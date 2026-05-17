SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    ¿Una cumbre en Beijing que marca un hito?

    Jorge HeinePor 
    Jorge Heine
    (260515) -- BEIJING, 15 mayo, 2026 (Xinhua) -- El presidente chino, Xi Jinping, da la bienvenida al presidente estadounidense, Donald Trump, a la llegada de Trump al complejo de Zhongnanhai, en Beijing, capital de China, el 15 de mayo de 2026. Xi y Trump sostuvieron el viernes una reunión privada en Beijing. (Xinhua/Yan Yan) (jg) (da) (ce) Yan Yan

    La tan esperada cumbre diplomática en Beijing entre los presidentes Trump y Xi no se tradujo en un gran acuerdo sobre los numerosos temas en la agenda bilateral entre ambas superpotencias, ni tampoco en acuerdos sectoriales significativos.

    De los pocos acuerdos concretos anunciados por EE.UU. fue el de un compromiso chino de comprar 200 aviones de pasajeros a Boeing, lo que fue recibido por una caída en las acciones de la empresa. El mercado esperaba una cifra superior —entre 300 y 500. Hay también anuncios de compras por US$ 10 mil millones en productos agrícolas estadounidenses, y de autorización a varios mataderos de los EE.UU. para reanudar las ventas de carne de vacuno a China, lo que está por verse.

    Si bien esto puede parecer un resultado algo pobre para este encuentro, y de la primera visita de un Presidente estadounidense al antiguo Imperio del Centro en casi una década, el mismo requiere una lectura más fina. Compras más, compras menos, en lo cual aún hay mucha tela que cortar, desde el punto de vista de la pugna entre EE. UU. y China, la cumbre se destacó por dos cosas.

    Por una parte, el Presidente Trump cambio el enfoque beligerante hacia China tan propio de su primer periodo en la Casa Blanca y en 2025. Tanto sus discursos en Beijing y sus entrevistas, como el que haya invitado a su delegación a 17 de los principales CEO de su país, reflejaron una actitud distinta. El mensaje que trasmitió Trump en los dos días de su visita, tanto en el Gran Palacio del Pueblo, como en su paseo con Xi por el Templo del Cielo y en Zhongnanhai, el exclusivo e idílico complejo donde viven y trabajan los jerarcas del gobierno y del partido, fue su deseo de dejar de tocar los tambores de la guerra y empezar a hacer negocios con China.

    Y si bien estos negocios están aún en barbecho, cabe recordar que esta puede muy bien haber sido solo la primera de cuatro reuniones bilaterales entre Trump y Xi en este año, dando pábulo para seguir avanzando en ello. Xi fue invitado a visitar Washington en septiembre próximo, y hay una buena posibilidad de que se reúnan también en la cumbre de APEC en Shenzhen en noviembre, y en la del G20 en Miami en diciembre.

    A su vez, Xi propuso lo que denominó una “estabilidad estratégica constructiva” entre ambas potencias. Ello bajaría el diapasón de las tensiones entre Washington y Beijing, y conllevaría una pausa en la desenfrenada pugna de los últimos años, sin por ello eliminar del todo la competencia entre ambas. Dadas las numerosas crisis internas y externas que enfrenta Trump (cuya aprobación en las encuestas bordea 36%), y los desafíos económicos de China (incluyendo el estallido de la burbuja inmobiliaria y su declinar demográfico) ello pareciera constituir una buena alternativa.

    Lo que está por verse es si logrará prevalecer por sobre las “cabezas calientes” que les gustaría seguir azuzando el conflicto entre las dos mayores potencias del planeta.

