderas con las que el republicano iniciar su mandato. Pegarse a Milei es una forma de anunciarle a los chilenos, y al mundo, cómo va a gobernar. Sobre todo, a aquellos que piensan, observando la historia, que todos los presidentes chilenos terminan en el centro, Kast les está diciendo: “prepárense”.

    Pero tiene otras razones. A pocas horas de haber triunfado en la segunda vuelta, Kast peregrinó a Buenos Aires para reconocer el rol de la Argentina mileista en la región. Para Kast, Milei es un referente ideológico y también un líder geopolítico.

    El presidente electo entiende que Chile debe reformular su alianza con Estados Unidos y llevarla a un plano más político y hemisférico, dejando atrás algunos consensos de los últimos 30 años, y ve en Milei un guía para ese objetivo. Kast quiere ingresar de lleno en el mundo de Trump, y Milei es el pionero del trumpismo latinoamericano, con llegada directo para Mar-a-Lago y un dominio innegable del lenguaje de esta época. Kast quiere aprender de Milei y ser de la partida. Se vienen años intensos en Sudamérica, Estados Unidos estará más presente que nunca, y Kast quiere vivirlos con Milei.

    Por Julio Burdman, analista político argentino.