    Por Jorge Heine, investigador no residente en el Quincy Institute

    Más sobre:TrumpXi JinpingChinaComercioGeopolíticaEstados Unidos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cadem: aprobación del Presidente Kast cae al 36%, el peor registro de su mandato

    OMS declara brote de rara cepa de ébola en República Democrática del Congo y Uganda como una “emergencia de importancia internacional”

    Elecciones en Andalucía: El PP da otro golpe a Pedro Sánchez con la debacle del PSOE, aunque pierde mayoría absoluta y dependerá de Vox para gobernar

    Tragedia en Las Condes: Menor de cuatro años muere tras caer del piso 11 de un edificio

    Partido Nacional Libertario pide la renuncia del subsecretario de DD.HH. tras la muerte de Alfonso Podlech bajo condena

    EE.UU. anuncia una serie de acuerdos con China, incluido el que “Irán no puede tener armas nucleares”

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Declaran alerta temprana preventiva por heladas pronosticadas para este lunes en la Región del Maule

    Declaran alerta temprana preventiva por heladas pronosticadas para este lunes en la Región del Maule

    Qué significa que la OMS declare emergencia internacional por brote de ébola y qué implicancias tiene

    Qué significa que la OMS declare emergencia internacional por brote de ébola y qué implicancias tiene

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Ñublense en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Ñublense en TV y streaming

    Cadem: aprobación del Presidente Kast cae al 36%, el peor registro de su mandato
    Chile

    Cadem: aprobación del Presidente Kast cae al 36%, el peor registro de su mandato

    Tragedia en Las Condes: Menor de cuatro años muere tras caer del piso 11 de un edificio

    Partido Nacional Libertario pide la renuncia del subsecretario de DD.HH. tras la muerte de Alfonso Podlech bajo condena

    Banco Central define si activa o no por segunda vez el requerimiento adicional de capital para los bancos
    Negocios

    Banco Central define si activa o no por segunda vez el requerimiento adicional de capital para los bancos

    Francisco Guzmán, sobre el capital de riesgo para startups: “El mercado es mucho más exigente hoy que hace tres o cuatro años”

    Ministro Daniel Mas y visión sobre Codelco: “Es una compañía, sin duda, que está fuera de control”

    Por qué las aves urbanas le tienen más miedo a mujeres que hombres, según un estudio
    Tendencias

    Por qué las aves urbanas le tienen más miedo a mujeres que hombres, según un estudio

    Cómo las actividades artísticas y culturales pueden retrasar el envejecimiento, según una investigación

    Cómo hablar dos idiomas podría reducir el riesgo de Alzheimer, según un estudio

    Fernando Ortiz enaltece el liderato de Colo Colo: “Estar en esta institución significa que vamos a ser siempre candidatos”
    El Deportivo

    Fernando Ortiz enaltece el liderato de Colo Colo: “Estar en esta institución significa que vamos a ser siempre candidatos”

    La versión más convincente de Colo Colo arrolla a Ñublense y reafirma su liderato en la Liga de Primera

    El peor desenlace para Brayan Cortés: ataja dos penales, pero Argentinos Juniors deja escapar el pase a la final

    Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?
    Tecnología

    Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos

    Review del HP OmniBook 7 Aero: ¿Vale la pena este nuevo “AI PC” ultraliviano?

    La Ballena en Chile: los secretos de la nueva versión teatral según el actor Julio Chávez
    Cultura y entretención

    La Ballena en Chile: los secretos de la nueva versión teatral según el actor Julio Chávez

    Tamara Ferreira, la actriz que volvió del coma: “El roce con la muerte lo desarma todo”

    Kleber Mendonça Filho: “Estoy muy bien con que haya un chico que demore dos semanas en terminar El Agente Secreto”

    OMS declara brote de rara cepa de ébola en República Democrática del Congo y Uganda como una “emergencia de importancia internacional”
    Mundo

    OMS declara brote de rara cepa de ébola en República Democrática del Congo y Uganda como una “emergencia de importancia internacional”

    Elecciones en Andalucía: El PP da otro golpe a Pedro Sánchez con la debacle del PSOE, aunque pierde mayoría absoluta y dependerá de Vox para gobernar

    EE.UU. anuncia una serie de acuerdos con China, incluido el que “Irán no puede tener armas nucleares”

    Las hormonas son todo
    Paula

    Las hormonas son todo

    Volver al escenario después de los 60

    Festival de Cine Europeo 2026: historias sobre identidad, memoria y humanidad